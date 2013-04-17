Üst düzey kablosuz kulaklık deneyimi için hazırlanmış, "Stadium Headphones"









Yeni projelere destek aramaya ve büyümeye devam eden Kickstarter, bu sefer Stadium Headphones isimli kablosuz kulaklık modeli ile gündeme geldi.

Kickstarter üzerinde Roger Chen tarafından başlatılmış yeni bir proje olan Stadium Headphones, oldukça şık bir yapıda hazırlanmış bir kulaklık modeli. Kablosuz kullanım özelliklerinin ön plana çıkarıldığı kulaklık, üst seviye ses kalitesine, gürültü önleme sistemine ve Bluetooth teknolojisi üzerinden destekli akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri ile rahatça kullanılabilen bir sisteme sahip. Gövdesi içerisinde her türlü veri depolanması için microSD kart ve ses açma/kapama, parçayı değiştirme gibi işlemler için de bir kablosuz kumanda taşıyan Stadium Headphones, ayrıca dahili mikrofon sistemi sayesinde telefon görüşmesi yapılmasına da imkan verebiliyor.

Beraberinde gelen şarj aleti ile hem kulaklığın lityum-iyon bataryası hem de kablosuz uzakta kumandası şarj edilebilen kulaklık, düşmelere ya da farklı bükülmelere dayanabilirken, istenirse kablolu olarak da kullanılabiliyor ve kullanıcılara 6 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor.

Kickstarter üzerinde koyduğu 100,000$ hedefi sadece iki gün içerisinde 31 bağış ile 27,392$ seviyesine getiren Stadium Headphones kulaklık modelinin bitimine daha 28 gün var. Site üzerinde yapılacak 150$ bağış ile Haziran ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/2117596730/stadium-headphones-experiencing-sound-like-never-b?ref=recently_launched