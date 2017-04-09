Amatör uzay meraklıları dört yeni gezegen keşfetti

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Zooniverse platformu, geçtiğimiz günlerde Exoplanet Explorers adını verdiği yeni bir program başlattı. Halkın uzaya olan ilgisini arttırmak için başlatılan programlardan biri olan Exoplanet Explorers, sıradan vatandaşların Kepler Uzay Teleskobu tarafından toplanan verileri inceleyerek güneş dışı gezegenler bulmasını mümkün hale getirdi.

İki gün önce başlatılan Exoplanet Explorers programı şimdiden sonuç vermeye başladı. Zooniverse'in programına katılan amatör uzay meraklıları, Kepler tarafından toplanan verileri inceleyerek 4 yeni güneş dışı gezegen keşfetti. Dev Dünya olarak sınıflandırılan bu 4 gezegen, aynı yıldızın etrafında dönüyor.

Bu güneş benzeri yıldız ve yörüngesindeki 4 gezegen, Dünya'dan 597 ışık yılı uzakta, Kova (Aquarius) takımyıldızında yer alıyor. Yıldıza en yakın olan iki gezegen Dünya'nın yaklaşık 2 katı büyüklüğünde. Etrafında döndükleri yıldıza uzaklık bakımından üçüncü sırada olan gezegen Dünya'nın 2.74 katı büyüklüğe sahipken, yıldıza en uzak olan ise Dünya'dan 2.22 kat daha büyük.

Yıldızları etrafındaki yörüngelerini yaklaşık 13 günde tamamlayan bu gezegenler, yıldıza çok yakınlar. Gezegenler ile yıldız arasındaki mesafe Güneş ile Merkür arasındaki mesafeden bile kısa olduğu için bu gezegenlerin yaşama elvermeyecek kadar sıcak olduğu düşünülüyor.

Amatör kişiler tarafından keşfedilen bu güneş dışı gezegenler, Exoplanet Explorers programının başındaki gökbilimciler tarafından incelenecek ve bu keşif hakkında bir makale hazırlanacak. Bu makale daha sonra bir bilim dergisinde yayınlanacak.

http://newatlas.com/kepler-exoplanet-explorers-zooniverse-space-super-earths/48884/