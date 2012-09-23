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Uygulama Haber 23. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları"

6 yıl
33,2b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları  tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 23. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor
 
  • Bad Piggies Fragman Yayınlandı
  • Garfields Defence  (Android - iOS)
  • Swing Shot (Android - iOS)
  • Osmanlı İmparatorluğu ( Android )
  • Wild Blood  (iOS)
  • Quote.fm  (iOS)
  • McPixel  (Android - iOS)
  • Freekick Battle  (Android - iOS)
  • Apocalypse Max: Better Dead Than Undead   (iOS)
  • Field Runners 2   (iOS)  ,  Field Runners 2 HD   (iPad)
  • Little Masters  (iOS)
  • Wonderputt  (iOS)
  • NFL Kicker 13 (iOS - Android )
  • Greedy Spider 2  ( Android )

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sertacarslan 6 yıl en beğenilen
İzlemek için girdim ve ios uygulama sayısını görünce bu yorumu yazıp izlemeden çıkıyorum. Programın adı "uygulama haber" ise adil davranacaksınız.
Sizi protesto ediyorum...
İzlemek için girdim ve ios uygulama sayısını görünce bu yorumu yazıp izlemeden çıkıyorum. Programın adı "uygulama haber" ise adil davranacaksınız.Sizi prot...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Neden farklı Çözünürlük seçenekleri kalktı acaba sürekli donüyor izleyemiyorum
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war3z 6 yıl
Merhaba ;
uygulamaların fiyatlarında belirtseniz bence çok Güzel Olur iPad ve iPhone veya android fiyatını f/p değerlendirmesi gibi yani verdigimiz paranin hakkını verirmi vs. Daha yararlı ve faydalı olacağı düşüncesindeyim. Kolay gelsin
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retey 6 yıl
android kullanıcıları olarak oyunları ve uygulamaları ne zaman para vererek alırız o zaman burada bir denklik olur.
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senneanlarsindumbelek 6 yıl
Sonra gelir androidin iostan neyi eksik diye sızlamaya baslar fandroidler
.Yani şu konuda belirtilen uygulamalar da zaten iostan androide portlanmiş.Neyi yediremiyorsunuz anlamıyorum.Cogu android kullanıcısı bile İOS un daha stabilite bir sistem olduğunu kabul ediyor.Bizim dh dekilerde bir kuyruk acısı var ama anlamadım
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B.Avcı 6 yıl
Bad Piggies güzel oyuna benziyor.
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sertacarslan 6 yıl
DH Misafiri
iyi akşamlar donanımhaber ailesi. ürettiğiniz projeleri keyifle takip ediyorum ve tarayıcımda sürekli açık olan 4-5 sekmeden biri sizin siteniz. artık koyu bir fanınız oldum diyebilirim ama üyelik almadım çünkü forum pek bana göre değil. uygulama haber programı son derece beğendiğim güzel bir program fakat gözüme batan bazı kusurları var. haddimi aşmadan bir iki eleştiri getirmek isterim. birincisi; programda çok fazla ios oyunu ve uygulaması var. bu size yöneltilen klasik bir eleştiridir zaten. ilk haberin (rovio ile ilgili olan) 2 platformda da olduğunu göz önünde bulundurursak 12 tane ios haberi, 8 tane android haberi var. fakat asıl göze batan, sadece ios için ayrılan 6 bölüm varken sadece androide ayrılan 2 bölüm var. bu durum haliyle android kullanıcılarının rahatsız ediyor. ikincisi; siz, yalnızca o hafta çıkan uygulamaları kapsayan bir bölüm yayınladığınızdan bahsetmiştiniz, bu şekilde şu şu oyunu uygulamayı da tanıtın diyen android kullanıcısı üyelerin eleştirilerine cevap vermiştiniz. ama osmanlı imparatorluğu yeni çıkmadı, yaklaşık 3 aydır benim telefonumda bulunan bir uygulama. üçüncü ve son olarak; sadece androide çıkan Greedy Spider 2nin birinci oyununun iosten de indirilebileceğini söylediniz ama sadece ios için çıkan Field Runners 2nin birinci oyununun android için var olduğundan bahsetmediniz. benim gözlemlerim bu kadar. umarım faydalı olmuşumdur. hayırlı günler..

Sizi üye olarak görmek isteriz. Objektif yaklaşımınız foruma ve forum yönetimine çok şey katabilir.
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sertacarslan 6 yıl
gun
sertacarslan
TechN9ne
sertacarslan İzlemek için girdim ve ios uygulama sayısını görünce bu yorumu yazıp izlemeden çıkıyorum. Programın adı uygulama haber ise adil davranacaksınız. Sizi protesto ediyorum...
Amma ezberden konuşuyorsunuz yahu. Bad Piggies henüz çıkmadı ama çıkınca Android ve iOSa çıkacak. Diğer oyunlar: Garfields Defence (Android - iOS) Swing Shot (Android - iOS) Osmanlı İmparatorluğu ( Android ) Wild Blood (iOS) Quote.fm (iOS) McPixel (Android - iOS) Freekick Battle (Android - iOS) Apocalypse Max: Better Dead Than Undead (iOS) Field Runners 2 (iOS) , Field Runners 2 HD (iPad) Little Masters (iOS) Wonderputt (iOS) NFL Kicker 13 (iOS) Greedy Spider 2 ( Android ) şimdi burda saydığımız zaman 7 tane Android uygulama-oyun var (bad piggies de dahil). Toplamda da 14 tane uygulama-oyun var. Android dışında da sadece 7 iOS uygulama-oyun(androidde olmayan sadece iOSta olan) var. Toplamda 12 tane iOS oyunu var ama ortak olan 5 oyunu saymaya gerek yok çünkü onlar zaten Androidde de olan oyunlar yani bunlar üzerinden sitem edemezsiniz. Bu mu sence ayarsızlık? Genel olarak baktığımızda, Android platformunda olup da iOSta olmayan kaç tane oyun var veritabanında?
Ortak platform uygulamaları dışında 2 android, 7 ios uygulama var, basitçe sayarsan. Senin matematiğini pek anlamadım.
Sanırım anlamakta güçlük çekiliyor. Android platformunda olan bütün iyi oyunlar doğal olarak iOSde de oluyor (Bir iki istisna hariç onlarda bir iki hafta çıkıyor zaten). Eğer ki sadece Androidteki oyunları tanıtmak zorunda kalırsak dandik dandik Android oyunları göstermek zorunda kalacağız ki bu hem size haksızlık hem bize eziyet. Eğer ki AppStoreun oyun yönünden kat kat daha iyi olduğunu kabul edemiyorsanız benim yapabileceğim bir şey yok. Tek mümkün gözüken olay Android ve iOS için ayrı ayrı program çekmek ki Anti-Applecı üyelerimiz rahat etsinler. AppStoreda olanları görüpte niye bizde yok diye oluşan sinir harbini bize yönlendirmezler. Doğal olarak görmezlerse bir sorun olmaz. Fakat bu seferde bize iki iş çıkıyor. İki kez anlat, iki program hazırla, iki ke videoyu renderla ve panele gir vs. vs. He yarın Windows Phone 8 geldiğinde 3 program olur yine yanarız.

