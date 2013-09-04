Üst seviye özellikler sunan tasarım uygulaması Sketch, Mac sistemler için güncellendi

Mac OSX 10.6.0 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışan ve üstlendiği tasarım işlemleri ile kullanıcılara Adobe'nin Photoshop, Firework ve Illustrator isimli yazılımlarının birleşimini sunduğu belirtilen Sketch, yeni özellikler ile 2.3 sürümüne güncellendi.

Retina ve Retina olmayan ekranlar için özel optimize edilen Sketch, birden fazla gölge, renk doldurma, geçiş, karıştırma, bulanıklık ve gürültü ekleme gibi tasarım elemanları yanında, karmaşık şekiller ile basit şekilleri rahatlıkla birleştirebiliyor. Vektör çalışma imkanı sağlayan ve birçok kullanımı kolay vektör aracıyla gelen uygulama, PDF, EPS ya da SVG dosya formalarını dışarıya aktarabiliyor ya da bünyesinde açabiliyor. Yapılan 2.3 güncellemesi ile firmanın yeni yayınlanan Sketch Mirror isimli iOS uygulamasına destek vermeye başlayan Sketch, ayrıca yapılan düzenlemeler ile artık çok daha hızlı ve stabil bir şekilde çalışabiliyor. İçerisine yeni bir katman stili eklenen, daha hassas çizim desteğine kavuşan ve PDF dosyaları içerisinde yer alan metin ve yol verilerine tam erişim sağlayabilen Sketch, sayfalar menüsü üzerinden doğrudan ön-izleme yapılmasına ve sayfaların yönetilmesine imkan sağlıyor.

Barındırdığı tasarım, çizim ve düzenleme seçenekleri ile dikkat çeken Sketch uygulamasına, 89,99 TL fiyat etiketiyle Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id402476602?mt=12