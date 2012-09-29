Uygulama Haber 24. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 24. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor
Paylaş Tweetle
Merhabalar hem türklerin yaptığı hemde draw somethinge benzeyen güzel bir uygulama bir sonraki bölümde paylaşırmısınız ?
Bankaya gidip basvurmayi deneseniz
İzlerken şu şekilde izledim;
Güzel, fena değil, bu olabilir.. falan filan derken.. Vay, The room.. tam benlik (cogs'a benziyor..) Fakat oda ne? Sadece IOS..
Android için çıkarsa habere eklerseniz seviniriz
AppStore olsun Google play olsun fiyatlar sabit değil ki ? Her gün oynuyorlar nerdeyse yazacağımız rakam eski kalacaktır.
Yalnız en beğenilenleri yazmasak bile aslında slide a taşıyoruz. Bundan sonra bir değer vermek gerektiğine inanıyorum bir konuşalım bakalım ne olacak.
Bu arada oyunların free olması taraftarıyım.Ya da oyunların belli bir satın alım barajından sonra ücretsiz olması lazım.Örneğin bir kızgın kuşlarla zengin olan revivo ile free bir oyun sunmuş olan başka bir şirketin arasında dağlar kadar fark olmamalı.Böyle olursa free oyunları biraz zor görürüz.Marketin çoğunun ücretli olmasını kimsenin isteyeceğini sanmıyorum.
Bu arada Amdnin çıkarmış olduğu appzone player ile ücretsiz olan android oyunlarını genellikle sorunsuz bir şekilde pcde oynayabilmekteyim.Gerçekten sizin açınızdan baya zor. O kadar dandik oyun varki markette olmaması daha iyiydi diyor insan.Seçim yapmak android tarafında oldukca zor.Keşke google 600.000 uygulamamaız var diye değilde 50.000 tane kaliteli oyun ve programımız var diye öne çıksaydı.Sonuçta gerçekten zaman kaybından başka bir işe yaramadığını anlıyorsunuz kalitesiz oyun ve programların....Kötü domuzlar oyununda da bilemem farkettinizimi ama bug da var.ama güzel oyun :)