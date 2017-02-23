Uzmanlar 0.1$ maliyetle kanseri teşhis eden çip üretti

Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar az gelişmiş ülkelerdeki tıbbitanıya ulaşamama problemine çözüm olabilecek bir cihazgeliştirdi. Araştırmacıların sadece 0.1$’lık masrafla 20 dakika gibi inanılmaz kısa bir sürede ürettiği bu cihaz içindeki çip sayesinde insan vücudundaki pek çok hastalığı ve virüsü kısa sürede tespit ederek kişilerin en kısa yoldan gerekli tedavi birimlerine gitmesine yardımcı olacak.

Ekibin ‘’çipin üzerindeki laboratuvar’’ olarak nitelendirdiği ve mürekkep püskürtmeli yazıcıyla üretilen cihazdaki çip 3 katmandan oluşuyor: Birinci katmanda doğrudan esnek bir polietilen tabakaya basılan ve tekrar kullanılabilen iletken parçalar yer alırken ikinci katmanda biyolojik sıvıları tutmak için tasarlanmış tek kullanımlık bir hazne bulunuyor. Bu iki katmanın ortasında da üstteki elektronik kısmı hazneden ayıran izolasyon bariyeri yer alıyor.

Çip Nasıl Üretildi?

Toplam üretim süresi 20 dakikayı geçmeyen çiplerin hazırlanışı ise şu şekilde: İlk olarak herhangi bir vektör çizim yazılımı ile elektronik konfigürasyon oluşturuldu ardından çizilen elektronik desen bir mürekkep püskürtmeli yazıcı yardımıyla plastik benzeri ucuz bir tabaka üzerine basıldı ve altına da tek kullanımlık hazne yerleştirildi.

Çalışmanın yazarı Dr. Rahim Esfandyarpour, cihazın üretimin çok kısa sürdüğünü ve tıbbı laboratuvarların ve eğitimli personellerin yetersiz olduğu bölgelerde oldukça işe yarar olacağını dile getirdi. Sıvı numunelerin hazneye konulmasıyla hücreleri analiz eden ve çok kısa bir süre içinde herhangi bir sağlık sorunu oluşturabilecek (tümör, virüs gibi) yapıları tespit edebilen cihazın test sonuçları da oldukça başarılı. Pek çok hastalık için test edilen cihaz üzerine konulan numuneyle meme kanserini bile teşhis etmeyi başardı.

Cihazı ticari kullanıma sunmadan önce tüm standartları yerine getirmek isteyen ekip bunun biraz zaman alacağını itiraf ediyor ancak şimdiden "Bu çipi hangi yolla dünyanın her tarafında ihtiyaç duyan kişilere yardımcı olabilir hale getirebiliriz?" sorusunun cevabını aramaya başladı bile.

https://futurism.com/this-chip-costs-one-cent-and-can-diagnose-everything-from-cancer-to-hiv/