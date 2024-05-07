Türkiye'nin ikinci uzay görevi için uçuş tarihi açıklandı: Virgin Galactic ile uçulacak

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 19 Ocak-9 Şubat 2024 tarihlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek uzayda çeşitli deneyler yapmıştı. Türkiye şimdi de yörünge altında uzay araştırmaları yürütecek. Uçuş 8 Haziran 2024'te yapılacak.

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Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) Milli Uzay Programı kapsamında Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’nu Türk astronot Tuva Cihangir Atasever gerçekleştirecek. Tuva Cihangir Atasever, Türkiye’nin ilk uzay görevi için Alper Gezeravcı ile birlikte NASA’dan eğitim alan ikinci astronot adayı olarak belirlenmişti.

Tam Boyutta Gör Tuva Cihangir Atasever, Türkiye’nin yörünge altı uçuş görevi için ABD’li uzay turizmi şirketi Virgin Galactic’in uçuşuna katılacak. Uçuş 8 Haziran 2024 tarihinde Virgin Galactic’in ABD'deki Spaceport tesislerinden yapılacak.

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7 farklı deney yapılacak

Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan bu uçuşta Türk astronot Atasever’i VSS Unity yörünge altı uzay aracı taşıyacak. Araç yaklaşık 45 bin fit yüksekliğe erişecek, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak. Yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazı gerçekleşecek. Bu aşamada mikro yerçekimi ortamında, biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deney yapılacak.

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