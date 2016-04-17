Uzay asansörü: Bilim kurgu mu yoksa geleceğin ta kendisi mi?(Video)

Yeryüzü'ndeki insanları veya herhangi bir eşyayı aniden uzaya çıkaran uzay asansörlerine özellikle bilim kurgu senaryolarında bolca rastlıyoruz. Peki uzay asansörleri sadece bir bilim kurgu öğesi olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebilir mi?
YouTube'un popüler bilim kanallarından Kurzgesagt da işte tam olarak bu soruyu soruyor. Sorunun cevabını verebilmek için öncelikle yörüngenin nasıl işlediği anlatılan videoda uzay asansörünün yapımı için tıpkı normal asansörlerdeki gibi bir urganın kullanılması gerektiği anlatılıyor; ancak uzay asansörünün önündeki en büyük engel de yine kullanılacak olan urgan.
Kurzgesagt'ın videosuna göre uzay asansörünün yapımında kullanılacak olan urgan şu an üretebildiğimiz herhangi bir materyalden daha hafif ve daha stabil olmalı. Grafen ve diamond nanothread gibi bu alanda kullanılabilecek aday maddeler bulunsa da onlar bile uzay asansörlerin yapımı için yeterli sağlamlığa sahip olamayabilirler.
İşin aslı uzay asansörü hayalini gerçeğe dönüştürmek maalesef şu anki teknolojimizle pek de mümkün görünmüyor. Urgan yapımı dışında güç ihtiyacı gibi daha çözülmesi gereken birçok problem bizleri bekliyor. Bu fütüristik fikir hakkında daha fazla detay için Kurzgesagt'ın hazırladığı keyifli videoyu türkçe altyazılı olarak aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.
YouTube'un popüler bilim kanallarından Kurzgesagt da işte tam olarak bu soruyu soruyor. Sorunun cevabını verebilmek için öncelikle yörüngenin nasıl işlediği anlatılan videoda uzay asansörünün yapımı için tıpkı normal asansörlerdeki gibi bir urganın kullanılması gerektiği anlatılıyor; ancak uzay asansörünün önündeki en büyük engel de yine kullanılacak olan urgan.
Kurzgesagt'ın videosuna göre uzay asansörünün yapımında kullanılacak olan urgan şu an üretebildiğimiz herhangi bir materyalden daha hafif ve daha stabil olmalı. Grafen ve diamond nanothread gibi bu alanda kullanılabilecek aday maddeler bulunsa da onlar bile uzay asansörlerin yapımı için yeterli sağlamlığa sahip olamayabilirler.
İşin aslı uzay asansörü hayalini gerçeğe dönüştürmek maalesef şu anki teknolojimizle pek de mümkün görünmüyor. Urgan yapımı dışında güç ihtiyacı gibi daha çözülmesi gereken birçok problem bizleri bekliyor. Bu fütüristik fikir hakkında daha fazla detay için Kurzgesagt'ın hazırladığı keyifli videoyu türkçe altyazılı olarak aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.
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Önemli olan roketi dünya yörüngesinden binlerce km yüksekliğe çıkarabilmek. Çünkü roketteki yakıtın çok büyük bir kısmı dünyadan kurtulmak için harcanıyor. (Mesela 380 tonu dünyadan kurtulmak için, kalan 4 ton uzaydaki manevralar için gibi) O kadar yüksek bir yörüngeye çıkıp, roketi orada inşa edip fırlatırsanız dünyadan roketi kurtarmak için gereken enerjiyi harcamamış olursunuz ve bu enerjiyi roketi iyice hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Mars, Jupiter, Plüton gibi gezegenlere yolculuklar çok daha kısa sürebilir. Hatta o yörüngeden sonra işi iyon motorları bile devralabilir.
Bir diğer yönü de uydu fırlatmak da çok kolay olur. O koca roketi inşa edip, burnuna uyduyu yerleştirip fırlatmak yerine uyduya 1 ton daha yakıt koyarsınız ve asansörle yukarı çıkarırsınız. Yukarıya çıktığında uyduyu gönderirsiniz ve kendi motorlarıyla yörüngesine yerleşir.
Yani işin özeti asıl iş bir aracı 36 bin km yukarı çıkarmak. O kadar yukarıya çıktıktan sonra ne yer çekimi ile uğraşılıyor ne de sürtünmeyle. Bu nedenle yapabileceklerinizin sınırı çok daha yüksek.
Önemli olan roketi dünya yörüngesinden binlerce km yüksekliğe çıkarabilmek. Çünkü roketteki yakıtın çok büyük bir kısmı dünyadan kurtulmak için harcanıyor. (Mesela 380 tonu dünyadan kurtulmak için, kalan 4 ton uzaydaki manevralar için gibi) O kadar yüksek bir yörüngeye çıkıp, roketi orada inşa edip fırlatırsanız dünyadan roketi kurtarmak için gereken enerjiyi harcamamış olursunuz ve bu enerjiyi roketi iyice hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Mars, Jupiter, Plüton gibi gezegenlere yolculuklar çok daha kısa sürebilir. Hatta o yörüngeden sonra işi iyon motorları bile devralabilir.
Bir diğer yönü de uydu fırlatmak da çok kolay olur. O koca roketi inşa edip, burnuna uyduyu yerleştirip fırlatmak yerine uyduya 1 ton daha yakıt koyarsınız ve asansörle yukarı çıkarırsınız. Yukarıya çıktığında uyduyu gönderirsiniz ve kendi motorlarıyla yörüngesine yerleşir.
Yani işin özeti asıl iş bir aracı 36 bin km yukarı çıkarmak. O kadar yukarıya çıktıktan sonra ne yer çekimi ile uğraşılıyor ne de sürtünmeyle. Bu nedenle yapabileceklerinizin sınırı çok daha yüksek.