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Uygulama Haber, mobil cihazlara hayat vermek için geri döndü

5 yıl
55b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil platformalar için geliştirilen oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızla uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizler için haftanın en dikkat çekici i
Mobil platformalar için geliştirilen oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızla uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizler için haftanın en dikkat çekici iOS oyunlarını değerlendiriyoruz.

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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
GÜN abi GÜN yüzüne çıktı sonunda
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1 Avatar
M.Uzun 5 yıl
Ohh be özlemiştik
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Jacobıan 5 yıl
android ?
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gun 5 yıl Jacobıan
Dediğimiz gibi bu hafta çekeceğiz.
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Quandrostr 5 yıl
Clumsy Ninja nın Android versiyonu varmı ?
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gun 5 yıl Quandrostr
Ne yazık ki çıkmayacaktır Apple kendi sunumlarında çıkan oyunlar App Store özel oluyor.
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Hi Guy 5 yıl
Uygulama Hbaer yetişemedi mobil cihazım öldü
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yörük 5 yıl
Hepsini bir verse daha iyi olur
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Bradley Cooper 5 yıl
elizine sağlık güzel bir program olmuş. Gün abiyi de özlemiştik
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Opricnik 5 yıl yörük
ciddi çocuk

Hepsini bir verse daha iyi olur

adamların suçumu sizin dandik telefon almanız
10 tane uygulama çıkar 9'u yok android'de hala konuşuyorsunuz vız vız alın tablet ekranlı telefonlarınızı gidin iphone alın
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war3z 5 yıl
bu çok iyi olmuş çok da güzel iyi olmuş :) özlemiştik sizi haftalık olarak bekliyoruz artık başarılar
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Guhong01 5 yıl
Fightback çok güzel oyun ama problemli, level kasıyorsun kasıyorsun sonra reset atıyor
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haktan77 5 yıl
Keşke IOS,Android ve windows uygulamalarını birlikte verselerdi..
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Fear of the Dark 5 yıl
Vay be Kaan abi de gelmiş
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meego 5 yıl
Hayırlı ugurlu olsun lütfen açıklamasını yaptınızı ürünün ismi ekranda dursun ve ayrıca fiyat bilgiside ekran da durursa daha güzel olacağını düşünüyorum.
Gün ve Kaan bey tekrara yayın hayatınız hayırlı olsun iyi çalışmalar.
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gun 5 yıl meego
Teşekkürler bundan sonra dikkat ederiz.
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