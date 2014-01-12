Uygulama Haber, mobil cihazlara hayat vermek için geri döndü

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Mobil platformalar için geliştirilen oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızla uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizler için haftanın en dikkat çekici i
Mobil platformalar için geliştirilen oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızla uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizler için haftanın en dikkat çekici iOS oyunlarını değerlendiriyoruz.
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adamların suçumu sizin dandik telefon almanız
10 tane uygulama çıkar 9'u yok android'de hala konuşuyorsunuz vız vız alın tablet ekranlı telefonlarınızı gidin iphone alın
Gün ve Kaan bey tekrara yayın hayatınız hayırlı olsun iyi çalışmalar.