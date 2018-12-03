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Uydu verileri Tahran’ın yavaş yavaş toprağa gömüldüğünü gösteriyor

Yaklaşık 13 milyon insana ev sahipliği yapan komşumuz İran’ın başkenti Tahran, her yıl 25 santimetre kadar toprağa gömülüyor. İnsanlığın doğaya nasıl zarar verdiğinin detayları haberimizde.
5 ay
11,3b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Uydu verileri Tahran’ın yavaş yavaş toprağa gömüldüğünü gösteriyor
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Nüfus bakımından Batı Asya’nın en kalabalık şehri Tahran batıyor!Bu korkutucu detay 2003 ile 2017 yıllarında çekilmiş uydu görüntülerinden alınan veriler ışığında paylaşılmış.
Potsdam Almanya Yerbilimleri Enstitüsünde görevli yer bilimciler Mahdi Motagh ve Mahmud Haghshenas Haghighi’nin elde edilen son verilere göre paylaştığı veriler pek de iç açıcı değil. Çarpık kentleşmenin yaygın olduğu Batı Tahran ovası ile Veramin ovası’nın bulunduğu bölge her yıl 25 santimetre ve uluslararası hava alanının bulunduğu şehrin güneybatı bölümü ise her yıl 5 santimetre toprağa gömülüyor.
Sorunun yaşandığı bölgelerde petrol boru hatlarından, doğal gaz boru hatlarına kadar pek çok tesis ve yaklaşık 250,00 adet bina bulunmakta.

Kaçak sulama en büyük neden

Bilim insanları şehrin bu hale gelmesindeki en büyük sebebin, civardaki tarım alanlarının kaçak olarak açılan kuyularla sulanması olarak görüyor. Yetkililer, sayısı 100 bine yaklaşan kaçak kuyuyu mühürlemiş olmalarına rağmen, halen 30 bine yakın kaçak kuyunun faal olduğu ifade ediliyor. İzinsiz olarak açılan kuyular, yer altı su kaynaklarının tükenmesine ve toprağın yapısının bozulmasına neden oluyor.

Korkutucu olan ise suyun, yağmur yağmasına rağmen bu kaynaklarda tekrar birikememesi. Kayaların gözeneklilik (porozite) özelliğini kaybettiğinin bir işareti olan bu durumun engellenmesi, bilim insanlarına göre neredeyse imkânsız. Gidecek yer bulamayan su ise Avustralyalı bilim insanı Linlin Ge’ye göre ani sel baskınlarına neden oluyor.

Komşumuzu etkileyen bu olumsuzluklardan umarız ülke olarak biz de gerekli dersi çıkarırız. 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07580-x Yorum Yaz
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yc#1 5 ay en beğenilen
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profecco 5 ay
İstanbul'da da nasıl olsa beleş diye birçok yerde su çıkarmak için sondaj açılmıştı. Yer altındaki sular da azalınca yer yer göçmelere ve bazı binalarda çatlaklara sebep olmuştu çok iyi hatırlıyorum.
İstanbul'da da nasıl olsa beleş diye birçok yerde su çıkarmak için sondaj açılmıştı. Yer altındaki sular da azalınca yer yer göçmelere ve bazı binalarda çatlakl...
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deoks 5 ay
amariganın oyunları bunlar.
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interwap 5 ay
Şehrin altına 2. bir şehir mi kuruyorlar? Nükleer tesis, paralel şehir vs?
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OverClocK1ng 5 ay
25 santim çok büyük rakam. Yanlışlık olmasın. Zira 10 yıl gibi kısa bir sürede bile 2.5 metre yapar. Yanlışlık vardır...
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kenbalx 5 ay
25cm mi yanlış olmasın 2,5tur o :d
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yc#1 5 ay en beğenilen
Anadolu'nun yükselen yıldızı: Çorum Rising
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1 Yanıt Yanıtla +22
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ssbrutality 5 ay yc#1
Abowww yarıldım.. :)
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Aeris 5 ay
yaaa biz boşuna mı göçtük zamanında oralardan buralara.
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deoks 5 ay
amariganın oyunları bunlar.
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profecco 5 ay
İstanbul'da da nasıl olsa beleş diye birçok yerde su çıkarmak için sondaj açılmıştı. Yer altındaki sular da azalınca yer yer göçmelere ve bazı binalarda çatlaklara sebep olmuştu çok iyi hatırlıyorum.
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