Fortnite Creative modu mini battle royale oyunlarını getiriyor

Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımı olmaya aday Fortnite etkileşimi arttırmak için farklı çözümler geliştirmeye devam ediyor. Creative modu ile oyunculara kendi adalarını oluşturma fırsatı veren Epic Games şimdi de mini battle royale oyunlarını getiriyor.

Yeni bir deneyim olacak

Geçen yıl sonlarında oyuna eklenen Creative modu oyunculardan olumlu not aldı. Kendilerine sunulan araçlarla belirli kurallara göre kendi adalarını tasarlayan oyuncular yine kendi belirledikleri mini oyunları da bu yapıya ekleyebiliyordu.

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Reddit üzerinde soruları cevaplayan geliştiriciler olayın bu mini oyunlardan daha ileriye gideceğini açıkladı. Yakın zamanda bu mini oyunlar otobüs atlamaları ve fırtınalar gibi ana oyunun dinamiklerini kazanacak. Oyuncular adalarında fırtına ve otobüs gibi dinamikleri belirli sınırlar içerisinde değiştirebilecekler. Böylece her adanın mini oyunu farklı bir tecrübe sunmuş olacak.

Kaynaklar yeniliğin oyuna ayrı bir hava katacağını belirtiyor. Bununla birlikte önemli bir sorun var. Her kullanıcının adasında battle royale olması aynı sunucuya aynı anda çok büyük bir yük binmesi demek. Epic Games şu anda bu yoğunluğa nasıl bir çare bulacağını düşünüyor. Bu bakımdan kısa süre içerisinde gelmesi pek mümkün değil gibi.