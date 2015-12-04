Uzay çöplerini temizlemek için yeni yol

2009 yılında Sibirya’nın 805 kilometre üzerinde Iridium’a ait haberleşme uydusuyla Rusya’nın eski askeri uydularından biri yörüngelerinde çarpıştı ve uzaya boyutları 10 cm'den daha büyük 1000'den fazla parça ve sayısız küçük atık yayıldı. O zaman yapılan açıklamalara göre saatte 30 bin kilometreden fazla bir hızla gerçekleşen kaza, kontrolsüz hareket eden bu parçalar ve zaman içerisine eklenen farklı çöpler ile hayati önem taşıyan diğer uydulara hasar verme kaygılarını oluşturdu.

Uzayın bu gereksiz ve tehlikeli çöplerden arındırılması için şimdiye kadar birçok çalışma gerçekleştirildi. Bunların başında parçaları çok güçlü lazerler ile eriterek ortadan kaldırmak yer alıyordu ancak bu sistem takibi zor olduğu için ufak parçalara uygulanabilecek bir çözüm sunamıyordu. Bir diğer çözüm ise çöpleri temizlemek için uzaya özel bir uzay aracı gönderilmesine dayanıyordu. Ancak bu da bu uzay aracının taşıyabileceği yakıt miktarının sınırlı olması nedeniyle kendisine çok fazla yer bulamadı.

Çin merkezli Tsinghua Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir fikir ise sürece etkili bir çözüm getirmeye hazırlanıyor. Bilim insanı Lei Lan ve ekibi, şimdilik tasarım aşamasında bulunan motor konseptiyle uzaydaki çöpleri yakıt olarak kullanmayı hedefliyor. Özel bir ağ sistemiyle yakalanan çöpleri plazma seviyesine gelene kadar eritmeyi ve ortaya çıkan enerjiyi ana iticiye aktararak teoride sınırsız bir hareket kabiliyeti elde etmeyi amaçlayan ekip, bu noktada 10 cm'lik çöpler üzerine odaklanıyor ve garip şekilde bu sürecin sağlanması için de güneş ya da nükleer enerjiden yararlanılması planlanıyor.

Tüm detayları henüz belli olmayan sürecin kısa vadede gerçeğe dönüşmesi beklenmiyor ancak artık uzay temizliği için ciddi adımların atılması gerekiyor. Başı boş çöpler ya da parçalar özellikle uzay turizminin konuşuluğu şu günlerde güvenlik açısından ciddi riskler oluşturuyor.

http://www.technologyreview.com/view/544156/junk-eating-rocket-engine-could-clear-space-debris/?utm_campaign=socialsync&utm_medium=social-post&utm_source=twitter