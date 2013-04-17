Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üst düzey kablosuz kulaklık deneyimi için hazırlanmış, "Stadium Headphones"

6 yıl
1,1b
1
10
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Üst düzey kablosuz kulaklık deneyimi için hazırlanmış,

Yeni projelere destek aramaya ve büyümeye devam eden Kickstarter, bu sefer Stadium Headphones isimli kablosuz kulaklık modeli ile gündeme geldi.
Kickstarter üzerinde Roger Chen tarafından başlatılmış yeni bir proje olan Stadium Headphones, oldukça şık bir yapıda hazırlanmış bir kulaklık modeli. Kablosuz kullanım özelliklerinin ön plana çıkarıldığı kulaklık, üst seviye ses kalitesine, gürültü önleme sistemine ve Bluetooth teknolojisi üzerinden destekli akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri ile rahatça kullanılabilen bir sisteme sahip. Gövdesi içerisinde her türlü veri depolanması için microSD kart ve ses açma/kapama, parçayı değiştirme gibi işlemler için de bir kablosuz kumanda taşıyan Stadium Headphones, ayrıca dahili mikrofon sistemi sayesinde telefon görüşmesi yapılmasına da imkan verebiliyor.
 
Üst düzey kablosuz kulaklık deneyimi için hazırlanmış,
Üst düzey kablosuz kulaklık deneyimi için hazırlanmış,
Beraberinde gelen şarj aleti ile hem kulaklığın lityum-iyon bataryası hem de kablosuz uzakta kumandası şarj edilebilen kulaklık, düşmelere ya da farklı bükülmelere dayanabilirken, istenirse kablolu olarak da kullanılabiliyor ve kullanıcılara 6 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor.
Kickstarter üzerinde koyduğu 100,000$ hedefi sadece iki gün içerisinde 31 bağış ile 27,392$ seviyesine getiren Stadium Headphones kulaklık modelinin bitimine daha 28 gün var. Site üzerinde yapılacak 150$ bağış ile Haziran ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Üst düzey kablosuz kulaklık deneyimi için hazırlanmış,

http://www.kickstarter.com/projects/2117596730/stadium-headphones-experiencing-sound-like-never-b?ref=recently_launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dr_Unknown 6 yıl
Acaba dogru mu hatırladım diye bir daha baktım, evet dogru hatirlamisim. Bu kulaklık 50 Cent'in We Up şarkısının klibinde vardı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetaLzonE 6 yıl
ses kalitesi nasıldır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 6 yıl
kaleci07
çakma beats geldi aklıma ürünü görünce ?

Bana da bu daha kaliteli geldi.
Ürün müthiş Haziran ayınada fazla yok kredi kartında bi miktar yer açmak lazım bunun için.Özellikle kumanda koşarken kullananlar için iyi olur.Ben oyun müzik ve araçta kullanmak için tercih ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 6 yıl
kickstarter ın suyunu çıkardılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 6 yıl
çakma beats geldi aklıma ürünü görünce ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1084 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, kickstarter ve
2 etiket daha Kulaklık proje
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Facebook Home video inceleme "Hayat Cebinizde" 6 yıl Casper Nirvana 14 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme 6 yıl Cep telefonu ile ödeme devri "UrfaKart Turkcell iş birliği" özel röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim