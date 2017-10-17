VR teknolojisi inme sonrasında kişilere yardımcı olabilir

Günümüzde sanal gerçeklik teknolojisi genellikle oyunlarla anılıyor olsa da son zamanlarda eğitimden cerrahi müdahale öncesi hazırlığa kadar pek çok alanda kullanılıyor. VR teknolojisini sağlık hizmetlerinde veya hastalıkların tedavisinde kullanmak isteyenler de var. Güney California Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Sook-Lei Liew ve ekibi de bu teknolojiyi inme sonrasında bireylerin motor becerilerini tekrar kazanabilmeleri için kullanmayı planlıyor.

Beyin ve Kas Faaliyetlerini Takip Ediyorlar

Yaklaşık iki yıldır VR ile rehabilitasyon tedavilerini test eden ekip, sanal gerçeklik ortamında inme mağduru kişilerin davranışlarını takip etmeye çalışıyor. Yaptıkları işin ''görsel girdi yoluyla beyin kandırmak gibi" olduğunu açıklayan Liew, sinirbilimi ve psikolojide; sanal gerçeklik ortamında kişilere birer karakter atayarak onların gerçek kimliklerinin ortaya çıkarılabileceğini gösteren pek çok kanıt olduğunu vurguluyor. Sanal gerçeklik ortamındaki simülasyonu temel alan REINVENT isimli proje üzerinde çalışan Liew ve diğer araştırmacılar bu çalışmayla inme sonrasında bireylerin hareket etme çabalarını test ediyor.

REINVENT projesinde inme hastalarına VR kaskı giydirip daha sonra sanal gerçeklik ortamında onlara birer karakter atayan ekip, beyin aktivitesinin elektriksel işaretlerini elektroensefalografi (EEG) kullanarak takip ediyor. EEG'nin yanı sıra kasların da elektriksel aktivitesini araştıran araştırmacılar, elektromiyografiyi de kullanıyor. Kasların elektriksel aktivitesini takip etmek ekibin, bireylerin hareket etme çabalarını görmesinde yardımcı oluyor. Hastaların beyin ve kas aktivitelerine ait sinyaller, bilgisayara iletilirken sonrasında bu sinyaller doğrultusunda sanal gerçeklik ortamındaki karakterin hareket etmesi sağlanıyor.

''Varsayımları Test Ediyoruz''

VR kaskı aracılığıyla hastaların beyninden harekete geçen görsel geri bildirim motor korteksten yola çıkarak inme sonrasında işlevinin yerine getiremeyen kola veya bacağa kadar uzanıyor. Araştırmacılar bu hareketliliğin, nöral yolların güçlendirilmesine katkı sağladığını düşünüyor. "Yapmaya çalıştığımız şeylerin çoğu varsayımları test etmektir.'' diyen Liew, VR'ın heyecan verici olduğunu ancak henüz VR hakkında bilimsel gerçeklere ulaşılamadığını da ekliyor.

VR teknolojisi ile beyin ve kas sinyallerini takip etmeye çalışan ekip 22 hastadan oluşan bir araştırma grubunda Oculus DK2 kullanarak REINVENT sistemini test etti. Araştırmacılar şimdi sistemi geniş kapsamlı olarak test edebilmek ve işlerliğini görmek için kısa vadede 10 uzun vadede ise yüzlerce klinik test ile VR teknolojisinin motor becerilerini geliştirmede nasıl kullanılacağını keşfetmeye çalışıyorlar. Ekip henüz net bir veri ortaya koyamasa da VR'ın tıp endüstrisi için yolun başında olduğunu ve günümüzde yapamadığımız pek çok şeyi ilerde VR ile kolaylıkla yapabileceğimizi düşünüyor.