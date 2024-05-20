İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Yaşananlara dair tüm detaylar!

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Tam Boyutta Gör İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter dün akşam saatlerinde koordinatı bilinmeyen bir noktada düştü. İran, helikopterin konumunun tespit çalışmaları için Türkiye’den Akıncı İHA talep etti. Arama çalışmalarına katılan Bayraktar Akıncı İHA, helikopterin konumunu bulmayı başardı. İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin cansız bedenine ulaşıldı.

Uçuşu milyonlarca kişi takip etti

Akıncı İHA’nın İran semalarındaki uçuşu yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi. Anadolu Ajansı’nın sosyal medya hesaplarında Akıncı İHA’nın kamerasının canlı görüntüsü paylaşıldı. Bu yayın toplam 1,5 milyon izlenmeye ulaştı. Anlık olarak 200 bini aşkın izleyici sayıları elde edildi.

Tam Boyutta Gör FlightRadar24 platformunda ise Akıncı İHA'yı takip eden kullanıcı sayısı anlık olarak 200 bin civarında seyretti.

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Akıncı İHA helikopterin enkazını buldu

Akıncı İHA, İran semalarındaki uçuşunda helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağı tespit etti. İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarındaki noktanın koordinatı İran makamlarıyla paylaştı.

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Arama kurtarma ekipleri Akıncı İHA’nın tespit ettiği koordinata ulaşarak Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazını buldu. Bölgede yaşam belirtisi olmadığı ve helikopterdeki tüm yolcuların hayatını kaybettiği belirlendi.

Tam Boyutta Gör Helikopter kazasının ardından İran, Dışişleri Bakanlığımızdan İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter talep etmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bu talepler yerine getirildi. Akıncı İHA, görevini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri döndü. FligtRadar24 platformunda 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Akıncı İHA, ürkiye’ye yaklaştığında ay yıldız rotası çizerek uçuşunu tamamladı.

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Neler yaşandı?

19 Mayıs 2024 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopterle İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle arma çalışmalarının güçlükle sürdüğünü bildirdi.

İran, arama kurtarma çalışmaları için Dışişleri Bakanlığımızdan İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter talep etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bu talepler yerine getirildi. Arama çalışmaları için İran semalarına hareket eden Akıncı İHA, helikopterin enkaz noktasını bularak Türkiye’ye geri döndü.

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AKINCI İHA'mız, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazası sonrası, arama kurtarma operasyonlarına destek için tüm gece görevdeydi, sabah saatlerinde görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Türkiye, güçlü savunma sanayiisi ile dost ülkelerin her zaman yanındadır. İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bayraktar Akıncı İHA özellikleri

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 metre

Yükseklik: 4,1 metre

Uzunluk: 12,2 metre

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Çok sayıda milli mühimmattan güç alıyor

Bayraktar Akıncı, yerli mühimmatlar ile muharebe yeteneği sunuyor. Akıncı’ya bugüne kadar mlli mühimmatlardan MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi entegre edildi.

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1700 HP motor gücüne sahip

Akıncı’nın en güçlü versiyonu olan Akıncı C’nin 22 Şubat’ta gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Akıncı C, 2 adet 850 HP olmak üzere toplam 1700 HP motor gücüne sahip. Akıncı A’da 2x450 HP gücünde, Akıncı B’de ise 2x750 HP gücünde motor kullanılıyor.

Akıncı İHA ihracat rekoru kırdı

Pekçok başarıya imzatan Akıncı, Türk havacılık tarihinin en büyük ihracatına imza attı. Suudi Arabistan ile Baykar arasında imzalanan 3 milyar dolar bedelindeki Bayraktar Akıncı tedariki ve ortak üretimi sözleşmesi ile Türkiye’nin havacılık sektöründe ihracat rekoru gerçekleşti.

Akıncı İHA, 9 ülkeye satıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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