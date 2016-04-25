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Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor

Kişisel verilerin güvenliği, artık günümüz için hayati önem taşıyan konulardan birisi haline geldi. Bu konuya önem veren tüketiciler için de alternatifler giderek artıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Önemli şirket sırlarını yanında taşıyan ve bu bakımdan her zaman yüksek güvenliğe ihtiyaç duyan yöneticiler için, Sirin Labs’dan lüks sınıfında bir akıllı telefon geliyor. Cihazın, günümüzden 3 yıl ileride olacağı iddia ediliyor.

İngiliz ve İsrail ortaklığı olan Sirin Labs, Solarin adında Android tabanlı bir akıllı telefon geliştiriyor ve barındırdığı güvenlik çözümleri ile pazarın üç yıl ilerisinde olacağını ifade ediyor. Güvenlik çözümleri, en iyi askeri standartlarda geliştiriliyor.

Firmanın patronu Moshe Hogeg, 2013 yılında akıllı telefonu kötü niyetli kişiler tarafından siber saldırıya maruz kaldıktan sonra çok güvenli bir akıllı telefon geliştirmeye karar vermiş. Uzman mühendisleri çatısı altında toplayan Hogeg, en iyi teknolojileri en iyi güvenlik çözümleri ile birleştirmeyi hedefliyor.

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Ortaya çıkacak akıllı telefonun ne tür bir donanım ve güvenlik çözümleri sunacağı açıklanmıyor. Sirin Labs, kısa süre önce 72 milyon dolar civarında bir yatırım almayı başarmış. Bu da, sunacağı teknolojilerin kabul gördüğünü gösteriyor. Mayıs ayında Londra’da ilk mağazasını açacak olan Sirin Labs, tam 20 000$ karşılığında akıllı telefonlarını satışa sunacak. Firma, güvenliğe önem veren şirket yöneticileri için bu fiyata değeceğini ifade ediyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/New-secure-high-end-handset-for-executives-will-launch-next-month-priced-close-to-20000_id80473 Yorum Yaz
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neo01470 3 yıl en beğenilen
İngiliz, İsrail ortaklığı ve gizlilik/güvenlik güldürmeyin adamı :)))))
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kadirirdem 3 yıl
bizim yöneticilere de gelsin...
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umut_baris 3 yıl
Güvenli liman Blackberry vardı o da QNX'i geliştirmeyi bıraktı. Güzel sistemdi.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Bu telefonu kimler kullanacak? Yasadışı şekilde maden işletenler mi? Organ mafyaları mı? Çünkü biraz pahalı.
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serafon 3 yıl
android? Güvenli?
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zdniz 3 yıl
Bildiğim kadarıyla android çekirdek kodlarını vermiyor yani tam anlamıyla özgür bir sistem diğil nasıl android üzerine böyle bişey inşa edilebilir ama mühendisler biliyor demekki yada biz yanlış biliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
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KillerNoob 3 yıl zdniz
zdniz
Bildiğim kadarıyla android çekirdek kodlarını vermiyor yani tam anlamıyla özgür bir sistem diğil nasıl android üzerine böyle bişey inşa edilebilir ama mühendisler biliyor demekki yada biz yanlış biliyoruz.

Kernel kodlarını bazı firmalar veriyor veya tecrübeli geliştiriciler ( genellikle Pakistan gibi bölgelerden çıkıyor bunlar ) kerneli düzenleyebiliyor.
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neo01470 3 yıl en beğenilen
İngiliz, İsrail ortaklığı ve gizlilik/güvenlik güldürmeyin adamı :)))))
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De7 3 yıl
Android tabanlı hiçbir telefon güvenlik seviyesi abartıldığı kadar yüksek olamaz. Windows yüklü yüksek güvenlikli bilgisayar üretmek gibi olmuş.
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myhotyro 3 yıl
Ne dersin Ekren Abey, forumdaki bizler de alalım mı birer tane? Değermi vereceğimiz paraya?
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