Mastercard yabancı turistlerin 2023’te Türkiye’deki harcama verilerini açıkladı

Turist sayısı yüzde 15 arttı
Mastercard verilerine göre Türkiye’de yabancı turistlerin yabancı kartlarla yapılan işlem sayısı adet bazında 2022’ye kıyasla 2023’te yüzde 12 artış gösterdi. Yabancı kartlarla yapılan alışverişlerin ciro miktarı ise 2023’te yüzde 63’lük büyüme sergiledi. Turist sayısı ise 2023’te 2022’ye kıyasla yüzde 15 arttı. Yapılan alışverişlerin yüzde 67’sinde banka kartı, yüzde 33’ünde ise kredi kartı kullanıldı.
Mastercard ve Maestro logolu kartların ciro bazında en çok alışveriş yaptığı şehir yüzde 46 ile İstanbul olurken bunu Antalya (%20), Muğla (%9), İzmir (%4) ve Aydın (%2) takip etti. Sektör bazlı ciro dağılımı ise mücevherat/duty free/deri ürünler (%20), giyim (%17), otel (%15), restoran (12), market (%8) ve diğerleri (%27) oldu.
En çok alışveriş İngilizlerden
Alışveriş yapan kartların menşeine göre ciro bazında en yüksek alışverişi yapan kartlar İngiltere’den gelen turistler tarafından gerçekleşti. Ciro bazlı yıllık en büyük beş ülke sırasıyla İngiltere (%46), Almanya (%19), Amerika (%13), Hollanda (%5) ve Suudi Arabistan (%5) oldu.
İngilizler sırasıyla, market, restoran giyim; Almanlar sırasıyla giyim, otel ve restoran; Amerikalılar sırasıyla otel, restoran ve market; Hollandalılar sırasıyla benzin, restoran ve giyim; Suudi Arabistanlılar ise mücevherat/duty free/deri ürünler, giyim ve otel alanında harcama yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.