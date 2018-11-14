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Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu

Tarihin ilk uzay ülkesi olarak 2016 yılında kurulan Asgardia, artık vatandaşlık için yıllık ücret talep ediyor. Karar, Asgardia'nın parlamentosu tarafından alındı.
6 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kurulduğu günden bu yana Türkiye'den çok büyük ilgi gören uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Asgardia Parlamentosu Başkanı Lembit Öpik, vatandaş olmak isteyenlerin artık 100 Euro'luk yıllık ücret ödemesi gerektiğini açıkladı.

Kararın parlamento tarafından büyük bir oy çoğunluyla alındığını belirten Öpik,"Bu karar, uzaya yerleşme yolculuğumuzda bir sonraki adımı atabileceğimiz anlamına geliyor. Sizin fırsatınız, vatandaşık ücretini desteklerseniz, insanlık için bu yeni dev atılımı yapmamıza yardımcı olmaktır. Vatandaşlık Ücretine katkıda bulunmanız, evrende gezegenimizin ötesine yeni ufuklara ulaştığımızda, insanlığın bir sonraki macerasının tarihini aktif olarak inşa eden o elit topluluğun bir parçası olduğunuzu gösterir." ifadelerini kullanıyor.

Asgardia'nın nihai hedeflerinden de bahseden Lembit Öpik,"Vatandaşlık ücreti milletimizin ve türümüzün geleceğine katkıda bulunacak. Bu gelişme, ekonomik, politik ve bilimsel faaliyetlerimizi başlatmak, ulusumuzun kurucusu Dr. Igor Aşurbeyli'nin koyduğu hedefe doğru ilerlemek için önemli bir kapıyı açacaktır : 2043'te kalıcı bir Ay yerleşmesi." sözlerini kullanıyor.

Öpik'in yazısında ayrıca Asgardia'ya kayıt olan ilk 100 bin kişinin vatandaşlık ücretinden önümüzdeki bir yıl boyunca muaf olacağı belirtiliyor. İlk 100 bin kişi arasındaysanız ve anayasayı kabul ettiyseniz 11 Kasım 2019'a kadar vatandaşlık ücreti ödemeniz gerekmiyor.

İskandinav mitolojisinden tanrı Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan esinlenilerek isimlendirilen Asgardia, Azerbaycan asıllı bilim insanı ve iş adamı Igor Aşurbeyli tarafından 2016 yılında kurulmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında resmi olarak devlet başkanı seçilen Aşurbeyli, insanların kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olarak tanımladığı Asgardia'nın, “Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam” sunacağını söylemişti.

Ayrıca Bkz. "Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı aramak için Enceladus'a gidiyor"
Asgardia'nın ilk aşaması Kasım 2017'de fırlatılan Asgardia-1 uydusuyla başlamıştı. 2.8 kilogram ağırlığında bir küp uydu olan Asgardia-1 şu anda yörüngede aktif durumda çalışıyor. Ashurbeyli, gelecek planları arasında yörüngede bir uzay istasyonu kurmak, Ay'da uzay üssü inşa etmek ve Mars'a insan göndermek gibi büyük hedeflerinin olduğunu söylemişti. Tabi Aşurbeyli'nin nihai Asgardia planlarının gerçekleşmesi maddi problemler nedeniyle çok uzun yıllar alacak.

Asgardia'nın web sitesinde yer alan ifadelere göre şu anda toplam 280 bin Asgardialı bulunuyor. Bu alanda Türkiye, tam 40 bin üyeyle listeye damgasını vurmuş durumda. Birinci sıradaki Türkiye'yi ABD, Hindistan ve Çin takip ediyor.

