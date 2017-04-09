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Amatör uzay meraklıları dört yeni gezegen keşfetti

Exoplanet Explorers programı sayesinde Kepler Uzay Teleskobu tarafından toplanan verileri inceleme şansı yakalayan amatör uzay meraklıları, 4 yeni güneş dışı gezegen keşfetti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oxford Üniversitesi'ne bağlı Zooniverse platformu, geçtiğimiz günlerde Exoplanet Explorers adını verdiği yeni bir program başlattı. Halkın uzaya olan ilgisini arttırmak için başlatılan programlardan biri olan Exoplanet Explorers, sıradan vatandaşların Kepler Uzay Teleskobu tarafından toplanan verileri inceleyerek güneş dışı gezegenler bulmasını mümkün hale getirdi.
İki gün önce başlatılan Exoplanet Explorers programı şimdiden sonuç vermeye başladı. Zooniverse'in programına katılan amatör uzay meraklıları, Kepler tarafından toplanan verileri inceleyerek 4 yeni güneş dışı gezegen keşfetti. Dev Dünya olarak sınıflandırılan bu 4 gezegen, aynı yıldızın etrafında dönüyor.
Bu güneş benzeri yıldız ve yörüngesindeki 4 gezegen, Dünya'dan 597 ışık yılı uzakta, Kova (Aquarius) takımyıldızında yer alıyor. Yıldıza en yakın olan iki gezegen Dünya'nın yaklaşık 2 katı büyüklüğünde. Etrafında döndükleri yıldıza uzaklık bakımından üçüncü sırada olan gezegen Dünya'nın 2.74 katı büyüklüğe sahipken, yıldıza en uzak olan ise Dünya'dan 2.22 kat daha büyük.
Yıldızları etrafındaki yörüngelerini yaklaşık 13 günde tamamlayan bu gezegenler, yıldıza çok yakınlar. Gezegenler ile yıldız arasındaki mesafe Güneş ile Merkür arasındaki mesafeden bile kısa olduğu için bu gezegenlerin yaşama elvermeyecek kadar sıcak olduğu düşünülüyor.
Amatör kişiler tarafından keşfedilen bu güneş dışı gezegenler, Exoplanet Explorers programının başındaki gökbilimciler tarafından incelenecek ve bu keşif hakkında bir makale hazırlanacak. Bu makale daha sonra bir bilim dergisinde yayınlanacak.

http://newatlas.com/kepler-exoplanet-explorers-zooniverse-space-super-earths/48884/ Yorum Yaz
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artenis 2 yıl en beğenilen Infinitum Nihil
Orijinalden alıntı: Infinitum Nihil

Orijinalden alıntı: kaazto28
Biri şunu anlatsın yav çatlayacam. 500 ışık yılı uzaktaki veri gelene kadar 500yıl geçmiş oluyor. Bu ne biçim veri? Nasıl fotoğrafını çekiyorlar nasıl yapıyorlar anlamış değilim.

Şu anda oradan çıkan ışık bize 500 yıl sonra ulaşacak belki ama ordan 500 yıl önce yola çıkan ışık da var. Teleskoplar da bu ışığı, yani o gezegenin 500 yıl önceki halini görüyor. Carl Sagan'ın dediği gibi "teleskoplar zaman makineleridir".

Dolayısı ile görelilik (yada izafiyet) teorisi burdan doğar.
500 yıl önce o gezegen yok olmuş olabilir ama bizim için o gezegen 499.9 yıl daha varlığını koruyacak :)
Yada hiç kafaya takmayacaksın eski teknoloji bakanı şimdi biliosun kim ne diyor '' gafaya dakmayacan, yormayacan gullanacan geçecen ''
Orijinalden alıntı: Infinitum NihilOrijinalden alıntı: kaazto28Biri şunu anlatsın yav çatlayacam. 500 ışık yılı uzaktaki veri gelene kada...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Infinitum Nihil 2 yıl kaazto28
kaazto28
Biri şunu anlatsın yav çatlayacam. 500 ışık yılı uzaktaki veri gelene kadar 500yıl geçmiş oluyor. Bu ne biçim veri? Nasıl fotoğrafını çekiyorlar nasıl yapıyorlar anlamış değilim.

Şu anda oradan çıkan ışık bize 500 yıl sonra ulaşacak belki ama ordan 500 yıl önce yola çıkan ışık da var. Teleskoplar da bu ışığı, yani o gezegenin 500 yıl önceki halini görüyor. Carl Sagan'ın dediği gibi "teleskoplar zaman makineleridir".
kaazto28Biri şunu anlatsın yav çatlayacam. 500 ışık yılı uzaktaki veri gelene kadar 500yıl geçmiş oluyor. Bu ne biçim veri? Nasıl fotoğrafını ...
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1 Avatar
huseyincarnege 2 yıl
şekli öleyse su var gibi ozman hayattvardır
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V4LKyR 2 yıl
Geçmişi görmek işte böyle oluyor. Işık en ilginç bilgi taşıyıcılarındandır.
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axaxa 2 yıl
Kim bilir daha neler vardır orda
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kaazto28 2 yıl
Biri şunu anlatsın yav çatlayacam. 500 ışık yılı uzaktaki veri gelene kadar 500yıl geçmiş oluyor. Bu ne biçim veri? Nasıl fotoğrafını çekiyorlar nasıl yapıyorlar anlamış değilim.
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Infinitum Nihil 2 yıl kaazto28
kaazto28
Biri şunu anlatsın yav çatlayacam. 500 ışık yılı uzaktaki veri gelene kadar 500yıl geçmiş oluyor. Bu ne biçim veri? Nasıl fotoğrafını çekiyorlar nasıl yapıyorlar anlamış değilim.

Şu anda oradan çıkan ışık bize 500 yıl sonra ulaşacak belki ama ordan 500 yıl önce yola çıkan ışık da var. Teleskoplar da bu ışığı, yani o gezegenin 500 yıl önceki halini görüyor. Carl Sagan'ın dediği gibi "teleskoplar zaman makineleridir".
1 Yanıt Yanıtla +6
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Nostromo- 2 yıl
Exoplanet Explorers'ı bir an için İnternet Explorer diye okudum. Ulan dedim adamlar yıllarca yerinde saydılar ama bir anda teknolojide çağ atladılar diye düşündüm
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Uzay, zooniverse ve
6 etiket daha Oxford Üniversitesi kepler uzay teleskobu güneş dışı gezegenler exoplanet explorers Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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