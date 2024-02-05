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    Mastercard yabancı turistlerin 2023’te Türkiye’deki harcama verilerini açıkladı

    Mastercard, Türkiye'de 2023 yılına ait güncel turizm raporunu yayımladı. Türkiye'de en çok harcama yapan turistler ve en çok harcama yapılan sektörler belli oldu.
    Mastercard turistlerin Türkiye’deki harcama verilerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Mastercard, Türkiye’deki yabancı turistlerin harcamaları hakkında araştırma yayımladı. Mastercard kullanıcıları Mastercard ve Maestro logolu yurt dışı kartlarının Türkiye’deki harcamalarına göre rapor hazırlandı.

    Turist sayısı yüzde 15 arttı

    Mastercard verilerine göre Türkiye’de yabancı turistlerin yabancı kartlarla yapılan işlem sayısı adet bazında 2022’ye kıyasla 2023’te yüzde 12 artış gösterdi. Yabancı kartlarla yapılan alışverişlerin ciro miktarı ise 2023’te yüzde 63’lük büyüme sergiledi. Turist sayısı ise 2023’te 2022’ye kıyasla yüzde 15 arttı. Yapılan alışverişlerin yüzde 67’sinde banka kartı, yüzde 33’ünde ise kredi kartı kullanıldı.

    Mastercard ve Maestro logolu kartların ciro bazında en çok alışveriş yaptığı şehir yüzde 46 ile İstanbul olurken bunu Antalya (%20), Muğla (%9), İzmir (%4) ve Aydın (%2) takip etti. Sektör bazlı ciro dağılımı ise mücevherat/duty free/deri ürünler (%20), giyim (%17), otel (%15), restoran (12), market (%8) ve diğerleri (%27) oldu.

    En çok alışveriş İngilizlerden

    Alışveriş yapan kartların menşeine göre ciro bazında en yüksek alışverişi yapan kartlar İngiltere’den gelen turistler tarafından gerçekleşti. Ciro bazlı yıllık en büyük beş ülke sırasıyla İngiltere (%46), Almanya (%19), Amerika (%13), Hollanda (%5) ve Suudi Arabistan (%5) oldu.

    İngilizler sırasıyla, market, restoran giyim; Almanlar sırasıyla giyim, otel ve restoran; Amerikalılar sırasıyla otel, restoran ve market; Hollandalılar sırasıyla benzin, restoran ve giyim; Suudi Arabistanlılar ise mücevherat/duty free/deri ürünler, giyim ve otel alanında harcama yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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