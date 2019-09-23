Ünlü giyilebilir cihaz markası Fitbit satılıyor

Bir dönemin giyilebilir cihaz pazarı lideri olan ve Pebble girişimini satın alması ile gündeme gelen ünlü Fitbit markası satılıyor. Pazarda rekabetin giderek kızışması ve Çinli markaların fiyat ortalamasını düşürmesi Fitbit’in sonu oldu.

Beklenmedik son

Yılın ikinci çeyreğinde Fitbit markası özellikle Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 18 artış yaşadı ve 1.9 milyon bileklik satışı ile yüzde 24.1 pazar payına sahip oldu. Belirli bölgelerde halen yükselişte olmasına rağmen da akıllı saat tarafında rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

Ayrıca Bkz.

"Fortnite oyununda Batman etkinliği"

Xiaomi, TCL ve Huawei gibi pek çok Çinli markanın fiyatı ortalamasını düşüren hamleleri ve isimsiz Çinli ürünlerin rafları kaplamış olması Fitbit’in belini büktü. Ionic, Versa gibi büyük kaynak ayrılan akıllı saatlerin beklentilerin altında kalması 100-150 milyon dolara yakın bir zarara sebep oldu.

Gelen bilgilere göre Fitbit yönetimi potansiyel bir satış için Qatalyst Partners yatırım firması ile görüşme halinde. Qatalyst firmasının Google gibi devlere markayı pazarlayabilmek için çaba sarf ettiği ifade ediliyor.

Google’ın bu teklife ne cevap vereceği merak konusu. Firmanın yılın başlarında analog ve akıllı saat özelliklerini bir araya getiren teknolojisi için Fossil’e 40 milyon dolar ödediği ve 20 mühendisi de kadrosuna kattığı gündeme gelmişti. Muhtemel bir Fitbit hamlesi ile Google artık kendi akıllı saatlerini üretebilir.