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Uygulama Haber 24. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları"

6 yıl
36,8b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları  tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 24. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor
 
  • Bad Piggies   (Android - iOS)
  • Blood And Glory Legend   (Android - iOS)
  • Current Caller ID   ( Android )
  • Subway Surfers Android’e Çıktı  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiloo.subwaysurf" target="_blank">Android - iOS)
  • Gabi   (iOS)
  • Stickman Base Jumper  (Android - iOS)
  • Fort Courage  ( Android )
  • Jasmine Youtube Client   (iOS)
  • Indestructible  (Android - iOS)
  • Pin Tiki   (iOS)
  • Dice Player  ( Android )
  • Rayman Jumgle Run  (Android - iOS)
  • Earn to die   (iOS)
  • Fire Jumpers  (Android - iOS)
  • The Room    (iOS)

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    1 Avatar
    hubo 6 yıl
    gun bey bundan bölümlerdeki uygulama/oyunlardan hangisini sevdimizi belirtmemizi istemişsiniz.siz zate sağ tarafta isimler yer slıyor oraya bir checkbox konulamazmı.kimin daha fazla hangi uygulamayıda sevdiğini direk veri olarak öğrenebilirsiniz.
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    kmesne 6 yıl
    itunes.apple.com/...
    Merhabalar hem türklerin yaptığı hemde draw somethinge benzeyen güzel bir uygulama bir sonraki bölümde paylaşırmısınız ?
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    seksenyedi.87 6 yıl
    android uygulama sayısını bu kadar çok görmek güzell
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    LKLC 6 yıl
    rayman çok güzelmiş. grafikler süper görünüyor.
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    İnsan Çakması 6 yıl
    android uygulamaları artmış. oyunların çok iyi fakat ücretli. satın alabilirim ama malasef kredi kartım yok. napalım.
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    vitor reis 6 yıl İnsan Çakması
    eve gitmek istiyorum
    android uygulamaları artmış. oyunların çok iyi fakat ücretli. satın alabilirim ama malasef kredi kartım yok. napalım.


    Bankaya gidip basvurmayi deneseniz
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    İplenmemekten Bıkan Adam 6 yıl
    İşte bu , bu bölüm çok süper olmuş . Daha izlemeden bu kanıya vardım , ben ne ios nede android uygulamasının çok olmasından yanayım yarı yarıya bulsanız da olur .Ama kaç bölümdür birkaç uygulamadan ileriye gidilemiyor binlerce uygulama arasından.
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    sadrag 6 yıl
    Elinize sağlık..

    İzlerken şu şekilde izledim;

    Güzel, fena değil, bu olabilir.. falan filan derken.. Vay, The room.. tam benlik (cogs'a benziyor..) Fakat oda ne? Sadece IOS..


    Android için çıkarsa habere eklerseniz seviniriz
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    İplenmemekten Bıkan Adam 6 yıl
    İşte bu , bu bölüm çok süper olmuş . Daha izlemeden bu kanıya vardım , ben ne ios nede android uygulamasının çok olmasından yanayım yarı yarıya bulsanız da olur .Ama kaç bölümdür birkaç uygulamadan ileriye gidilemiyor binlerce uygulama arasından.
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    war3z 6 yıl
    Elinize sağlık incelediğiniz oyunların fiyatlarını da verseniz BSC de olduğu gibi oyunun fiyatına göre değeri (kaçmaz , alınası , vb.) gibi ayrı bir konsep olsa çok güzel olur
    1 Yanıt Yanıtla
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    Amedra 6 yıl
    Gün abi bu yaptığınız bölüm en beğendiğim bölüm olsa gerek, gerçekten çok zengin içerikli uygulamalar ile tarafımıza paylaşmışsınız. Emeğiniz için teşekkür ederim.
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    gun 6 yıl war3z
    war3z
    Elinize sağlık incelediğiniz oyunların fiyatlarını da verseniz BSC de olduğu gibi oyunun fiyatına göre değeri (kaçmaz , alınası , vb.) gibi ayrı bir konsep olsa çok güzel olur

    AppStore olsun Google play olsun fiyatlar sabit değil ki ? Her gün oynuyorlar nerdeyse yazacağımız rakam eski kalacaktır.

