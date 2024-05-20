İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Yaşananlara dair tüm detaylar!

- Uçuşu milyonlarca kişi takip etti
- Akıncı İHA helikopterin enkazını buldu
- Neler yaşandı?
- Bayraktar Akıncı İHA özellikleri
- Çok sayıda milli mühimmattan güç alıyor
- 1700 HP motor gücüne sahip
- Akıncı İHA ihracat rekoru kırdı
- Akıncı İHA, 9 ülkeye satıldı
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Uçuşu milyonlarca kişi takip etti
Akıncı İHA’nın İran semalarındaki uçuşu yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi. Anadolu Ajansı’nın sosyal medya hesaplarında Akıncı İHA’nın kamerasının canlı görüntüsü paylaşıldı. Bu yayın toplam 1,5 milyon izlenmeye ulaştı. Anlık olarak 200 bini aşkın izleyici sayıları elde edildi.
Akıncı İHA helikopterin enkazını buldu
Akıncı İHA, İran semalarındaki uçuşunda helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağı tespit etti. İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarındaki noktanın koordinatı İran makamlarıyla paylaştı.
Arama kurtarma ekipleri Akıncı İHA’nın tespit ettiği koordinata ulaşarak Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazını buldu. Bölgede yaşam belirtisi olmadığı ve helikopterdeki tüm yolcuların hayatını kaybettiği belirlendi.
Neler yaşandı?
19 Mayıs 2024 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopterle İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle arma çalışmalarının güçlükle sürdüğünü bildirdi.
İran, arama kurtarma çalışmaları için Dışişleri Bakanlığımızdan İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter talep etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bu talepler yerine getirildi. Arama çalışmaları için İran semalarına hareket eden Akıncı İHA, helikopterin enkaz noktasını bularak Türkiye’ye geri döndü.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"AKINCI İHA'mız, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazası sonrası, arama kurtarma operasyonlarına destek için tüm gece görevdeydi, sabah saatlerinde görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Türkiye, güçlü savunma sanayiisi ile dost ülkelerin her zaman yanındadır. İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Bayraktar Akıncı İHA özellikleri
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
- Havada Kalış: 24 saat
- Kanat Açıklığı: 20 metre
- Yükseklik: 4,1 metre
- Uzunluk: 12,2 metre
- Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Çok sayıda milli mühimmattan güç alıyor
Bayraktar Akıncı, yerli mühimmatlar ile muharebe yeteneği sunuyor. Akıncı’ya bugüne kadar mlli mühimmatlardan MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi entegre edildi.
1700 HP motor gücüne sahip
Akıncı’nın en güçlü versiyonu olan Akıncı C’nin 22 Şubat’ta gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Akıncı C, 2 adet 850 HP olmak üzere toplam 1700 HP motor gücüne sahip. Akıncı A’da 2x450 HP gücünde, Akıncı B’de ise 2x750 HP gücünde motor kullanılıyor.
Akıncı İHA ihracat rekoru kırdı
Pekçok başarıya imzatan Akıncı, Türk havacılık tarihinin en büyük ihracatına imza attı. Suudi Arabistan ile Baykar arasında imzalanan 3 milyar dolar bedelindeki Bayraktar Akıncı tedariki ve ortak üretimi sözleşmesi ile Türkiye’nin havacılık sektöründe ihracat rekoru gerçekleşti.
Akıncı İHA, 9 ülkeye satıldı
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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