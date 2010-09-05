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VIA dört çekirdekli işlemci ve DirectX 11 destekli çipset hazırlıyor

8 yıl
13,7b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2010'un ilk yarısında 45 milyon dolar net kayıp yaşadığını açıklayan Tayvan merkezli x86 işlemci üreticisi VIA, gelecek planlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli NNano işlemcisini yıl sonuna doğru piyasaya sürmeye hazırlanan VIA, Singapur ve Çin'den siparişler aldığını, yeni modellerle birlikte 2011 yılında finansal kayıpların biteceğini ve yeniden kârlılığa döneceğini öngörüyor. VIA'nın ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı çift çekirdekli Nano işlemci ailesinin pazara girecek ilk modelinin 2GHz'de çalışacağı ve 1333MHz V4 veri yolu hızı ile birlikte 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Isıl güç tasarımının 20 Watt olacağı belirtilen yeni işlemcinin, dizüstü bilgisayarlarda, nettop'larda ve maliyet odaklı diğer sistemlerde kullanılması bekleniyor.

2011'e çift çekirdekli Nano işlemci ailesiyle girmeye hazırlanan VIA, 2012 içinse dört çekirdekli modellere konsantre olmuş durumda. Firma cephesinden gelen bilgilere göre dört çekirdekli Nano işlemcileri, gelecek yılın sonuna doğru lanse edilecek. VIA dört çekirdekli işlemcilerle birlikte VN11 kod adını taşıyan DirectX 11 destekli entegre grafik özelliğine sahip yeni çipset modelini de piyasaya sürmeyi planlıyor. Mevcut ürün gamındaki VX1000 ve hazırlıkları devam eden VN11 yonga setlerinin üretimini de TSMC'ye vermeyi planlayan firma, dört çekirdekli işlemciler ve DirectX 11 destekli çipset ile platform bazında daha güçlü olmayı planlıyor. Bu arada VIA, optik depolama çözümlerinin üretimi üzerine yoğunlaşan iştiraklerinden VIA Optical Solutions firması ile 30 Eylül'de şirket evliliği yaparak VIA markası altına almaya hazırlanıyor.


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kjhg 8 yıl
Adamların gözü dönmüş abi, her şeyi yaparlar :D
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asterix4848 8 yıl
ADAM GİBİ HERKESİN KULLANABİLECEĞİ GÜNCEL MASA ÜSTÜ YADA DİZ ÜSTÜ CPU LAR VE GP ULAR ÜRETSELER DE HERKEZ FAYDALANSA DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARIDA DÜŞER BELKİ
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Ozzy 8 yıl
nvidia via yı satın alırsa işler çok değişir
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WinteR 8 yıl
Değişen bir şey olamyacak yani, gene zarar edecekler, daha iyisini üretmek konusundaki ısrarları ile ancak bir iki ülkenin pazarına girmeyi başarıyorlar.
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KANUNI61 8 yıl
gercek den bu markayı seviyorum umarım iyi bişey olur da toparlarlar
insanoğlunun hayatındaki ilk lerin yeri başkadır ilk anakartım vıa ilk işlemcim
amd ilk ekran kartım sis
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acbold 8 yıl
kim girerse girsin.yeterki girsin şu piyasaya.pazar payı azalsın şirketlerin.herkes mutlu olsun fiyatlarda :)
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baycalh 8 yıl
Keşke rekabete canlılık getirebilecek başarımda ürünler çıkarsalar. Bu tüketiciler açısından çok iyi olurdu.
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Confusion 8 yıl
VIA, optik depolama çözümlerinin üretimi üzerine yoğunlaşan iştiraklerinden VIA Optical Solutions firması ile 30 Eylül'de şirket evliliği yaparak VIA markası altına almaya hazırlanıyor


2012 yılına kadar ki yol haritalarından ve kar öngörülerinden öte===> firma uzun vadede işlemci, çipset, grafik yongaları ve depolama çözümlerini bir arada sunan üretici olacağını söylüyor.

kısacası nasıl ayakta kalacaklarını ve neye benzeyeceklerini açıklamışlar
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