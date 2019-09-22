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    Fortnite oyununda Batman etkinliği

    Popüler Fortnite oyununda bir süreliğine Batman görünümleri, araçları ve silahları ile Catwoman görünümü satın alabileceksiniz. Ayrıca Gotham şehri de simüle edilmiş.
    33 dk.
    92
    23
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    80 yılı geride bırakan Batman efsanesi için pek çok sektörde eş zamanlı kampanyalar başladı. Ücretsiz oyun hediyelerinin yanı sıra oyun içi etkinlikler de oluyor. Fortnite bunlardan birisine ev sahipliği yapıyor.

    Özel kostümler

    6 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Batman etkinliğinde ücretli hediyelerin yanı sıra ücretsiz hediyeler de mevcut. Batman tarafında bir başlık, Caped Crusader paketi, çizgi romanlardan bir görünüm, Dark Knight film serisinden bir görünüm, planör ile Batman tarzı uçuş içeren bir paket ücretli olarak sunuluyor.

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    Ücretsiz olarak ise hem yakınlık odaklı mayın hem de patlayıcı olabilen Batarang, mesafeleri hızlı alabilmenizi sağlayan Grapnel Gun, 1 Ekim tarihine kadar turnuvaları tamamlarsanız Catwing planör ve Batman temalı görseller sunuluyor. Bunun yanında Catwoman görünümü ve Gotham City simülasyonu da oyunda yer alacak.

    Yüksekten atlama davranışlarının bol olduğu Fortnite oyununda Batman teması oldukça uyumlu bir seçim olmuş denebilir. Oyun zaten gelirlerini oyun içi yaptığı bu kozmetik ve aksesuar satışlarından elde ediliyor.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/21/batman-available-in-fortnite/ Yorum Yaz
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