VIA dört çekirdekli işlemci ve DirectX 11 destekli çipset hazırlıyor

2010'un ilk yarısında 45 milyon dolar net kayıp yaşadığını açıklayan Tayvan merkezli x86 işlemci üreticisi VIA, gelecek planlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli NNano işlemcisini yıl sonuna doğru piyasaya sürmeye hazırlanan VIA, Singapur ve Çin'den siparişler aldığını, yeni modellerle birlikte 2011 yılında finansal kayıpların biteceğini ve yeniden kârlılığa döneceğini öngörüyor. VIA'nın ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı çift çekirdekli Nano işlemci ailesinin pazara girecek ilk modelinin 2GHz'de çalışacağı ve 1333MHz V4 veri yolu hızı ile birlikte 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Isıl güç tasarımının 20 Watt olacağı belirtilen yeni işlemcinin, dizüstü bilgisayarlarda, nettop'larda ve maliyet odaklı diğer sistemlerde kullanılması bekleniyor.

2011'e çift çekirdekli Nano işlemci ailesiyle girmeye hazırlanan VIA, 2012 içinse dört çekirdekli modellere konsantre olmuş durumda. Firma cephesinden gelen bilgilere göre dört çekirdekli Nano işlemcileri, gelecek yılın sonuna doğru lanse edilecek. VIA dört çekirdekli işlemcilerle birlikte VN11 kod adını taşıyan DirectX 11 destekli entegre grafik özelliğine sahip yeni çipset modelini de piyasaya sürmeyi planlıyor. Mevcut ürün gamındaki VX1000 ve hazırlıkları devam eden VN11 yonga setlerinin üretimini de TSMC'ye vermeyi planlayan firma, dört çekirdekli işlemciler ve DirectX 11 destekli çipset ile platform bazında daha güçlü olmayı planlıyor. Bu arada VIA, optik depolama çözümlerinin üretimi üzerine yoğunlaşan iştiraklerinden VIA Optical Solutions firması ile 30 Eylül'de şirket evliliği yaparak VIA markası altına almaya hazırlanıyor.