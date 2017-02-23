Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzmanlar 0.1$ maliyetle kanseri teşhis eden çip üretti

Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar sadece 0.1$ maliyetle kanserden HIV’e kadar pek çok hastalık ve virüsü tespit edebilen ve tekrar kullanılabilen cihaz geliştirmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,8b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzmanlar 0.1$ maliyetle kanseri teşhis eden çip üretti
 

Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar az gelişmiş ülkelerdeki tıbbitanıya ulaşamama problemine çözüm olabilecek bir cihazgeliştirdi. Araştırmacıların sadece 0.1$’lık masrafla 20 dakika gibi inanılmaz kısa bir sürede ürettiği bu cihaz içindeki çip sayesinde insan vücudundaki pek çok hastalığı ve virüsü kısa sürede tespit ederek kişilerin en kısa yoldan gerekli tedavi birimlerine gitmesine yardımcı olacak.

Ekibin ‘’çipin üzerindeki laboratuvar’’ olarak nitelendirdiği ve mürekkep püskürtmeli yazıcıyla üretilen cihazdaki çip 3 katmandan oluşuyor: Birinci katmanda doğrudan esnek bir polietilen tabakaya basılan ve tekrar kullanılabilen iletken parçalar yer alırken ikinci katmanda biyolojik sıvıları tutmak için tasarlanmış tek kullanımlık bir hazne bulunuyor. Bu iki katmanın ortasında da üstteki elektronik kısmı hazneden ayıran izolasyon bariyeri yer alıyor.

Çip Nasıl Üretildi?

Toplam üretim süresi 20 dakikayı geçmeyen çiplerin hazırlanışı ise şu şekilde: İlk olarak herhangi bir vektör çizim yazılımı ile elektronik konfigürasyon oluşturuldu ardından çizilen elektronik desen bir mürekkep püskürtmeli yazıcı yardımıyla plastik benzeri ucuz bir tabaka üzerine basıldı ve altına da tek kullanımlık hazne yerleştirildi.

Çalışmanın yazarı Dr. Rahim Esfandyarpour, cihazın üretimin çok kısa sürdüğünü ve tıbbı laboratuvarların ve eğitimli personellerin yetersiz olduğu bölgelerde oldukça işe yarar olacağını dile getirdi. Sıvı numunelerin hazneye konulmasıyla hücreleri analiz eden ve çok kısa bir süre içinde herhangi bir sağlık sorunu oluşturabilecek (tümör, virüs gibi) yapıları tespit edebilen cihazın test sonuçları da oldukça başarılı. Pek çok hastalık için test edilen cihaz üzerine konulan numuneyle meme kanserini bile teşhis etmeyi başardı.

Cihazı ticari kullanıma sunmadan önce tüm standartları yerine getirmek isteyen ekip bunun biraz zaman alacağını itiraf ediyor ancak şimdiden "Bu çipi hangi yolla dünyanın her tarafında ihtiyaç duyan kişilere yardımcı olabilir hale getirebiliriz?" sorusunun cevabını aramaya başladı bile.


https://futurism.com/this-chip-costs-one-cent-and-can-diagnose-everything-from-cancer-to-hiv/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Siyah Nur 2 yıl en beğenilen Taklitçi karşıtı
Taklitçi karşıtı

Asla taktırtmam ileride bizi rockefellerın planındaki gibi o çiplerle kontrol edemeyecekleri ne malum?

Çipi sana takmayacaklar zaten. üzerine numuneyi koyunca testini yapacak çip, senlik bir durum yok.
Taklitçi karşıtıAsla taktırtmam ileride bizi rockefellerın planındaki gibi o çiplerle kontrol edemeyecekleri ne malum?Ç...
Devamını Gör
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Benzer bir çalışmayı iyte 1 yıl önce duyurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Burda yine ötv, kdv, vergi derken 0.1$'lık mal gelir size 50 liraya hiç boşuna bakmayın :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 yıl
Bir üniversiteye Hepatit B, Hepatit C ve HIV testini 20 dakikada yapabilen bir cihaz almışlardı. 2 milyon lira verildi cihaza... Eski parayla 2 trilyon...
Bu cihazdan onlarca alınıyor, milyonluk tomografi ve röntgen cihazları ve daha niceleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 2 yıl
Güzrl bir gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 2 yıl
o çip kimliklerde değil mi? kimliği kalın grafit veya kurşun bir blok içinde saklarsın 2kg olur ama radyasyon kaçırmaz. gerçi kurşun zehirler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

o çip kimliklerde değil mi? kimliği kalın grafit veya kurşun bir blok içinde saklarsın 2kg olur ama radyasyon kaçırmaz. gerçi kurşun zehirler

