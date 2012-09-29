Uygulama Haber 24. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları"

Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 24. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor

Bad Piggies Android - iOS)

Blood And Glory Legend Android - iOS)

Current Caller ID ( Android )

Subway Surfers Android’e Çıktı iOS) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiloo.subwaysurf " target="_blank">Android -

Gabi iOS)

Stickman Base Jumper Android - iOS)

Fort Courage ( Android )

Jasmine Youtube Client iOS)

Indestructible Android - iOS)

Pin Tiki iOS)

Dice Player ( Android )

Rayman Jumgle Run Android - iOS)

Earn to die iOS)

Fire Jumpers Android - iOS)

The Room iOS)