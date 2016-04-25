Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor

Önemli şirket sırlarını yanında taşıyan ve bu bakımdan her zaman yüksek güvenliğe ihtiyaç duyan yöneticiler için, Sirin Labs’dan lüks sınıfında bir akıllı telefon geliyor. Cihazın, günümüzden 3 yıl ileride olacağı iddia ediliyor.

İngiliz ve İsrail ortaklığı olan Sirin Labs, Solarin adında Android tabanlı bir akıllı telefon geliştiriyor ve barındırdığı güvenlik çözümleri ile pazarın üç yıl ilerisinde olacağını ifade ediyor. Güvenlik çözümleri, en iyi askeri standartlarda geliştiriliyor.

Firmanın patronu Moshe Hogeg, 2013 yılında akıllı telefonu kötü niyetli kişiler tarafından siber saldırıya maruz kaldıktan sonra çok güvenli bir akıllı telefon geliştirmeye karar vermiş. Uzman mühendisleri çatısı altında toplayan Hogeg, en iyi teknolojileri en iyi güvenlik çözümleri ile birleştirmeyi hedefliyor.

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Ortaya çıkacak akıllı telefonun ne tür bir donanım ve güvenlik çözümleri sunacağı açıklanmıyor. Sirin Labs, kısa süre önce 72 milyon dolar civarında bir yatırım almayı başarmış. Bu da, sunacağı teknolojilerin kabul gördüğünü gösteriyor. Mayıs ayında Londra’da ilk mağazasını açacak olan Sirin Labs, tam 20 000$ karşılığında akıllı telefonlarını satışa sunacak. Firma, güvenliğe önem veren şirket yöneticileri için bu fiyata değeceğini ifade ediyor.