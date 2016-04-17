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Uzay asansörü: Bilim kurgu mu yoksa geleceğin ta kendisi mi?(Video)

Gerçek bir uzay asansörü nasıl yapılabilir? Uzay asansörünün yapımı gerçekten mümkün mü? Ne gibi zorlukları var? Popüler bilim kanalı Kurzgesagt'ın yeni videosu işte tam olarak bu soruları soruyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
39
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yeryüzü'ndeki insanları veya herhangi bir eşyayı aniden uzaya çıkaran uzay asansörlerine özellikle bilim kurgu senaryolarında bolca rastlıyoruz. Peki uzay asansörleri sadece bir bilim kurgu öğesi olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebilir mi?

YouTube'un popüler bilim kanallarından Kurzgesagt da işte tam olarak bu soruyu soruyor. Sorunun cevabını verebilmek için öncelikle yörüngenin nasıl işlediği anlatılan videoda uzay asansörünün yapımı için tıpkı normal asansörlerdeki gibi bir urganın kullanılması gerektiği anlatılıyor; ancak uzay asansörünün önündeki en büyük engel de yine kullanılacak olan urgan.

Kurzgesagt'ın videosuna göre uzay asansörünün yapımında kullanılacak olan urgan şu an üretebildiğimiz herhangi bir materyalden daha hafif ve daha stabil olmalı. Grafen ve diamond nanothread gibi bu alanda kullanılabilecek aday maddeler bulunsa da onlar bile uzay asansörlerin yapımı için yeterli sağlamlığa sahip olamayabilirler.

İşin aslı uzay asansörü hayalini gerçeğe dönüştürmek maalesef şu anki teknolojimizle pek de mümkün görünmüyor. Urgan yapımı dışında güç ihtiyacı gibi daha çözülmesi gereken birçok problem bizleri bekliyor. Bu fütüristik fikir hakkında daha fazla detay için Kurzgesagt'ın hazırladığı keyifli videoyu türkçe altyazılı olarak aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.

