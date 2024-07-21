Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sadece 25 yıl içinde gökyüzü özel uzay istasyonlarıyla dolacak

    Dünya’nın yörüngesindeki istasyonlar şimdiye kadar devletlere aitti. Ancak önümüzdeki yıllarda Rocket Lab, Virgin Galactic, Axiom Space ve Sierra Space gibi şirketler yeni bir çağı başlatacak.
    Sadece 25 yıl içinde gökyüzü özel uzay istasyonlarıyla dolacak Tam Boyutta Gör
    Dünya’nın alçak yörüngesine yaklaşık 50 yıl boyunca çok uluslu işbirlikleriyle inşa edilen uzay istasyonları hükmetti. Salyut, Skylab, Mir, Tiangong ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) devletlerin ortaklaşa olarak kurduğu istasyonlardı. Ancak uzay endüstrisinde dinamikler bir süredir değişmiş ve oyuna ticari şirketler de dahil olmuş durumda. Ve önümüzdeki 25 yıl içerisinde yörüngede çok sayıda ticari uzay istasyonu bulunacak.

    Bilindiği üzere ISS’in ömrü doluyor ve NASA, SpaceX ile yaptığı anlaşma kapsamında 2030 civarında kasıtlı olarak istasyonu yörüngeden çıkarıp yok edecek. Buna karşılık SpaceX, Blue Origin, Planet, Rocket Lab, Virgin Galactic, Axiom Space ve Sierra Space gibi özel şirketler yeni bir ticari uzay istasyonları çağını başlatmaya hazırlanıyor.

    Özel şirketler uzaya adım atıyor

    Halihazırda Blue Origin, - Redwire, Sierra Space ve Boeing gibi şirketlerle birlikte - yörüngede karma kullanımlı bir iş ve bilim parkı olan Orbital Reef'i inşa ediyor. Uzay istasyonu araştırma, üretim, turizm ve daha fazlası için ölçeklenebilir, modüler bir karakol görevi görecek. İstasyonun ana yaşam alanı ise 10 mürettebatlık bir kabin olacak. Orbital Reef aynı zamanda Sierra Space'in şişirilebilir LIFE habitatına sahip olacak. Bu habitat daha önceki eklentilere göre daha geniş bir hacim sağlayacak.

    Sadece 25 yıl içinde gökyüzü özel uzay istasyonlarıyla dolacak Tam Boyutta Gör
    Sierra Space, 2026 yılı sonunda LIFE için ilk adımı atmak ve 300 metreküplük hacme sahip modülü denemek istiyor. Şirket öte yandan 1.400 metreküplük bir modül üzerinde de çalışıyor. Bu arada en büyük tek ISS modülü olan Kibo modülü 155 metreküp hacim sunabiliyor.

    Ayrıca Axiom Space, ilk ticari modülünü 2026 yılına kadar ISS'ye göndermeyi umuyor. Nanoracks, Voyager Space ve Lockheed Martin'in dahil olduğu bir proje olan Starlab uzay istasyonu ise 2028 yılını hedefliyor. Hem Axiom hem Blue Origin hem de Starlab projeleri NASA’dan destek ödülleri de kazanmış durumda.

    Sadece 25 yıl içinde gökyüzü özel uzay istasyonlarıyla dolacak Tam Boyutta Gör
    Ticari istasyonlar ve modüller için firmalar sadece NASA’dan destek almıyor. Ayrıca örneğin Starlab, Avrupa Uzay Ajansı ile de yakından çalışıyor. İlerleyen dönemlerde ticari istasyonların destekçilerinin de artması bekleniyor. Diğer oyuncular arasında ise ilk özel istasyonu Haven-1'i, 2025 ortalarında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmayı planlayan Kaliforniya merkezli startup Vast yer alıyor.
    Sadece 25 yıl içinde gökyüzü özel uzay istasyonlarıyla dolacak Tam Boyutta Gör
    ISS’in hizmet dışı kalmasıyla yörüngede bir boşluk olacak ancak bu boşluğu Çin’in 2021’de fırlatılan ve 2022’de tamamlanan Tiangong uzay istasyonu kapatabilir. Tiangong, üç mürettebattan oluşuyor ancak Çin, hem ortaklıklar hem de ticari işbirlikleri ile yeni modüller ekleyerek istasyonu genişletmeyim değerlendiriyor.

    Devletlerin varlığı bitmiyor

    Ticari şirketler uzaya akın ediyor ve hükümetlerin uzaydan çekiliyor gibi görünmesine rağmen durum tam olarak öyle değil. Çin’in Tiangong için düşündüğü planlarda olduğu gibi devletler artık ticari ortaklara daha sıcak bakıyor. Örneğin NASA, Ay’ın yörüngesinde dolaşacak Gateway uzay istasyonunu kurmak istiyor. Gateway, NASA’nın yanında ticari şirketlerin de katkısıyla inşa edilecek.

    Sadece 25 yıl içinde gökyüzü özel uzay istasyonlarıyla dolacak Tam Boyutta Gör
    Gateway ile ilk defa insanlar Dünya’nın koruyucu manyetik alanının dışında bir yörüngede yaşayacak. Elbette bu, tümüyle bir dizi zorluk da getiriyor. Öncelikle Dünya’nın koruması olmadan elektronik aletlerin bir şekilde radyasyona dayanması gerekecek. Aynı şekilde astronotlar da bu radyasyon seviyeleriyle başa çıkmak zorunda. İstasyon Dünya’dan uzak olacağı için bir takım lojistik zorluklar da olacak.

    NASA, şu anda 2028 için planlanan Artemis 4 ile Gateway'e astronot göndermeyi planlıyor. Astronotlar şu anda 2025'te fırlatılması planlanan Habitable and Logistics Outpost’da yaşayacak ve çalışacaklar. NASA ilk mürettebatlı görev gelmeden önce ikinci bir yaşanabilir modül eklemeyi hedefliyor.

    Bu arada Rusya ve Çin'in de Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu ILRS hedefi bulunuyor. Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yönetilen bir Ay üssü projesi. ILRS, keşif ve kullanım, Ay tabanlı gözlem, temel bilimsel deney ve teknik doğrulama ve uzun vadeli otonom operasyon dahil olmak üzere çok disiplinli ve çok amaçlı bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilecek, Ay yüzeyinde veya Ay yörüngesinde inşa edilmiş kapsamlı bir bilimsel deney üssü olarak hizmet verecek. ILRS'nin 2035 yılına kadar tamamlanması ve 2036 yılında tamamen devreye girmesi planlanıyor.

    Gateway sonrasında ise hem ülkeler hem de özel şirketler gözlerini Ay’a dikecek. Kesin projeler henüz olmasa da Ay yüzeyinde yaşam alanlarının kurulması ABD, Avrupa ve Çin tarafından değerlendiriliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversiteler hafta sonu açık mı rektefiyeden sonra yağ eksiltme dacia sandero stepway alınır mı muhabbet kuşum kabarık duruyor ve uyuyor polo 1.2 trendline yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B7M-078XTR
    MSI NB MODERN 15 B7M-078XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız