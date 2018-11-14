Ayrıca Bkz.

"Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı aramak için Enceladus'a gidiyor"

https://asgardia.space/en/news/historic-announcement-citizenship-fee-page

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Kurulduğu günden bu yana Türkiye'den çok büyük ilgi gören uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Asgardia Parlamentosu Başkanı, vatandaş olmak isteyenlerin artıködemesi gerektiğini açıkladı.Kararın parlamento tarafından büyük bir oy çoğunluyla alındığını belirten Öpik,"Bu karar, uzaya yerleşme yolculuğumuzda bir sonraki adımı atabileceğimiz anlamına geliyor. Sizin fırsatınız, vatandaşık ücretini desteklerseniz, insanlık için bu yeni dev atılımı yapmamıza yardımcı olmaktır. Vatandaşlık Ücretine katkıda bulunmanız, evrende gezegenimizin ötesine yeni ufuklara ulaştığımızda, insanlığın bir sonraki macerasının tarihini aktif olarak inşa eden oolduğunuzu gösterir." ifadelerini kullanıyor.Asgardia'nın nihai hedeflerinden de bahseden Lembit Öpik,"Vatandaşlık ücreti milletimizin ve türümüzün geleceğine katkıda bulunacak. Bu gelişme, ekonomik, politik ve bilimsel faaliyetlerimizi başlatmak, ulusumuzun kurucusu Dr. Igor Aşurbeyli'nin koyduğu hedefe doğru ilerlemek için önemli bir kapıyı açacaktır :" sözlerini kullanıyor.Öpik'in yazısında ayrıca Asgardia'ya kayıt olan ilk 100 bin kişinin vatandaşlık ücretinden önümüzdeki bir yıl boyunca muaf olacağı belirtiliyor. İlk 100 bin kişi arasındaysanız ve anayasayı kabul ettiyseniz 11 Kasım 2019'a kadar vatandaşlık ücreti ödemeniz gerekmiyor.İskandinav mitolojisinden tanrı Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan esinlenilerek isimlendirilen Asgardia, Azerbaycan asıllı bilim insanı ve iş adamı Igor Aşurbeyli tarafından 2016 yılında kurulmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında resmi olarak devlet başkanı seçilen Aşurbeyli, insanların kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olarak tanımladığı Asgardia'nın, “Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam” sunacağını söylemişti.Asgardia'nın ilk aşaması Kasım 2017'de fırlatılan Asgardia-1 uydusuyla başlamıştı. 2.8 kilogram ağırlığında bir küp uydu olan Asgardia-1 şu anda yörüngede aktif durumda çalışıyor. Ashurbeyli, gelecek planları arasında yörüngede bir uzay istasyonu kurmak, Ay'da uzay üssü inşa etmek ve Mars'a insan göndermek gibi büyük hedeflerinin olduğunu söylemişti. Tabi Aşurbeyli'nin nihai Asgardia planlarının gerçekleşmesi maddi problemler nedeniyle çok uzun yıllar alacak.Asgardia'nın web sitesinde yer alan ifadelere göre şu anda toplam 280 bin Asgardialı bulunuyor. Bu alanda Türkiye, tam 40 bin üyeyle listeye damgasını vurmuş durumda. Birinci sıradaki Türkiye'yi ABD, Hindistan ve Çin takip ediyor.