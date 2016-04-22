Huawei P9 Lite resmiyet kazandı

Huawei’nin resmi lansman esnasında sahneye çıkmayan ancak fuaye alanında gayri resmi boy gösteren P9 Lite modeli, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Model boyut değil donanım itibariyle biraz kısıntıya uğramış.

Huawei P9 Lite modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran kullanıldığını görüyoruz. Boyutlar ve dış tasarım orijinal model ile aynı. Ayrıca yine metal alaşımlı bir gövdeden bahsediyoruz. Huawei P9 Lite, Kirin 650 adlı yeni bir yonga seti ile geliyor.

2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 ve 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinin, grafik birimi bilinmiyor. Bununla birlikte 28nm süreci ile üretildiği için Kirin 950 serisinden performans ve enerji tüketimi olarak biraz daha geride kalıyor. Ayrıca LPDDR3 desteği ve Cat. 6 LTE modem mevcut.

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Huawei P9 Lite, bölgeye göre 2GB veya 3GB LPDDR3 RAM ile gelecek. 16GB dahili kapasite ise microSD kartlarla artırılabiliyor. Arka kısımda 13MP, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, herhangi bir Leica işbirliği söz konusu değil.

3000mAh kapasiteli bir batarya kullanan cihaz, Android 6.0 üzerinde EMUI 4.1 arayüzünü çalıştırıyor. Huawei P9 Lite modeli, Mayıs ayı itibariyle Avrupa’da 299 Avro fiyat etiketinden piyasaya sürülecek.