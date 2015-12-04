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Uzay çöplerini temizlemek için yeni yol

Bilim insanları uzay çöplüğünün temizlemek adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Gelecek için büyük önem taşıyan bu çalışmalara arasında Çin merkezli Tsinghua Üniversitesi de katılıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uzay çöplerini temizlemek için yeni yol

2009 yılında Sibirya’nın 805 kilometre üzerinde Iridium’a ait haberleşme uydusuyla Rusya’nın eski askeri uydularından biri yörüngelerinde çarpıştı ve uzaya boyutları 10 cm'den daha büyük 1000'den fazla parça ve sayısız küçük atık yayıldı. O zaman yapılan açıklamalara göre saatte 30 bin kilometreden fazla bir hızla gerçekleşen kaza, kontrolsüz hareket eden bu parçalar ve zaman içerisine eklenen farklı çöpler ile hayati önem taşıyan diğer uydulara hasar verme kaygılarını oluşturdu.
Uzayın bu gereksiz ve tehlikeli çöplerden arındırılması için şimdiye kadar birçok çalışma gerçekleştirildi. Bunların başında parçaları çok güçlü lazerler ile eriterek ortadan kaldırmak yer alıyordu ancak bu sistem takibi zor olduğu için ufak parçalara uygulanabilecek bir çözüm sunamıyordu. Bir diğer çözüm ise çöpleri temizlemek için uzaya özel bir uzay aracı gönderilmesine dayanıyordu. Ancak bu da bu uzay aracının taşıyabileceği yakıt miktarının sınırlı olması nedeniyle kendisine çok fazla yer bulamadı.
Uzay çöplerini temizlemek için yeni yol
Çin merkezli Tsinghua Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir fikir ise sürece etkili bir çözüm getirmeye hazırlanıyor. Bilim insanı Lei Lan ve ekibi, şimdilik tasarım aşamasında bulunan motor konseptiyle uzaydaki çöpleri yakıt olarak kullanmayı hedefliyor. Özel bir ağ sistemiyle yakalanan çöpleri plazma seviyesine gelene kadar eritmeyi ve ortaya çıkan enerjiyi ana iticiye aktararak teoride sınırsız bir hareket kabiliyeti elde etmeyi amaçlayan ekip, bu noktada 10 cm'lik çöpler üzerine odaklanıyor ve garip şekilde bu sürecin sağlanması için de güneş ya da nükleer enerjiden yararlanılması planlanıyor. 
Tüm detayları henüz belli olmayan sürecin kısa vadede gerçeğe dönüşmesi beklenmiyor ancak artık uzay temizliği için ciddi adımların atılması gerekiyor. Başı boş çöpler ya da parçalar özellikle uzay turizminin konuşuluğu şu günlerde güvenlik açısından ciddi riskler oluşturuyor.

http://www.technologyreview.com/view/544156/junk-eating-rocket-engine-could-clear-space-debris/?utm_campaign=socialsync&utm_medium=social-post&utm_source=twitter Yorum Yaz
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LORDTEK 3 yıl
Marquis-de-Sade
plazma değil çıkan enerji yakıta döndürülecek

iyon motorlarını araştırmalısın

Marquis-de-Sade
Mars görürüz oksijen bitmeye yakın geri döneriz.

Bu söylenen doğru olsaydı aya bile gidilemezdi


Marquis-de-Sade
yörüngede zaten sahip olacağıda artı bi kinetik enerji olucak araçta

o kinetik enerji ile manevra yapılamaz sadece mevcut hareketine devam eder


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xDarkAngelx 3 yıl
Scienceteacherman82
Uzayın da temizliğe ihtiyacı vardır elbet

Temizlik Imandan gelir :)
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xDarkAngelx 3 yıl
lapatid
insansiz uzay araclari icin nukleer enerji kullanilmasi taraftariyim,ne kadar nukleer yakiti gezegenden atarsak o kadar iyi

dünyamizda eskiden daha cok radioaktif madde (nukleer) bulunuyordu, dünya cok sicakti, bu durum milyarlarca senede radioaktifmaddenin azalmasiyla degismeye basladi, dünya simdiki isisina ulasti, ancak dünya hergecen gün radiaktifmadde tüketmeye devam ediyor, buda dünyanin sogumasina sebep olacak, bu belki milyarlarca yil alabilir.
demek istedigim Allah herseyi sebebiyle yaratmis, radiaktivmadde bile dünya ve insanlar icin cok önemli.
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Patren 3 yıl
uzay çöp kamyonunu yapmışlar adam
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Scienceteacherman82 3 yıl Patren
Uzayın da temizliğe ihtiyacı vardır elbet
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Mianfei 3 yıl
infom@n
@Marquis-de-Sade Nereden biliyorsun izlediğimi? Benimle miydin? Küçümseyici ve hakaret içeren mesaj yazacağına elle tutulur bilimsel cevap ver. Sen bilim adamı mısın? TV eleştirmeni misin? Yoksa telefon tamircisi misin? 1- 10 cmlik en yüksek kalitedeki alüminyum veya titanyumun plazma haline getirilmesi için ne kadar enerji gerekir biliyor musun? Titanyumu ısıtacaksın, eriteceksin, gaz haline getireceksin sonra iyonize edip bunu iyon motorunda kullanacaksın. Bu kadar büyük bir enerjiye sahip olsaydık şimdi marsa dolmuş kaldırıyor olurduk. 2- Madem bu kadar enerjiye sahip bir araç yaptın neden bu enerjiyi seyahat için kullanmayasın ? 3- Bu sistemi kurdun diyelim. Uzay çöpleri sadece Dünyanın yörüngesinde dolaşıyor. Dünyanın yörüngesinden uzaklaştığında yakıt kaynağını kaybetmiş olacaksın?

Hedşat
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arel.gr 3 yıl
cevirebilirsen herseyin hurdasi iyi getiridir....
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filteke 3 yıl
hep bu işi yapmak istemişimdir, zayda çöpleri toplamak, ne para kırarsın,
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kımyasal 3 yıl
Herhalde çok dayanıklı bir yapıda olacak,yoksa uzay çöpleri mermi kadar tehlikeli hızlara sahip cisimlerdir.
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lapatid 3 yıl
insansiz uzay araclari icin nukleer enerji kullanilmasi taraftariyim,ne kadar nukleer yakiti gezegenden atarsak o kadar iyi
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