https://asgardia.space/en/news/historic-announcement-citizenship-fee-page Yorum Yaz
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estf 6 ay en beğenilen
enayi söğüşleme zamanı gelmiş demek ki
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tobepeople 6 ay
Suriyelilerden de devlet vatandaşlık ücreti alsın, bak gör bir tane Suriyeli kalıyor mu?... T.C Vatandaşlık hakları ; askerlik mecburi+ vatanını savunmana rağmen devlet ssk'nı karşılamaz borçlanırsın sonra bir ara asgari ücretten para ayırırısan ödersin ve emeklilik primin artar ağır işlerde 15-20 yıl çalışırsan kesin ödersin, borç demişken GSS mecburi boş boş oturamazsın para ödemen lazım onun için. aldığın evden arabadan bir tane de devlete almalısın(vergi yaw vergi merak etme vatana faydan olacak) gerçi ev vs alabileceğini sanmıyorum ama olsun yazalım biz. Çalışırken de BES diye bir şey var az bir miktar kesinti olur önemli değil ileride alacaksın her türlü, demişken aklıma bir de doğalgaz sayacı geldi 430 lira alacaz merak etme bu işletim ücreti değil ayrılırken alacaksın. Olur da trafik kazası yaparken suçlu bulursam ve ölürsen zararı ailenden keseriz ha! Onu da koyalım şuraya ha bir de kavga edersen bile adliyeyi meşgul ettiğin için biraz para sökülmelisin(kişi başı 2400 TL çok değil çok kişiden dayak yediysen vay haline dövmen ya da dayak yemen sorun değil ) ayrıca maddi tazminat davası açarsan da açtığın kadarın Yüzde 2 sini ön ödeme olarak alırız haberin olaa.Haaa unutmadan talihin güler ve talih kuşu konarsa onda da öyle yazanı alamazsın vergini verecen önce...! vs aklıma bunlar geldi sadece!
Benzinin varili yarı fiyatına düşse bile biz zam yaparız yapılan zam kattiyen geri alınmaz dolar çıksa da zam inse de zam beğenmiyorsan kapı ahanda orada derler ama gidemezsin...giderken tüm borçlarını ödemen lazım ya da çökebileceğim bir şeylerin olmalı araba olur ev olur...geniş düşün unuttuklarımı size bırakıyorum gerçi hangi birini yazayım ki(!)
Noktaya virgüle devrik cümleye gereken saygıyı vermediğim için kesilen cezaya da razıyım, sağlıcakla..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Suriyelilerden de devlet vatandaşlık ücreti alsın, bak gör bir tane Suriyeli kalıyor mu?... T.C Vatandaşlık hakları ; askerlik mecburi+ vatanını savunmana rağme...
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Yanıtla +53
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P2edatoR 6 ay
Peki thorun bundan haberi var mi ?
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nakatakanz 6 ay
Birisi şu haber fotoğrafi ile gerçek kibrit kutusunu birleştirip atsin
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ScknNet 6 ay
Bir kaç ay sonra okuruz Keriz silkeleme haberlerini
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DH Misafiri 6 ay
ne kadar boş bir yazı çektiğin zahmete değdimi bu haberle süryelileri nasıl bağladın kafam bir türlü alamıyor devletin politikaları neçok batar olmuş size zor geliyorsa gide bilirsin ya ALLAH aşkına teknoloji sitesinde teknlojik habere bile siyaset katıyorsunuz yuhhh yuhhh
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CWaRRioR 6 ay
"...vatandaş olmak isteyenlerin artık 100 Euro'luk yıllık ücret ödemesi gerektiğini açıkladı"
Ayrıca neden Euro? Çoğunluk Türk değil miydi?
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Evren 6 ay
aaa tosuncuk geri mi geldi
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aspirin_00 6 ay
Tosuncuk parlementoda sanırı .... :))))
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dostum kertenkele 6 ay
İşin içine para girince bizim milletten üye kimse kalmaz söylim
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mustafasc 6 ay
New Tosuncuk is loading...
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ssbrutality 6 ay
Lembit Öpik.
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Y-ZiyA 6 ay
En azından buraya para gömen adamların paralarını 2040a kadar geri almak gibi bir beklentileri yok
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