Uzay Turizmi şirketi Virgin Galactic yeni uçağı SpaceShip Two'yu duyurdu

Virgin Galactic bir çok kişi tarafından 2014 yılında yaşadığı kaza haberi ile anılıyor. Bir pilotun ölmesi ve diğerinin yaralanması ile sonuçlanan kazada şirketin uzay uçağı da zarar görerek kullanılmaz hale gelmişti. Güvenilirlik konusunda soru işaretleri yaratan şirket dün duyurduğu SpaceShip Two adındaki yeni uçağı ile soru işaretlerini ortadan kaldırmak istiyor.

Tanıtım sırasında kazanın pilot hatasından kaynaklandığının altını çizen şirket, yeni uçakla birlikte otomasyon konusunda özel olarak çalıştığını ve bu tarz hataların en az seviyeye indirildiğini belirtiyor. SpaceShip Two test uçuşlarına bu yıl içerisinde başlayacak ve bu sayede yeni uçağın güvenlik durumu daha net test edilebilecek.

Virgin Galactic tarihinde biraz daha geriye gittiğimizde aslında tek sabıkasının 2014 kazası olmadığını da görüyoruz. Şirket 2007 yılında bir motor patlaması yaşamış ve bu kaza da 3 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Yine de zengin insanları atmosferin uç noktasına kadar taşıyarak dünyayı uzaydan görme imkanı sunan şirkete talep oldukça yüksek. Hatta şirketin uzay taşımacılığı konusunda girişimde bulunmak istediği, ancak seyahat taleplerinin çok olması nedeniyle bu girişimi ertelemek zorunda kaldığı belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2016/2/18/11045184/virgin-galactic-spaceshiptwo-reusable-spaceplane-unveiling