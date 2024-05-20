Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Yaşananlara dair tüm detaylar!

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazası için arama çalışmalarına katıldı. Akıncı İHA, helikopter enkazının konumunu tespit etmeyi başardı.
    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Tam Boyutta Gör
    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter dün akşam saatlerinde koordinatı bilinmeyen bir noktada düştü. İran, helikopterin konumunun tespit çalışmaları için Türkiye’den Akıncı İHA talep etti. Arama çalışmalarına katılan Bayraktar Akıncı İHA, helikopterin konumunu bulmayı başardı. İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Uçuşu milyonlarca kişi takip etti

    Akıncı İHA’nın İran semalarındaki uçuşu yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi. Anadolu Ajansı’nın sosyal medya hesaplarında Akıncı İHA’nın kamerasının canlı görüntüsü paylaşıldı. Bu yayın toplam 1,5 milyon izlenmeye ulaştı. Anlık olarak 200 bini aşkın izleyici sayıları elde edildi.

    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Tam Boyutta Gör
    FlightRadar24 platformunda ise Akıncı İHA'yı takip eden kullanıcı sayısı anlık olarak 200 bin civarında seyretti.

    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Tam Boyutta Gör

    Akıncı İHA helikopterin enkazını buldu

    Akıncı İHA, İran semalarındaki uçuşunda helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağı tespit etti. İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarındaki noktanın koordinatı İran makamlarıyla paylaştı.

    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Tam Boyutta Gör

    Arama kurtarma ekipleri Akıncı İHA’nın tespit ettiği koordinata ulaşarak Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazını buldu. Bölgede yaşam belirtisi olmadığı ve helikopterdeki tüm yolcuların hayatını kaybettiği belirlendi.

    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Tam Boyutta Gör
    Helikopter kazasının ardından İran, Dışişleri Bakanlığımızdan İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter talep etmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bu talepler yerine getirildi. Akıncı İHA, görevini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri döndü. FligtRadar24 platformunda 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Akıncı İHA, ürkiye’ye yaklaştığında ay yıldız rotası çizerek uçuşunu tamamladı.

    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Tam Boyutta Gör

    Neler yaşandı?

    19 Mayıs 2024 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopterle İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle arma çalışmalarının güçlükle sürdüğünü bildirdi.

    İran, arama kurtarma çalışmaları için Dışişleri Bakanlığımızdan İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter talep etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bu talepler yerine getirildi. Arama çalışmaları için İran semalarına hareket eden Akıncı İHA, helikopterin enkaz noktasını bularak Türkiye’ye geri döndü.

    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Tam Boyutta Gör

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "AKINCI İHA'mız, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazası sonrası, arama kurtarma operasyonlarına destek için tüm gece görevdeydi, sabah saatlerinde görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Türkiye, güçlü savunma sanayiisi ile dost ülkelerin her zaman yanındadır. İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

    Bayraktar Akıncı İHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

    Çok sayıda milli mühimmattan güç alıyor

    Bayraktar Akıncı, yerli mühimmatlar ile muharebe yeteneği sunuyor. Akıncı’ya bugüne kadar mlli mühimmatlardan MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi entegre edildi.

    İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini Akıncı İHA buldu! Tam Boyutta Gör

    1700 HP motor gücüne sahip

    Akıncı’nın en güçlü versiyonu olan Akıncı C’nin 22 Şubat’ta gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Akıncı C, 2 adet 850 HP olmak üzere toplam 1700 HP motor gücüne sahip. Akıncı A’da 2x450 HP gücünde, Akıncı B’de ise 2x750 HP gücünde motor kullanılıyor.

    Akıncı İHA ihracat rekoru kırdı

    Pekçok başarıya imzatan Akıncı, Türk havacılık tarihinin en büyük ihracatına imza attı. Suudi Arabistan ile Baykar arasında imzalanan 3 milyar dolar bedelindeki Bayraktar Akıncı tedariki ve ortak üretimi sözleşmesi ile Türkiye’nin havacılık sektöründe ihracat rekoru gerçekleşti.

    Akıncı İHA, 9 ülkeye satıldı

    Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DemirAylak +13 doruhüso +12 shegenli chingen +11 faniseyler +10 Richard Parker +9 Source +9 joven +8 TheMuyu +8 erdoka11234 +7 ahmetkaraci +7
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    53 Kişi Okuyor (23 Üye, 30 Misafir) 18 Masaüstü 35 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1190 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iha, iran ve
    4 etiket daha akıncı iha Bayraktar AKINCI TİHA Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı338b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askeri personel kavga ederse ne olur opel antara yorum mobilya mağaza isim önerileri koreli erkekler türk kadınları hakkında ne düşünüyor rexapin kullananlar kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04
    Samsung Galaxy A04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız