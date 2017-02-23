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Güneş ışınlarını elektriğe çeviren pencereler yakında hayatımıza girebilir

Araştırmacılar güneş ışınlarını toplayarak elektriğe çeviren ve depolayan bir sistem geliştirdi. Sistemin pencerelere entegre edilmesiyle devasa gökdelenler enerji depolama merkezi haline gelebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Güneş ışınlarını elektriğe çeviren pencereler yakında hayatımıza girebilir
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Günümüzde enerji tasarrufu ve depolaması alanındaki çalışmaların büyük bir çoğunluğu güneş enerjisi etrafında toplanmış durumda. Minnesota Üniversitesi ve Milano-Bicocca Üniversitesi’ndeki araştırmacılar da güneş enerjisinin depolanması ve kullanılması için yeni bir teknoloji geliştirdiler ancak bu teknoloji diğer çalışmalardan farklı olarak hem ticari kullanıma son derece uygun hem de daha önce üzerinde hiç çalışılmamış bir alanda kullanılmaya müsait: Pencereler.

Pencerelerden odamızı dolduran güneş ışığının aydınlatmanın dışında daha farklı şeyler de yapabileceğini düşünen araştırmacılar; silikon nanopartikülleri, elektrik üretmek için geniş bir alan üzerindeki radyasyonu toplayan lüminesanslı güneş yoğunlaştırıcı(LSC) ile birleştirerek güneş ışığını yakalayan, toplayan ve enerjiye dönüştüren bir sistem geliştirdi. Sistem önce yerleştirildiği pencereye gelen güneş ışınlarını topluyor ardından pencerenin kenarlarında bulunan pillere ileterek onun depolanmasını ve sonradan kullanılmasını sağlıyor.

Silikon Çok Daha Elverişli  

Aslında buna benzer çalışmalar daha önce de yapılmıştı ancak çalışmaların bir kısmında kadmiyum, indiyum ve kurşun gibi hem yoğun kullanımda sağlığa zarar verebilecek hem de ticari boyutta kullanım için (doğada kolayca bulunmadığından) uygun olmayan elementlerin kullanılması araştırmaları durma noktasına getirmişti. Silikon ise çok iyi bir elektrik yalıtkanı olmasının yanı sıra esnekliği ve ticari kullanım için daha kolay bulunabilir olması nedeniyle pencerelerdeki bu sistem için çok daha uygun görünüyor.

Silikonun ayrıca LSC ile de çok uyumlu bir ikili olduğunu dile getiren çalışmanın yöneticilerinden Profesör Francesco Meinardi, bu fotovoltaik pencerelerin nadir bulunan elementlere ihtiyaç duymuyor oluşu bu teknolojinin binalara entegre edilmsini büyük bir pazar haline getirebileceğini söyledi.

Meinardi’nin de dediği gibi bu teknolojinin özellikle mimarideki estetiğinin bozulmamasının önemli olduğu büyük şehirlerde uygulanması enerji tasarrufu açısından oldukça önemli. Pencerelerin içine gizlenerek görüntü kirliliği yaratmayan sistem gökdelenlerle dolu metropolleri birer güneş enerjisi çiftliğine çevirebilir.


https://futurism.com/soon-your-windows-could-power-your-home/ Yorum Yaz
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mcemen 2 yıl
Önce depolayacak pili üretin , nereye koyacak o kadar elektriği...
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Mesudum 2 yıl mcemen
mcemen
Önce depolayacak pili üretin , nereye koyacak o kadar elektriği...

Depolama canım kardeşim!
Küçük bir elektronik senkronlama ünitesini de cihazla birlikte al.
Ürettiğin enerjiyi (muhtemelen gündüz üretebiliyor olacaksın :x ) kullan, artanını şebekeye bas. Faturan düşsün. Zaten o saatler sanayinin enerjiye ihtiyaç duyduğu saatler olacak. Akşam saatlerinde 17-22 arasında enerji pahalıyken enerjinin parasını ödersin ama gündüz kullanımının maliyetini düşürmüş olursun.
canım kardeşim...
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arel.gr 2 yıl
kadmiyum ve kurşun tamam ama touchscreen 'lerde yapici roldeki indiyum.
metallerde sicak kaynak alasimindaki kadmiyum 'a alternatif yine "çin rezervi" indiyum yer aliyor.
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V4LKyR 2 yıl
Muhteşem bir gelişme.
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xmen121 2 yıl
Fabrika gibi
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alprkrkmz 2 yıl
Güneşten elde edilen enerjinin doğaya tamamen zararsız olduğunu mi düşünüyorsunuz. Güneş paneli tarlaları bulunduğu yerdeki doğal yaşamı çok etkiliyor. Yansımaları ile kuşların göç yollarını etkiliyor. Ortam sıcaklığına etkisi mevcut. Bu şekilde zaten binanın kapladığı alanı güneş enerjisi olarak kullanmak en mantıklı şey. Evlerin çatısı vs. Metrelerce arsayı güneş paneli ile kaplamaya gerek kalmayacak. Daha ne olsun.
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bersgurs 2 yıl alprkrkmz
Çatılara koyarasak yine kuşları engellemiş olmuyor muyuz
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kartal172 2 yıl
Türkiye de mi hayatımıza girecek?
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fuujitsu 2 yıl
Güneş paneli dikecek yer mi bulamıyorsunuz yaw nedir bu çaba ?
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