Uygulama Haber 23. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları"

Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 23. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor

Bad Piggies Fragman Yayınlandı

Garfields Defence Android - iOS)

Swing Shot Android - iOS)

Osmanlı İmparatorluğu ( Android )

) Wild Blood iOS)

Quote.fm iOS)

McPixel Android - iOS)

Freekick Battle Android - iOS)

Apocalypse Max: Better Dead Than Undead iOS)

Field Runners 2 iOS) , Field Runners 2 HD iP ad)

, Field Runners 2 HD Little Masters iOS)

Wonderputt iOS)

NFL Kicker 13 iOS - Android )

Greedy Spider 2 ( Android )