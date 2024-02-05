Mastercard yabancı turistlerin 2023’te Türkiye’deki harcama verilerini açıkladı

Tam Boyutta Gör Mastercard, Türkiye’deki yabancı turistlerin harcamaları hakkında araştırma yayımladı. Mastercard kullanıcıları Mastercard ve Maestro logolu yurt dışı kartlarının Türkiye’deki harcamalarına göre rapor hazırlandı.

Turist sayısı yüzde 15 arttı

Mastercard verilerine göre Türkiye’de yabancı turistlerin yabancı kartlarla yapılan işlem sayısı adet bazında 2022’ye kıyasla 2023’te yüzde 12 artış gösterdi. Yabancı kartlarla yapılan alışverişlerin ciro miktarı ise 2023’te yüzde 63’lük büyüme sergiledi. Turist sayısı ise 2023’te 2022’ye kıyasla yüzde 15 arttı. Yapılan alışverişlerin yüzde 67’sinde banka kartı, yüzde 33’ünde ise kredi kartı kullanıldı.

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Mastercard ve Maestro logolu kartların ciro bazında en çok alışveriş yaptığı şehir yüzde 46 ile İstanbul olurken bunu Antalya (%20), Muğla (%9), İzmir (%4) ve Aydın (%2) takip etti. Sektör bazlı ciro dağılımı ise mücevherat/duty free/deri ürünler (%20), giyim (%17), otel (%15), restoran (12), market (%8) ve diğerleri (%27) oldu.

En çok alışveriş İngilizlerden

Alışveriş yapan kartların menşeine göre ciro bazında en yüksek alışverişi yapan kartlar İngiltere’den gelen turistler tarafından gerçekleşti. Ciro bazlı yıllık en büyük beş ülke sırasıyla İngiltere (%46), Almanya (%19), Amerika (%13), Hollanda (%5) ve Suudi Arabistan (%5) oldu.

İngilizler sırasıyla, market, restoran giyim; Almanlar sırasıyla giyim, otel ve restoran; Amerikalılar sırasıyla otel, restoran ve market; Hollandalılar sırasıyla benzin, restoran ve giyim; Suudi Arabistanlılar ise mücevherat/duty free/deri ürünler, giyim ve otel alanında harcama yaptı.

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Mastercard turistlerin Türkiye’deki harcama verilerini açıkladı