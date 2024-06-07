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    Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya çıkıyor: Neler yapacak?

    Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran'da Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracı uzaya çıkacak. Atasever, bu uçuşta bazı deneyleri de gerçekleştirecek.
    Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya çıkıyor: Neler yapacak? Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ocak ayındaki yolculuğunun ardından çok yakında Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de uzaya çıkacak. Atasever'in 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico bölgesinde bulunan Spaceport'un gerçekleştireceği uzay seferi, Virgin Galactic'in bu yıl ikinci ve şimdiye kadar 12'nci uçuş uçuşunu gerçekleştirecek olan VSS Unity aracıyla gerçekleştirilecek.

    Türkiye, ikinci astronotunu uzaya uğurluyor

    Virgin Galactic’in VSS Unity aracı, hibrit itki sistemiyle çalışan ve yeniden kullanılabilir bir yörünge altı uzay aracı konumunda. Ses hızının üç katı hızına çıkabilen araç, yüksek irtifaya ve ağır yük bileşenlerine sahip, özel yapım, dört motorlu, çift gövdeli bir taşıyıcı uçakla havalanıyor. Ana gemi olarak da üretilen bu taşıyıcı uçak, normal bir uçuş veya nakliye uçağının uçabileceği seviyenin çok üzerinde olan yaklaşık 50 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor.

    Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya çıkıyor: Neler yapacak? Tam Boyutta Gör
    Galactic 07 adlı uçuşta VSS Unity, taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra hibrit roket motorunun ateşleyerek 90 kilometre irtifaya, yani uzayın başlangıç noktasına çıkacak. Burada motorlar yanmayı tamamlayacak ve araç serbest düşüş aşamasına geçecek. Bu andan itibaren mikro yer çekim koşulları oluşacak. Bu süreç yaklaşık 3 dakika boyunca sürecek ve bu esnada deneyler gerçekleştirilecek.

    Axiom Space araştırma astronotu Tuva Atasever bu esnada insan yapımı deneyler yürütecek. Uçuşta üç özel astronot daha olacak. Koltukların yolcu başına maliyetinin yaklaşık 450.000 dolar olduğu biliniyor.

    Atasever’den açıklamalar

    Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran'da gerçekleştireceği uzay seferine ilişkin, "Uçuşta Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yer yüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar." dedi.

    Atasever ayrıca 8 Haziran'da yapılacak "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun, Nisan 2023'te ABD'nin Houston şehrinde başlayan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzanacak Ax-3 görevinin parçası olarak kurgulanan bir eğitim adımı olduğunu söyledi.

    Yapılacak görevler

    Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya çıkıyor: Neler yapacak? Tam Boyutta Gör
    BEACON isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacak. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri 1,5 saat boyunca incelenmiş olacak.

    IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyinde ise ne kadarlık bir radyasyona maruz kaldığının bilgisi elde edilecek. Böylece gelecekte inşa edilecek farklı uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar iyonize radyasyona maruz kalacağına ilişkin ölçüm yapılacak. Bu deneyde yerli imkanlarla geliştirilmiş bir akıllı radyasyon dozimetresi ilk kez uzay testinde kullanılacak.

    İnsülin Kalemi Testi (UZİKAT) ile özel bir kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kaleminin mikro yerçekimi ortamında ilgili dozu ne kadar etkin şekilde aktarabildiği gözlemlenecek. Böylece ileride uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesinin ilk adımı atılacak.

    Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi (YUVA)" deneyi kapsamında ise uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever’den toplanacak biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküllerler, özel olarak geliştirilen bir mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edilecek.

    Atasever, Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneylerini de gerçekleştirecek.

    MESSAGE'da, ISS'dekinden farklı olarak 15 dakika içinde 2 kere 4,5 G kuvvete ve 3 dakikalık mikro yer çekimine maruz kalmanın insan fizyolojisindeki etkisi incelenecek. METABOLOM deneyinde uzay uçuş sebebiyle oluşacak bütün biyomoleküler değişimler ortaya konulacak. Bu veriler, hem astronotlar hem de dünyada bazı hastalıklara yönelik terapiler geliştirilmesinin önünü açabilecek. MIYELOID deneyinde ise kanser gibi bazı inflamatuar hastalıklar esnasında bağışıklık sistemi tepkisini baskılayan hücre gruplarının değişimi incelenecek.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-ikinci-astronotu-atasever-tarihi-uzay-yolculugu-oncesi-aaya-konustu/3241618 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-ikinci-astronotu-atasever-uzay-yolculugunu-vss-unity-araciyla-yapacak/3242820
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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