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    Türkiye'nin ikinci astronotu görevini başarıyla tamamladı

    Virgin Galactic’in son kez uçan VSS Unity uzay uçağıyla 8 Haziran’da havalanan Tuva Cihangir Atasever, hedeflediği deneyleri başarıyla yerine getirerek Dünya’ya geri döndü.
    Türkiye'nin ikinci astronotu görevini başarıyla tamamladı Tam Boyutta Gör
    Virgin Galactic, 8 Haziran Cumartesi günü VSS Unity uzay uçağının son yolculuğunda Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve üç mürettebatın yanı sıra toplamda altı kişiyi yörünge altı uzaya çıkardı. "Galactic 07" adlı görev kapsamında Atasever’in yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü. VSS Unity, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) havalandı ve ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı.

    Atasever geri döndü, VSS Unity emekli oldu

    Taşıyıcı uçak Eve'in karnına bağlı olarak Spaceport pistinden havalanan VSS Unity, yaklaşık bir saat sonra 13,582 metre yüksekliğe ulaştı. Ardından VSS Unity, taşıyıcı araçtan ayrılarak mürettebatı yörünge altı uzaya taşımak için roket motorunu ateşledi ve birkaç dakikada 87,5 km yüksekliğe ulaştı. Bu uçuş, şimdiye kadar yedi kez uçan Unity’nin de son uçuşu oldu. VSS Unity, Virgin Galactic'in 2026'da piyasaya sürülecek olan yeni “Delta” sınıfı uzay aracıyla değiştirilecek.

    Türk Uzay Ajansı astronotu Tuva Atasever, uçuş sonrasında Dünya manzarasının tarif edilemez olduğunu söylerken “Az önce olanları sindirmek için çok daha fazla zamana ihtiyacım olacak. Bu sıfatlarla tarif edebileceğiniz bir şey değil. Bu deneyimsel bir şey... bunu sadece içinizde hissediyorsunuz.” dedi.

    Türkiye'nin ikinci astronotu görevini başarıyla tamamladı Tam Boyutta Gör
    Atasever'in Galactic 07'deki yolculuğu, bu yılın başlarında özel Ax-3 görevinde SpaceX ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı’yı uçuran Axiom Space şirketi tarafından gerçekleştirildi.

    Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi. Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı." ifadesini kullandı.

    Yapılan deneyler

    Türkiye'nin ikinci astronotu görevini başarıyla tamamladı Tam Boyutta Gör
    BEACON isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına taktığı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıdı. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri 1,5 saat boyunca izlendi.

    IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyinde ise ne kadarlık bir radyasyona maruz kaldığının bilgisi elde edildi. Böylece gelecekte inşa edilecek farklı uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar iyonize radyasyona maruz kalacağına ilişkin bilgiler toplandı. Bu deneyde yerli imkanlarla geliştirilmiş bir akıllı radyasyon dozimetresi ilk kez uzay testinde kullanıldı.

    İnsülin Kalemi Testi (UZİKAT) ile özel bir kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kaleminin mikro yerçekimi ortamında ilgili dozu ne kadar etkin şekilde aktarabildiği gözlemlendi. Böylece ileride uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesinin ilk adımı atıldı.

    Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi (YUVA)" deneyi kapsamında ise uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever’den toplanacak biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküllerler, özel olarak geliştirilen bir mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edildi. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak. Atasever, Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneylerini de gerçekleştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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