Yurt dışına çıkan sayısı arttı ama ortalama harcamalar düştü

Üçüncü çeyrek Turizm gelirleri
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yurt dışına çıkan kişi sayısı 3 milyon 286 bin oldu ve yıl bazında yüzde 10 artış gösterdi. Yapılan harcamalar ise 1 milyar 874 milyon dolar ile yüzde 22 düşüş gösterdi. Ortalama harcama da 570 dolar ile yüzde 30 düştü. Yine Türk vatandaşlarının ortalama geceleme sayısı 7.9 ile 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geldi.
Türk vatandaşlarının yurt dışında ucuz tatil imkânı bulduğu düşünülse de aslında konu biraz da Yunanistan ile yapılan turizm iş birliğinden kaynaklanıyor. Daha uygun fiyatlarla Yunan adalarına kısa süreli tatil turları bu dönemde adeta çılgınlık derecesine ulaşmıştı. Bu hareketlilik haliyle ortalama harcamaları da aşağı çekmiş durumda. Raporda vatandaşların yüzde 71.6 ile gezi amaçlı seyahat ettiğine vurgu yapılmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D