Dom dom kurşunu iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taklitçi karşıtı 2 yıl
Asla taktırtmam ileride bizi rockefellerın planındaki gibi o çiplerle kontrol edemeyecekleri ne malum?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyah Nur 2 yıl Taklitçi karşıtı
Taklitçi karşıtı

Asla taktırtmam ileride bizi rockefellerın planındaki gibi o çiplerle kontrol edemeyecekleri ne malum?

Çipi sana takmayacaklar zaten. üzerine numuneyi koyunca testini yapacak çip, senlik bir durum yok.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmen121 2 yıl
Güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xiaomi Pinecone yonga seti detaylanıyor 2 yıl Yeni nesil Nokia 3310 detaylanıyor 2 yıl Google'dan büyük iddia: Uber, 14 bin gizli dokümanımızı çaldı 2 yıl Razer’dan önemli açıklama: eSpor siber tehdit altında 2 yıl Apple alev alıp patlayan iPhone 7 Plus olayını araştırıyor 2 yıl e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli sayılacak 2 yıl Batarya odaklı LG X Power 2 duyuruldu 2 yıl Kaan N1, Android 7.0 güncellemesi aldı 2 yıl Rüya telefon Xiaomi Mi MIX, Çin dışındaki diğer ülkelere geliyor 2 yıl Yandex Navigasyon artık en uygun şeridi ve park yerlerini söyleyecek 2 yıl Samsung, uzun bir süre daha AMOLED pazarının tek hakimi olacak 2 yıl Tesla; otomobil, bakım ve sigorta için tek fiyat politikası uygulayacak 2 yıl Karşınızda Huawei Watch 2 2 yıl Norveç, 2025'te ülkedeki tüm otomobillerin elektrikli olmasını hedefliyor 2 yıl Media Markt, 2016 yılını sektörün üzerinde bir büyümeyle kapattı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X benchmark rekorları kırıyor 2 yıl Casper VIA A1 Plus kutu açılışı "5.5 inç Full HD ekran, 128GB depolama ve 5000mAh batarya" 2 yıl Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda 2 yıl Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor 2 yıl Rusya Dışişleri Bakanlığı, yalan haberleri ifşa edecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uzmanlar 0.1$ maliyetle kanseri teşhis eden çip üretti Sonraki Microsoft'tan drone ve uçan arabalar için gerçek zamanlı haritalara yatırım 2 yıl Güneş ışınlarını elektriğe çeviren pencereler yakında hayatımıza girebilir 2 yıl Uber’den sabah 5’ten akşam 5’e %55 indirimli yolculuk 2 yıl Gerçeğinden çok daha hızlı robot örümcek 2 yıl Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı 2 yıl Chrome tarayıcısına Touch Bar desteği geldi 2 yıl Samsung’un yeni silahı Exynos 8895 tanıtıldı 2 yıl Teknik özellikleri belli olan Galaxy S8+ 6.2 inç devasa ekrana sahip olacak 2 yıl Kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl MSI Trident 3 incelemesi "Core i7770 ve GTX1060'lı konsol katili" 2 yıl Apple merakla beklenen yeni kampüsünü tanıttı: Karşınızda "Apple Park" 2 yıl Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek 2 yıl Tesla mali sonuçları açıkladı: Model 3 ve yeni üretim tesisleri yolda 2 yıl MIT, elektronik cihazlarda güç tasarrufu sağlayan yeni bir sistem geliştirdi 2 yıl LG G6'nın resmi basın görseli ortaya çıktı 2 yıl Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir” 2 yıl Boeing 3D yazıcılarla uydu üretecek 2 yıl Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü 2 yıl Çift kameralı ve 6GB RAM’li Honor V9 duyuruldu 2 yıl Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim