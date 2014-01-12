Uygulama Haber, mobil cihazlara hayat vermek için geri döndü

Mobil platformalar için geliştirilen oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızla uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizler için haftanın en dikkat çekici i

Mobil platformalar için geliştirilen oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızla uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizler için haftanın en dikkat çekici iOS oyunlarını değerlendiriyoruz.