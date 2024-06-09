Türkiye'nin ikinci astronotu görevini başarıyla tamamladı

Atasever geri döndü, VSS Unity emekli oldu
Taşıyıcı uçak Eve'in karnına bağlı olarak Spaceport pistinden havalanan VSS Unity, yaklaşık bir saat sonra 13,582 metre yüksekliğe ulaştı. Ardından VSS Unity, taşıyıcı araçtan ayrılarak mürettebatı yörünge altı uzaya taşımak için roket motorunu ateşledi ve birkaç dakikada 87,5 km yüksekliğe ulaştı. Bu uçuş, şimdiye kadar yedi kez uçan Unity’nin de son uçuşu oldu. VSS Unity, Virgin Galactic'in 2026'da piyasaya sürülecek olan yeni “Delta” sınıfı uzay aracıyla değiştirilecek.
Türk Uzay Ajansı astronotu Tuva Atasever, uçuş sonrasında Dünya manzarasının tarif edilemez olduğunu söylerken “Az önce olanları sindirmek için çok daha fazla zamana ihtiyacım olacak. Bu sıfatlarla tarif edebileceğiniz bir şey değil. Bu deneyimsel bir şey... bunu sadece içinizde hissediyorsunuz.” dedi.
Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi. Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı." ifadesini kullandı.
Yapılan deneyler
IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyinde ise ne kadarlık bir radyasyona maruz kaldığının bilgisi elde edildi. Böylece gelecekte inşa edilecek farklı uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar iyonize radyasyona maruz kalacağına ilişkin bilgiler toplandı. Bu deneyde yerli imkanlarla geliştirilmiş bir akıllı radyasyon dozimetresi ilk kez uzay testinde kullanıldı.
İnsülin Kalemi Testi (UZİKAT) ile özel bir kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kaleminin mikro yerçekimi ortamında ilgili dozu ne kadar etkin şekilde aktarabildiği gözlemlendi. Böylece ileride uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesinin ilk adımı atıldı.
Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi (YUVA)" deneyi kapsamında ise uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever’den toplanacak biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküllerler, özel olarak geliştirilen bir mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edildi. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak. Atasever, Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneylerini de gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.