Uygulama Haber 23. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 23. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor
- Bad Piggies Fragman Yayınlandı
- Garfields Defence (Android - iOS)
- Swing Shot (Android - iOS)
- Osmanlı İmparatorluğu ( Android )
- Wild Blood (iOS)
- Quote.fm (iOS)
- McPixel (Android - iOS)
- Freekick Battle (Android - iOS)
- Apocalypse Max: Better Dead Than Undead (iOS)
- Field Runners 2 (iOS) , Field Runners 2 HD (iPad)
- Little Masters (iOS)
- Wonderputt (iOS)
- NFL Kicker 13 (iOS - Android )
- Greedy Spider 2 ( Android )
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