Türkiye'nin ikinci astronotu görevini başarıyla tamamladı

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Tam Boyutta Gör Virgin Galactic, 8 Haziran Cumartesi günü VSS Unity uzay uçağının son yolculuğunda Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve üç mürettebatın yanı sıra toplamda altı kişiyi yörünge altı uzaya çıkardı. "Galactic 07" adlı görev kapsamında Atasever’in yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü. VSS Unity, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) havalandı ve ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı.

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Taşıyıcı uçak Eve'in karnına bağlı olarak Spaceport pistinden havalanan VSS Unity, yaklaşık bir saat sonra 13,582 metre yüksekliğe ulaştı. Ardından VSS Unity, taşıyıcı araçtan ayrılarak mürettebatı yörünge altı uzaya taşımak için roket motorunu ateşledi ve birkaç dakikada 87,5 km yüksekliğe ulaştı. Bu uçuş, şimdiye kadar yedi kez uçan Unity’nin de son uçuşu oldu. VSS Unity, Virgin Galactic'in 2026'da piyasaya sürülecek olan yeni “Delta” sınıfı uzay aracıyla değiştirilecek.

Türk Uzay Ajansı astronotu Tuva Atasever, uçuş sonrasında Dünya manzarasının tarif edilemez olduğunu söylerken “Az önce olanları sindirmek için çok daha fazla zamana ihtiyacım olacak. Bu sıfatlarla tarif edebileceğiniz bir şey değil. Bu deneyimsel bir şey... bunu sadece içinizde hissediyorsunuz.” dedi.

Tam Boyutta Gör Atasever'in Galactic 07'deki yolculuğu, bu yılın başlarında özel Ax-3 görevinde SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı’yı uçuran Axiom Space şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi. Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı." ifadesini kullandı.

Yapılan deneyler

Tam Boyutta Gör BEACON isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına taktığı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıdı. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri 1,5 saat boyunca izlendi.

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IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyinde ise ne kadarlık bir radyasyona maruz kaldığının bilgisi elde edildi. Böylece gelecekte inşa edilecek farklı uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar iyonize radyasyona maruz kalacağına ilişkin bilgiler toplandı. Bu deneyde yerli imkanlarla geliştirilmiş bir akıllı radyasyon dozimetresi ilk kez uzay testinde kullanıldı.

İnsülin Kalemi Testi (UZİKAT) ile özel bir kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kaleminin mikro yerçekimi ortamında ilgili dozu ne kadar etkin şekilde aktarabildiği gözlemlendi. Böylece ileride uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesinin ilk adımı atıldı.

Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi (YUVA)" deneyi kapsamında ise uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever’den toplanacak biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküllerler, özel olarak geliştirilen bir mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edildi. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak. Atasever, Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneylerini de gerçekleştirdi.

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