Yine tekrarladığınız talihsiz üslubunuz üzerine cevaplamak ihtiyacı hissettim;
1. Anlama sorunumuz yok çok şükür, üslubunuza dikkat edin. Biz yorumlarımızda nasıl saygısızlık etmekten özenle imtina ediyorsak siz de buna dikkat edeceksiniz.
2. Uygulamadan tek anladığınız "oyun" ise sözün bittiği yerdeyiz zaten.
3. Anti-apple'ci diye beni kastediyorsanız anti-apple'ci değilim, kendi adıma kendimi tanımlamam gerekirse, kendime "anti-fan" sıfatını yakıştırabilirim. Bu durum bana sizin için de sıfat yakıştırma hakkını doğurur ki siz de ifan'sınız o zaman (ki bunu "...AppStore'un oyun yönünden kat kat daha iyi olduğunu kabul edemiyorsanız..." şeklindeki cümleniz de açıkça gösteriyor. Yalnız biz Appstore'un daha üstün olduğunu kabul ediyoruz, sizin ifan olarak adaletsiz olmanızdan yakınıyoruz).
4. Sinir harbi falan yaşamıyoruz. Üzüntü duyuyoruz. Millet olarak adaletsizliğe tepkisiz olduğumuz için geliyor başımıza binbir türlü bela. Adalet herkese lazım...
5. Size iş çıkması gayet normal, sizin işiniz bu... Adaletli davranıp dengeyi korumak gayet basitken, ille de bir sebepten bu tür polemiklere zemin hazırlıyorsunuz. Haftalardır bu konuda eleştiriliyorsunuz. Ben kendi namıma ne ios, ne android fanıyım, aynı tepkiyi bir sebepten androidi yücelten-ios'u yeren tarzda bir uygulamanızla karşılaşsam yine veririm...
Üslubunuza dikkat etmenizi bir kez daha rica ediyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
iyi akşamlar donanımhaber ailesi. ürettiğiniz projeleri keyifle takip ediyorum ve tarayıcımda sürekli açık olan 4-5 sekmeden biri sizin siteniz. artık koyu bir fanınız oldum diyebilirim ama üyelik almadım çünkü forum pek bana göre değil. uygulama haber programı son derece beğendiğim güzel bir program fakat gözüme batan bazı kusurları var. haddimi aşmadan bir iki eleştiri getirmek isterim. birincisi; programda çok fazla ios oyunu ve uygulaması var. bu size yöneltilen klasik bir eleştiridir zaten. ilk haberin (rovio ile ilgili olan) 2 platformda da olduğunu göz önünde bulundurursak 12 tane ios haberi, 8 tane android haberi var. fakat asıl göze batan, sadece ios için ayrılan 6 bölüm varken sadece androide ayrılan 2 bölüm var. bu durum haliyle android kullanıcılarının rahatsız ediyor. ikincisi; siz, yalnızca o hafta çıkan uygulamaları kapsayan bir bölüm yayınladığınızdan bahsetmiştiniz, bu şekilde şu şu oyunu uygulamayı da tanıtın diyen android kullanıcısı üyelerin eleştirilerine cevap vermiştiniz. ama osmanlı imparatorluğu yeni çıkmadı, yaklaşık 3 aydır benim telefonumda bulunan bir uygulama. üçüncü ve son olarak; sadece androide çıkan "Greedy Spider 2"nin birinci oyununun ios'ten de indirilebileceğini söylediniz ama sadece ios için çıkan "Field Runners 2"nin birinci oyununun android için var olduğundan bahsetmediniz. benim gözlemlerim bu kadar. umarım faydalı olmuşumdur. hayırlı günler..
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busterr 6 yıl
Başlık en iyi uygulamalar farkındaysanız, iOS in uygulama kalitesi konusunda Android'ten çok daha önde olduğunu söylemeye gerek yok sanıyorum bu yüzden uygulama sayısı fazla. En iyi uygulama geliştiricileri bile uygulama yaparken önce iOS e yapıyorlar aylar sonra Android'e çıktığı bile olabiliyor çünkü çok daha stabil bir sistem uygulama konusunda. İki işletim sistemini de kullandım google play çöplük gibi mübarek kontrol yok birsey yok önüne gelen uygulama yapmış koymuş bi uygulama arıyorum onun dışında herşeyi önüme seriyor ama appstore da ne arasam anında önümde. Fanboy değilim ama bence akıllı telefonu akıllı yapan uygulamarıdır ve benim iOS u Android'e tercih etmemin en temel sebebi bu kim ne derse desin iOS daha kaliteli ayrımcılık falan yapmaya gerek yok bunun için objektif bakan herkes anlayabilir
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Amedra 6 yıl
güzel inceleme olmus, teşekkürler.
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Thor bin Odin 6 yıl
Osmanlı İmparatorluğu'nu deneyeceğim
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dost1984 6 yıl
donanım haber uyuma bulamıyorsan veya takip edemiorsan şu sitelerden yeni çıkanları takip edin nfl kicker 13 de android de var
se4ever.ru/... apkmania.co/... gamer-android.ru/...
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gun 6 yıl dost1984
dost1984

donanım haber uyuma bulamıyorsan veya takip edemiorsan şu sitelerden yeni çıkanları takip edin nfl kicker 13 de android de var

se4ever.ru/...
apkmania.co/...
gamer-android.ru/...


Bahsettiğiniz siteler crackli api indirme siteleri. Bu şekilde oyunları indiriyorsanız zaten Android dünyasında uygulama geliştirme filan hiç ilerlemez birde bize laf anlatmaya çalışıyorsunuz.
NFL Kicker 13 biz listeye aldığımız sırada google için çıkmamıştı o yüzden gözümüzden kaçmış teşekkürler bilgi verdiğiniz için yalnız uslübunuz hiç güzel değil biz size bu şekilde mi yaklaşıyoruz ?
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