    Yalnız en beğenilenleri yazmasak bile aslında slide a taşıyoruz. Bundan sonra bir değer vermek gerektiğine inanıyorum bir konuşalım bakalım ne olacak.
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    SystemApps 6 yıl
    Kaan bey retina ekran teknolojisi diyip durmuşsunuz nedir bu retina ekran teknolojisi?Sanki bir ürünün reklamını yapıyorsunuz gibi geldi.ardından 4 kavanoz bal 100lira reklamına geçeceksiniz sandım.Retina ekran applenın yüksek ppı değerine sahip ekranlarına verdiği isim.ppı değerinin oyun desteği ile hiç bir alakası olmadığını sizin gibi bilmem kaç yüz tane telefon yada cihaz incelemesi yapan birine söylemeye gerek yok sanırım.Doğrusu "yüksek çözünürlük desteği" olmalıdır.
    Bu arada oyunların free olması taraftarıyım.Ya da oyunların belli bir satın alım barajından sonra ücretsiz olması lazım.Örneğin bir kızgın kuşlarla zengin olan revivo ile free bir oyun sunmuş olan başka bir şirketin arasında dağlar kadar fark olmamalı.Böyle olursa free oyunları biraz zor görürüz.Marketin çoğunun ücretli olmasını kimsenin isteyeceğini sanmıyorum.
    Bu arada Amdnin çıkarmış olduğu appzone player ile ücretsiz olan android oyunlarını genellikle sorunsuz bir şekilde pcde oynayabilmekteyim.Gerçekten sizin açınızdan baya zor. O kadar dandik oyun varki markette olmaması daha iyiydi diyor insan.Seçim yapmak android tarafında oldukca zor.Keşke google 600.000 uygulamamaız var diye değilde 50.000 tane kaliteli oyun ve programımız var diye öne çıksaydı.Sonuçta gerçekten zaman kaybından başka bir işe yaramadığını anlıyorsunuz kalitesiz oyun ve programların....Kötü domuzlar oyununda da bilemem farkettinizimi ama bug da var.ama güzel oyun :)
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    gun 6 yıl SystemApps
    SystemApps

    Kaan bey retina ekran teknolojisi diyip durmuşsunuz nedir bu retina ekran teknolojisi?Sanki bir ürünün reklamını yapıyorsunuz gibi geldi.ardından 4 kavanoz bal 100lira reklamına geçeceksiniz sandım.Retina ekran applenın yüksek ppı değerine sahip ekranlarına verdiği isim.ppı değerinin oyun desteği ile hiç bir alakası olmadığını sizin gibi bilmem kaç yüz tane telefon yada cihaz incelemesi yapan birine söylemeye gerek yok sanırım.Doğrusu "yüksek çözünürlük desteği" olmalıdır.

    Bu arada oyunların free olması taraftarıyım.Ya da oyunların belli bir satın alım barajından sonra ücretsiz olması lazım.Örneğin bir kızgın kuşlarla zengin olan revivo ile free bir oyun sunmuş olan başka bir şirketin arasında dağlar kadar fark olmamalı.Böyle olursa free oyunları biraz zor görürüz.Marketin çoğunun ücretli olmasını kimsenin isteyeceğini sanmıyorum.


    Bu arada Amdnin çıkarmış olduğu appzone player ile ücretsiz olan android oyunlarını genellikle sorunsuz bir şekilde pcde oynayabilmekteyim.Gerçekten sizin açınızdan baya zor. O kadar dandik oyun varki markette olmaması daha iyiydi diyor insan.Seçim yapmak android tarafında oldukca zor.Keşke google 600.000 uygulamamaız var diye değilde 50.000 tane kaliteli oyun ve programımız var diye öne çıksaydı.Sonuçta gerçekten zaman kaybından başka bir işe yaramadığını anlıyorsunuz kalitesiz oyun ve programların....Kötü domuzlar oyununda da bilemem farkettinizimi ama bug da var.ama güzel oyun :)
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    neoAyhan 6 yıl
    introdaki şarkıyı bulabilen var mı arkadaşlar.nasıl bulurum.
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