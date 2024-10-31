Yurt dışına çıkan sayısı arttı ama ortalama harcamalar düştü

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Tam Boyutta Gör Giderek artan döviz kurları ve ürün fiyatları Türk vatandaşlarını yurt dışına çıkmaktan alıkoymuyor. TÜİK tarafından yayınlanan üçüncü çeyrek Turizm verilerine göre yurt dışına çıkışlarda önemli bir artış yaşandı.

Üçüncü çeyrek Turizm gelirleri

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yurt dışına çıkan kişi sayısı 3 milyon 286 bin oldu ve yıl bazında yüzde 10 artış gösterdi. Yapılan harcamalar ise 1 milyar 874 milyon dolar ile yüzde 22 düşüş gösterdi. Ortalama harcama da 570 dolar ile yüzde 30 düştü. Yine Türk vatandaşlarının ortalama geceleme sayısı 7.9 ile 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geldi.

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Türk vatandaşlarının yurt dışında ucuz tatil imkânı bulduğu düşünülse de aslında konu biraz da Yunanistan ile yapılan turizm iş birliğinden kaynaklanıyor. Daha uygun fiyatlarla Yunan adalarına kısa süreli tatil turları bu dönemde adeta çılgınlık derecesine ulaşmıştı. Bu hareketlilik haliyle ortalama harcamaları da aşağı çekmiş durumda. Raporda vatandaşların yüzde 71.6 ile gezi amaçlı seyahat ettiğine vurgu yapılmış.

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