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Uzay asansörü: Bilim kurgu mu yoksa geleceğin ta kendisi mi?(Video)

Gerçek bir uzay asansörü nasıl yapılabilir? Uzay asansörünün yapımı gerçekten mümkün mü? Ne gibi zorlukları var? Popüler bilim kanalı Kurzgesagt'ın yeni videosu işte tam olarak bu soruları soruyor.