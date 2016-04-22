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Huawei P9 Lite resmiyet kazandı

Huawei’nin P9 amiral gemi modeli serisinin fiyatını yüksek bulanlar için, daha hafif model geç kalmadan sahneye çıktı. Huawei P9 Lite, yine aynı boyut ve tasarımda geliyor.
3 yıl
4,4b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin resmi lansman esnasında sahneye çıkmayan ancak fuaye alanında gayri resmi boy gösteren P9 Lite modeli, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Model boyut değil donanım itibariyle biraz kısıntıya uğramış.

Huawei P9 Lite modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran kullanıldığını görüyoruz. Boyutlar ve dış tasarım orijinal model ile aynı. Ayrıca yine metal alaşımlı bir gövdeden bahsediyoruz. Huawei P9 Lite, Kirin 650 adlı yeni bir yonga seti ile geliyor.

2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 ve 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinin, grafik birimi bilinmiyor. Bununla birlikte 28nm süreci ile üretildiği için Kirin 950 serisinden performans ve enerji tüketimi olarak biraz daha geride kalıyor. Ayrıca LPDDR3 desteği ve Cat. 6 LTE modem mevcut.

Ayrıca Bkz. "Çift kameralı Huawei Honor V8 geliyor"

Huawei P9 Lite, bölgeye göre 2GB veya 3GB LPDDR3 RAM ile gelecek. 16GB dahili kapasite ise microSD kartlarla artırılabiliyor. Arka kısımda 13MP, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, herhangi bir Leica işbirliği söz konusu değil.

3000mAh kapasiteli bir batarya kullanan cihaz, Android 6.0 üzerinde EMUI 4.1 arayüzünü çalıştırıyor. Huawei P9 Lite modeli, Mayıs ayı itibariyle Avrupa’da 299 Avro fiyat etiketinden piyasaya sürülecek. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-announces-the-P9-Lite-will-release-it-in-May_id80421 Yorum Yaz
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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
P9daki gpu bile çöpken bunu düşünemiyorum
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kadirirdem 3 yıl
kirin varsa alınmaz açıkcası...
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MrKemal17 3 yıl
1000TL altı bir fiyattan Türkiye pazarında iyi iş yapar.
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MrKemal17 3 yıl
kılıç-61
Devan Seaworth
KalemKolik P9daki gpu bile çöpken bunu düşünemiyorum
P9un gpusu çöp değil sadece S820 ve Exynos 8890ın gpuları karşısında zayıf kalıyor yani fiyatının karşılığını vermekten uzak ama çöp denemez. Adreno 510a benzer bir performansı var. gfxbench.com/... gfxbench.com/...
Haci oraya bakarsak cop degil ama gercek senaryoda oyunda kasiyor p9 un testine bakarsan gorebilirsin herzaman yaziyorum burda kagit ustundeki sayilara bakip karar vermeyin s7 nin snapdrogon versiyonunun herkes hayalini kurarken gercek senaryoda exynos lu versiyon cok daha hizli

Onbinlerce oyun arasından iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar oyunda kare atlaması olur sadece. Oyunda kasıyor demek haksızlık olur.
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Angel of the Lord 3 yıl
Şu tarz modellerin "mini" yerine böyle isimlendirilmesi daha hoş sanki.
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mu5tafa 3 yıl
Huawei p9 un kasasını al, htc 10 un içiyle birleştir adam gibi bir telefon çıkar işte. Htc, huawei den tasarımcı transfer etsin ya da :)
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JabbaWockeeZ 3 yıl
P8 lite baya iş yaptı, P9 Lite'dr yapacaktır. Uygun fiyatlandırma olursa alınabilecek özelliklerde olmuş.
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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
P9daki gpu bile çöpken bunu düşünemiyorum
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King Stannis 3 yıl KalemKolik
KalemKolik

P9daki gpu bile çöpken bunu düşünemiyorum

P9'un gpusu çöp değil sadece S820 ve Exynos 8890'ın gpuları karşısında zayıf kalıyor yani fiyatının karşılığını vermekten uzak ama çöp denemez.
Adreno 510'a benzer bir performansı var.

gfxbench.com/...

gfxbench.com/...
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