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Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı aramak için Enceladus'a gidiyor

Breakthrough Initiatives'in kurucusu Rus milyarder Yuri Milner, Satürn'ün uydusu Enceladus'ta uzaylı aramak istiyor. Milner'ın projesine NASA da destek verecek.
6 ay
20,3b
2
38
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İş adamı kimliğinin yanı sıra uzay araştırmalarına verdiği önemle de sık sık gündeme gelen Yuri Milner, uzaylı aramak için Satürn'ün uydusu Enceladus'a görev düzenlemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalar yapan Rus milyarder, dev görev için ilk adımların atıldığını açıkladı. Milner, Enceladus görevinin geliştirme sürecinde NASA'dan da yardım alacaklarını belirtiyor.

NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Breakthrough Prize ödül seremonisinde konuşan Yuri Milner,"Güneş Sistemi'nin keşif süreciyle ilgili çok ciddi planlarımız var. Tamamıyla özel olarak finanse edilmiş, büyük devletlerin projelerine ilave niteliğinde neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Breakthrough Initiatives olarak Enceladus'a düşük maliyetli bir görev düzenleyerek orada tam olarak neler olduğunu öğrenmeye çalışacağız." ifadelerini kullanıyor.

New Scientist tarafından verilen bilgilere göre NASA, Milner'ın planı için şimdiden yaklaşık 70 bin dolarlık bir yatırım yapmayı kabul etmiş. Uzay ajansı, Enceladus görevinin konsept çalışmalarının hazırlanmasında yardımcı olacak.

Enceladus devasa okyanuslarıyla biliniyor


Yuri Milner'ın uzaylı arayışı için hedef olarak belirlediği Enceladus, buzla kaplı yüzeyinin altında yatan devasa okyanuslarıyla ünlü. Enceladus'un devasa okyanusları ilk kez 2005 yılında, NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından keşfedilmişti. Eylül 2017'de emekliye ayrılan Cassini, o zamanlar gerçekleştirdiği bir Enceladus yakın geçişi sırasında yüzeyde uzaya tuzlu su fışkırtan buz yanardağları keşfetmişti. Daha sonraki araştırmalarda ise bu sıvı suyun metan, propan, asetilen ve formaldehit gibi organik bileşikler ve nitrojen içerdiği farkedildi. Suyun bu özellikleri nedeniyle yüzey altındaki okyanusların hidrotermal aktivitelere sahip olabileceğini belirten NASA, mikrobik düzeyde de olsa Enceladus'un yaşam barındırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

Uzay ajansı her ne kadar Enceladus'u Güneş Sistemimizin yaşam barındırabilme ihtimali yüksek noktalarından birisi olarak gösteriyor olsa da en azından bir 10 sene için oraya herhangi bir görev düzenlemeyi planlamıyor. Bu anlamda NASA veya diğer dev uzay ajanslarını beklemek istemeyen Breakthrough Initiatives ise özel olarak finanse edilmiş bir görevle Enceladus'u keşfetme kararı almış.

Yuri Milner, yıldızlara ilk yolculuğu başlatabilir


Uzay araştırmalarını yakından takip edenlerin çok iyi tanıdığı bir isim olan Yuri Milner, hatırlayacağınız üzere 2016 yılında "Breakthrough Starshot" isimli dev bir projeyi başlatan isim olmuştu. Yanına Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg gibi isimleri de alan Milner, "Breakthrough Starshot" projesiyle bir imkansızı başararak başka bir yıldız sistemine küçük bir uzay aracı göndermek istediğini açıklamıştı. Üstelik bunu ışık hızının beşte biri hızıyla, sadece 20 yıl içerisinde başarmak istediklerini belirtmişti. Şu anda geliştirilme sürecinde olan bu ilginç projenin detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.newscientist.com/article/2184863-nasa-is-giving-advice-to-yuri-milners-private-mission-to-enceladus/ Yorum Yaz
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İtalyada ilticacı 6 ay en beğenilen
2023'de süper güç olduğumuzda reis uzaylıları bulacak onların teknolojisini alıp onlarada Müslümanlığı öğretip uzaya uzaylı teknolojisi ile bordan üretilmiş acayip süper silahlarla hükmedeceğiz....
Reisi şimdilik başkan yapmadık çünkü Reise kaymak sürüp uzaya başkan yapıcaz..
Reis ozaman dahabi karizmatik dev-delikanlı gibi bişey olacak sonra vur kırbacı vur kırbacı
2023'de süper güç olduğumuzda reis uzaylıları bulacak onların teknolojisini alıp onlarada Müslümanlığı öğretip uzaya uzaylı teknolojisi ile bordan üretilmiş ac...
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2 Yanıt Yanıtla +43
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nightdrive 6 ay
nasa uzay araştırması için şimdiden 70.000 dolar yatırım yapmış.uzay aracının kapı mandalına yeter herhalde
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MustafaC53 6 ay
Biri şu uzaylıları bulsa da dünyanın gündemi değişse.
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XanthiN 6 ay
Para acayip birşey.
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malkooklam 6 ay
70 bin dolar doğru mu yazılmış, iki kişi toplar verir o parayı ya,
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Tommy Shelby 6 ay
Adamda para var yapıyor
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BlueDay_86 6 ay
Neyapacakmış acaba uzaylıyı çok merak ettim 😀
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draw1907 6 ay
Önümüzdeki cuma mars a yapılacak camii için yardım toplanacak. Boş geçmeyelim beyler.
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AnadoluEfes 6 ay
Uzaylı aramak için Satürn'e gştmeye gerek yok donanım haber forum bölümüne girmesi geterliydi ben bir çok kişinin yazdıklarından onların insan değilde uzaylı olduğuna inanıyorum mesela
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gurkanse 6 ay
bivaet krasliva devuşka, bivaet mojna vodka :)
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T Square 6 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 ay
biri de çıkıp dese artık kandırdııık diye
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DH Misafiri 6 ay
Tek kelimeyle saçççççmalamışsın.
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