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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Adamlar ne kadar güzel, açıklayıcı videolar yapıyorlar ya. Altyazıyı yapanada çok teşekkürler, takip etmeyi çok kolaylaştırıyor. Umarım ömür yeter de görürüz böyle ilerlemeleri. Uzay şuanlık insan için çok engin ama insanlığa güvenim tam, gün gelecek bu engelleri de aşacağız.
Adamlar ne kadar güzel, açıklayıcı videolar yapıyorlar ya. Altyazıyı yapanada çok teşekkürler, takip etmeyi çok kolaylaştırıyor. Umarım ömür yeter de görürüz bö...
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Hasan07-36 3 yıl
Uzay asansörü sadece seyir amacıyla kullanılabilecek bir şey değil. Videoda uzaya 10 tondan az bir yükü çıkarmak için 384 ton yakıt kullanmak gerektiği belirtilmiş. Ayrıca roketler de yeniden kullanılamıyor. Roketin maaliyeti de maaliyeti arttırıyor. Uzay asansörü de bu noktada devreye giriyor.
Önemli olan roketi dünya yörüngesinden binlerce km yüksekliğe çıkarabilmek. Çünkü roketteki yakıtın çok büyük bir kısmı dünyadan kurtulmak için harcanıyor. (Mesela 380 tonu dünyadan kurtulmak için, kalan 4 ton uzaydaki manevralar için gibi) O kadar yüksek bir yörüngeye çıkıp, roketi orada inşa edip fırlatırsanız dünyadan roketi kurtarmak için gereken enerjiyi harcamamış olursunuz ve bu enerjiyi roketi iyice hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Mars, Jupiter, Plüton gibi gezegenlere yolculuklar çok daha kısa sürebilir. Hatta o yörüngeden sonra işi iyon motorları bile devralabilir.
Bir diğer yönü de uydu fırlatmak da çok kolay olur. O koca roketi inşa edip, burnuna uyduyu yerleştirip fırlatmak yerine uyduya 1 ton daha yakıt koyarsınız ve asansörle yukarı çıkarırsınız. Yukarıya çıktığında uyduyu gönderirsiniz ve kendi motorlarıyla yörüngesine yerleşir.
Yani işin özeti asıl iş bir aracı 36 bin km yukarı çıkarmak. O kadar yukarıya çıktıktan sonra ne yer çekimi ile uğraşılıyor ne de sürtünmeyle. Bu nedenle yapabileceklerinizin sınırı çok daha yüksek.
Uzay asansörü sadece seyir amacıyla kullanılabilecek bir şey değil. Videoda uzaya 10 tondan az bir yükü çıkarmak için 384 ton yakıt kullanmak gerektiği belirti...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Hasan07-36 3 yıl
Uzay asansörü sadece seyir amacıyla kullanılabilecek bir şey değil. Videoda uzaya 10 tondan az bir yükü çıkarmak için 384 ton yakıt kullanmak gerektiği belirtilmiş. Ayrıca roketler de yeniden kullanılamıyor. Roketin maaliyeti de maaliyeti arttırıyor. Uzay asansörü de bu noktada devreye giriyor.
Önemli olan roketi dünya yörüngesinden binlerce km yüksekliğe çıkarabilmek. Çünkü roketteki yakıtın çok büyük bir kısmı dünyadan kurtulmak için harcanıyor. (Mesela 380 tonu dünyadan kurtulmak için, kalan 4 ton uzaydaki manevralar için gibi) O kadar yüksek bir yörüngeye çıkıp, roketi orada inşa edip fırlatırsanız dünyadan roketi kurtarmak için gereken enerjiyi harcamamış olursunuz ve bu enerjiyi roketi iyice hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Mars, Jupiter, Plüton gibi gezegenlere yolculuklar çok daha kısa sürebilir. Hatta o yörüngeden sonra işi iyon motorları bile devralabilir.
Bir diğer yönü de uydu fırlatmak da çok kolay olur. O koca roketi inşa edip, burnuna uyduyu yerleştirip fırlatmak yerine uyduya 1 ton daha yakıt koyarsınız ve asansörle yukarı çıkarırsınız. Yukarıya çıktığında uyduyu gönderirsiniz ve kendi motorlarıyla yörüngesine yerleşir.
Yani işin özeti asıl iş bir aracı 36 bin km yukarı çıkarmak. O kadar yukarıya çıktıktan sonra ne yer çekimi ile uğraşılıyor ne de sürtünmeyle. Bu nedenle yapabileceklerinizin sınırı çok daha yüksek.
Uzay asansörü sadece seyir amacıyla kullanılabilecek bir şey değil. Videoda uzaya 10 tondan az bir yükü çıkarmak için 384 ton yakıt kullanmak gerektiği belirti...
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DH Misafiri 2 yıl
Böyle bir proje imkansiz değil
Mantıklı fakat sonuçlarını çok iyi düşünmek gerekir
En ufak bir hata dünyanın sonunu getirir
1. Bu sekildeki ki bir halat ve ucundaki kütle balans yaparak
Dünyanın dönüşünde çalkalama meydana getirir ve dünyayı
Yörüngesinden çıkartır. Onu engellemek için aynı zamanda
Zıt yönde simetrik bir asansör daha yapmak gerekir ve bunların eşit ağırlıkta senkron çalışması gerekir aksi taktirde dünyada çık büyük depremler meydana gelir dağlar yerinden oynar bu Balansi kompanze etmeye çalışır
2. Frenleme etkisi yaparak dünyanın donus hızı yavaşlar
Ve günler uzamaya baslar 25 26 27 saat gibi uzarda gider
3.dünyanın eğimi değişir mevsimler değişir iklim değişir
Neticede dünyanın sonu gelir
ANCAK BU proje kutuplarda tam kutup noktasında yapılırsa
Hayata geçirilebilir onuda çok dikkatli dusunup olabilecek tüm olumsuzluklari hesaplamak gerekir
Ve tüm dünya ülkelerinin insanlarının onayını almak gerekir
BU DÜNYA TÜM INSANLARIN GİDEBİLECEGİMİZ BAŞKA GEZEGEN YOK
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
uzay asansörü saçmalığın daniskası
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Physicist_Emre 3 yıl
video çok ama çok güzel olmuş yapanın eline sağlık.
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alemburda34 3 yıl
video çok güzel hazırlanmış kesinlikle yorum yapmadan önce bir izlemelisiniz.
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DH Misafiri 3 yıl
ben sorun havanın uzaya kaçmasını engellemekte. atmosferi delerek direkt uzaya açılan kapı anında tüm havanın uzaya kaçmasına sebep olabilir ve hepimiz havasız kalırız ya da uzaya sürüklenebiliriz.bu işlerden hiç anlamam ama benim teorim böyle.
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Hasan07-36 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben sorun havanın uzaya kaçmasını engellemekte. atmosferi delerek direkt uzaya açılan kapı anında tüm havanın uzaya kaçmasına sebep olabilir ve hepimiz havasız kalırız ya da uzaya sürüklenebiliriz.bu işlerden hiç anlamam ama benim teorim böyle.

