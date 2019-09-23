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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ünlü giyilebilir cihaz markası Fitbit satılıyor

    Fitness bilekliği pazarında halen önemli gelirler elde etse de akıllı saat pazarında rekabete yenik düşmesi büyük zararları da beraberinde getirdi. Firmanın bunu kaldıracak gücü yok.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bir dönemin giyilebilir cihaz pazarı lideri olan ve Pebble girişimini satın alması ile gündeme gelen ünlü Fitbit markası satılıyor. Pazarda rekabetin giderek kızışması ve Çinli markaların fiyat ortalamasını düşürmesi Fitbit’in sonu oldu.

    Beklenmedik son

    Yılın ikinci çeyreğinde Fitbit markası özellikle Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 18 artış yaşadı ve 1.9 milyon bileklik satışı ile yüzde 24.1 pazar payına sahip oldu. Belirli bölgelerde halen yükselişte olmasına rağmen da akıllı saat tarafında rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

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    Xiaomi, TCL ve Huawei gibi pek çok Çinli markanın fiyatı ortalamasını düşüren hamleleri ve isimsiz Çinli ürünlerin rafları kaplamış olması Fitbit’in belini büktü. Ionic, Versa gibi büyük kaynak ayrılan akıllı saatlerin beklentilerin altında kalması 100-150 milyon dolara yakın bir zarara sebep oldu.  

    Gelen bilgilere göre Fitbit yönetimi potansiyel bir satış için Qatalyst Partners yatırım firması ile görüşme halinde. Qatalyst firmasının Google gibi devlere markayı pazarlayabilmek için çaba sarf ettiği ifade ediliyor.

    Google’ın bu teklife ne cevap vereceği merak konusu. Firmanın yılın başlarında analog ve akıllı saat özelliklerini bir araya getiren teknolojisi için Fossil’e 40 milyon dolar ödediği ve 20 mühendisi de kadrosuna kattığı gündeme gelmişti. Muhtemel bir Fitbit hamlesi ile Google artık kendi akıllı saatlerini üretebilir.

     


    https://www.phonearena.com/news/Fitbit-considers-selling-the-company_id119144 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu 21 dk.
    Şüphesiz ki Apple Watch sektörün lideri. Samsung ve Huawei'de kendi ekosistemine saat sunuyor.
    Keşke Fitbit'i Adidas falan alsa, halihazırda birlikte işbirliği yapıyorlar. Hiç değilse belki Amazon...
    Google satın alırsa sırf Fitbit'i piyasadan silip Wear OS denen cihazlarına kolay yoldan pazar yaratmaya çalışmak için alır. Kısacası rakip elemek için satın almak. Bu yüzden mümkünse almasın.
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    Fenomenon 1 sa.
    bence çok anormal değil. çünkü fiyatları yüksek. elim amerikalısı için 20$'lık ürünü 100$'a sattığında belki çok fazla sorun olmaz ama global pazarda etkili oluyor.
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