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Uzay turizmi için önemli bir adım daha atıldı

World View Enterprises üzerinde uzun zamandır çalıştığı balon destekli Voyager Capsule sistemi için ilk testleri başarıyla geçti. Uzay turizmi artık hiç olmadığı kadarı yakın.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uzay turizmi için önemli bir adım daha atıldı
 
İsmini ilk olarak 2013 yılında duyduğumuz World View Enterprises şirketi, 2016 yılında kişi başı 75,000 dolar ücret ile yolcularını 30 Km yüksekliğe çıkarmayı hedefleyen Voyager Capsule isimli özel bir balon destekli sistem üzerinde çalışma gösteriyor. Uzun zamandır adı pek geçmeyen şirket, bugün oldukça önemli bir başarı ile gündeme geldi.
Teknolojinin gelişmesi ile uzay turizm alanına adım atan ve bu noktada somut bir çözüm üzerinde çalışan World View Enterprises, çok ciddi bir adım attı ve geçtiğimiz hafta içerisinde geliştirdiği Voyager Capsule uzay aracı sisteminin ilk testlerini başarıyla gerçekleştirdi.
Arizona'da orijinalden daha ufak bir gövde tasarımı üzerinde gerçekleştirilen testlerde, balon destekli hava aracı Voyager Capsule 30,624 metre yüksekliğe çıkabildi ve önümüzdeki yıl içerisinde planlanan gerçek boyutlu testler için hem önemli veriler sağladı hem de teknolojinin çalıştığını gözler önüne sermiş oldu.
United Parachute Technologies ve MMIST ortaklığında kurulan World View Enterprises, herşey yolunda giderse uçuş ekibi hariç altı kişiyi yaklaşık altı saatlik bir yolculuk ile 30,000 metre (30 KM / 100 bin feet) yüksekliğe çıkartacak ve burada iki saat boyunca asılı kalarak yocularına görülmemiş bir deneyim sunacak. FAI tarafından kabul edilen 100 km uzay limitinin altından kalan Voyager Capsule, yine de uzaya çıkılmış kadar ilginç bir süreç ortaya koyacak.
Yapılan test uçuşu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
Uzay turizmi için önemli bir adım daha atıldı
 

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/world-view-enjoys-successful-test-flight/ Yorum Yaz
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arel.gr 4 yıl
derin konular, bizi aşar, uzman yorumcu kadirirdemin yazisi gerekir ama yok neden uzaklastirilmis ?
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cntrl 4 yıl
bize google earth yeter
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BekirTemel 4 yıl
Dilerim bu uzayı da tiarethane olarak görmeye başlamazlar.
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Spiderhip 4 yıl
Yaklaşık 10-13km ile 50-60km arası stratosfer diye geçiyor. Bu katman güneşten gelen zararlı ışınların yoğun olarak emildiği bir katman, oksijen seviyeleri normalde ve en önemlisi bir üst katman olan mezosfer gibi -150C ler yerine daha makul olan yaklaşık -3C civarı ısıya sahip.
Bu sebeple bu mesafeyi seçmiş olabilirler. 2 saat boyunca insanların donmamaları için ekstra ısıtıcıya dolayısıyla ağırlığa ve enerjiye ihtiyaç olmayacak. 2 saat doyasıya manzara izletmek istiyorlar, Uv nin verdiği zararlı ışınlar otomatik olarak absorbe ediliyor olacak. 2 saat sonra kanser olup dönmeyecekler. Sanırım bu açılardan en makul yükseklik olarak görünüyor. Tabi gönül ister şöyle 60-80km lere en azından çıkılsa.
Bu kadar makul durum bir aradayken, 75K dolar nedir yahu. yani pardon ama concorde larda 18km den uçuyorlardı, transatlantik uçuşlarda kullanılıyorlardı. En azından 5-6 saat sürüyordu uçuşlar. Ve 75K olduğunu da hiç sanmıyorum. Ne yazık ki 2003 ler de concorde lara sahip havayolları bu uçuşlarını durdurdular.
Ama yani hadi 10K dolar yap milletin ayağı alışsın. 30 bin lira iyi para yahu. 75K dolar 225000TL eder. Yuh.
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Grkwnxs 4 yıl
75 bin dolar çok para
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burakdc 4 yıl
Bu gelişme oldukça güzel olmuşta sanki bilim adamları Aya giderken Marsa ayak basmaya hazırlanırken parası olan normal insanlara da sizde söyle kumda oynayıverin kıyı kıyı der gibi 30 kilometreye çıkartıyoruz demişler. Tabiki gerçek uzaya çıkmak pahalı olduğunun yanısra oldukcada zorlu egıtım ve süreçlerden gecıyor herkesın vucududa elverislidegil kabul ama ne bilim buda sankı biraz zamanında soguksavas sırasında sputnıkten oncesındedi alçak yörünge uçuşlarının yapıldığı bölgede takılın der gibi.Sanki küçülen kazağı kardeşe vermek gibi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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GenkaNuank 4 yıl burakdc
burakdc
Bu gelişme oldukça güzel olmuşta sanki bilim adamları Aya giderken Marsa ayak basmaya hazırlanırken parası olan normal insanlara da sizde söyle kumda oynayıverin kıyı kıyı der gibi 30 kilometreye çıkartıyoruz demişler. Tabiki gerçek uzaya çıkmak pahalı olduğunun yanısra oldukcada zorlu egıtım ve süreçlerden gecıyor herkesın vucududa elverislidegil kabul ama ne bilim buda sankı biraz zamanında soguksavas sırasında sputnıkten oncesındedi alçak yörünge uçuşlarının yapıldığı bölgede takılın der gibi.Sanki küçülen kazağı kardeşe vermek gibi.

Begenemiyorsan sen yap da bizi plutona götür kardeş
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burakdc 4 yıl
Bu gelişme oldukça güzel olmuşta sanki bilim adamları Aya giderken Marsa ayak basmaya hazırlanırken parası olan normal insanlara da sizde söyle kumda oynayıverin kıyı kıyı der gibi 30 kilometreye çıkartıyoruz demişler. Tabiki gerçek uzaya çıkmak pahalı olduğunun yanısra oldukcada zorlu egıtım ve süreçlerden gecıyor herkesın vucududa elverislidegil kabul ama ne bilim buda sankı biraz zamanında soguksavas sırasında sputnıkten oncesındedi alçak yörünge uçuşlarının yapıldığı bölgede takılın der gibi.Sanki küçülen kazağı kardeşe vermek gibi.
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Seefoo 4 yıl
Vizesiz gidebiliyor muyuz?
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Patren 4 yıl
insanın canı sıkılır la yavaş yavaş çıkarken
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Arranger. 4 yıl
Güzel proje.
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