Böyle bir şey imkansız hocam. Dünya atmosferi sişmiş bir balona hiçbir şekilde benzemez. Atmosferi yerinde tutan kuvvet hepimizi yerimizde tutan yer çekimidir. Atmosfer aslında denizler gibi düşünülebilir. Biri suyla dolu, öbürü havayla dolu sadece.
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idombayci 3 yıl
Eskiler geldi aklıma. Bir yurttadışımız aynı fikirle japonyada rezillik yapmıştı, japon uzay ajansında tek yabancı çalışan olmuş sonrasında kovulmuştu. Asansorede Ata adı vermişti.
Tamam belki bu proje olabilirde normalde jetler uzay boşluğuna çıkıyor, hatta ruslar bunun turizmini bile yapıyor. Parça parça uzaya çıkarıp istasyonda birleştirip çalıştırsalarya.
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1080p 3 yıl
Bu uzay asansoru marsa gitmekten cok daha mantikli.
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fatihbulut95 3 yıl
John Scalzi - Yaşlı Adamın Savaşı kitabında da vardı, okurken bile çok hoşuma gitmişti. İnşallah ileride gerçek olur ve görebiliriz. (Kitap seridir, tavsiye ederim.)
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RapscallioN 3 yıl fatihbulut95
fatihbulut95
John Scalzi - Yaşlı Adamın Savaşı kitabında da vardı, okurken bile çok hoşuma gitmişti. İnşallah ileride gerçek olur ve görebiliriz. (Kitap seridir, tavsiye ederim.)

Aslinda cok daha once 1979 yilinda Arthur C. Clarke the fountains of paradise kitabiyla konuyu enine boyuna islemisti. Kitap hem hugo hem de nebula odullerini aldi. Okurken yaptigim arastirmada, bu projenin 70li yillarda Nasaya sunulmus oldugunu okumustum. Bu proje illa ki gerceklesecek ama ne zaman olur o bilinmez...
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caneycaney 3 yıl
adam açıklamış zaten neden olamayacağını.Öyle bir madde yok kopmayacak şekilde.O maddeyi bulurlarsa olabilir ancak maaliyetleri çok yüksek olacaktır.Ay a yapılması lazım yer çekiminden dolayı.Aya yapılmazsa yukardaki gönderdiğimiz şey düşüp dünyaya çarpabilir ya da dünyanın çekiminden kurtulup uzaya savrulabilir.Tek çare aya yapmak.Onunda mesafesi yaklaşık 380 bin km yani 380 bin kilometre uzunluğunda bir tüp veyahut ip yapacan.Ölme eşeğim ölme
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LORDTEK 3 yıl caneycaney
Ay'ın uzaklığı sabit değil.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Canını yediğim ismini okuyamadığım kanal.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Suçluları, teröristleri idam etmek yerine uzaya postalayabiliriz. Böylece gömmekle de uğraşmayız.
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TIGERSHARK 3 yıl
Peki yerin altına 500m bir Elektromanyetik top ile modülü belli bir seviyeye kadar fırlatıp dönüm noktasında roketleri devreye sokarak uzaya ulaşım maliyeti daha az olabilir mi ?
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