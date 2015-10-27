Uzay turizmi için önemli bir adım daha atıldı

İsmini ilk olarak 2013 yılında duyduğumuz World View Enterprises şirketi, 2016 yılında kişi başı 75,000 dolar ücret ile yolcularını 30 Km yüksekliğe çıkarmayı hedefleyen Voyager Capsule isimli özel bir balon destekli sistem üzerinde çalışma gösteriyor. Uzun zamandır adı pek geçmeyen şirket, bugün oldukça önemli bir başarı ile gündeme geldi.

Teknolojinin gelişmesi ile uzay turizm alanına adım atan ve bu noktada somut bir çözüm üzerinde çalışan World View Enterprises, çok ciddi bir adım attı ve geçtiğimiz hafta içerisinde geliştirdiği Voyager Capsule uzay aracı sisteminin ilk testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Arizona'da orijinalden daha ufak bir gövde tasarımı üzerinde gerçekleştirilen testlerde, balon destekli hava aracı Voyager Capsule 30,624 metre yüksekliğe çıkabildi ve önümüzdeki yıl içerisinde planlanan gerçek boyutlu testler için hem önemli veriler sağladı hem de teknolojinin çalıştığını gözler önüne sermiş oldu.

United Parachute Technologies ve MMIST ortaklığında kurulan World View Enterprises, herşey yolunda giderse uçuş ekibi hariç altı kişiyi yaklaşık altı saatlik bir yolculuk ile 30,000 metre (30 KM / 100 bin feet) yüksekliğe çıkartacak ve burada iki saat boyunca asılı kalarak yocularına görülmemiş bir deneyim sunacak. FAI tarafından kabul edilen 100 km uzay limitinin altından kalan Voyager Capsule, yine de uzaya çıkılmış kadar ilginç bir süreç ortaya koyacak.

Yapılan test uçuşu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/world-view-enjoys-successful-test-flight/