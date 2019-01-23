Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VR yatırımları yüzde 81 azaldı

Geleceğin teknolojisi olarak görülen Sala Gerçeklik (VR) hakkında gelen haberler pek de iç açıcı değil. Silikon Vadisi kaynaklı bir rapora gör VR yatırımları yüzde 81 oranında azaldı.
3 ay
4,5b
1
26
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Silikon Vadisi'nde işler ters gittiğinde bu oldukça kötü bir işarettir. Bu açıdan baktığımızda Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisi hayal ettiğimiz gibi parlak bir geleceğe sahip olmayabilir. Zira yeni yayınlanan raporlara göre VR teknolojisine yapılan yatırımlar yüzde 81 gibi ciddi bir oranda düşüş gösterdi.

VR teknolojisi tam olarak olgunlaşmadı

Rapora göre şirketler için artık Sanal Gerçeklik popüler bir teknoloji olmanın ötesine geçti. Bu işe yeni girenler endüstriyi terk etmeye başladı bile zira birçok şirket ya kapandı, ya da birçok işten çıkarma yapmak zorunda kaldı. Ancak sektöre yakın kaynaklar, tüketicilerin bu durumdan olumsuz bir sonuç çıkarmamaları gerektiğini belirtiyorlar.
Sanal Gerçeklik birçok uygulama alanına sahip bir teknoloji. Örneğin VR'ın tıbbi kullanımı gibi. Tüketici tarafında ise bilgisayar veya akıllı telefon bağlantısı gerektirmeyen Oculus Go gibi daha ucuz alternatifler sayesinde ilgili donanımların satışı artmış durumda. Şirketlerin yatırımlarını çekmesinin nedeni, yeterince olgunlaşmamış bir teknolojiye para dökmemek olarak açıklansa da VR yatırımlarının uzun vadede geri dönüş sağlayacağı ortak düşünce.

https://www.latimes.com/business/hollywood/la-fi-ct-virtual-reality-investment20190113-story.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AtiMX4 3 ay en beğenilen
Çok gereksiz bir teknoloji.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 3 ay
Gerektiği kadar ucuzlayamadı
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 3 ay
Önce 3D sonra VR teknolojisi.Neden oturtamadılar aslında baktığında umut vaadediyordu.Ben şahsen bekliyordum olgunlaşmasını,daha rahat ,daha gerçekçi oyun deneyimi için.Malum yaş geçtikçe refleksler azalıyor.
Önce 3D sonra VR teknolojisi.Neden oturtamadılar aslında baktığında umut vaadediyordu.Ben şahsen bekliyordum olgunlaşmasını,daha rahat ,daha gerçekçi oyun dene...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Öncelikle vr teknolojisi sadece gözlük olarak görülüyor ama bu asla yeterli değil daha sonra yüksek donanım gerekiyor çünkü şuan ki üreticiler donanımsal destek vermiyor misal rtx gibi gözlüğe giden görüntü emülatörde işlenir gibi gözlüğün yazılımında ayrıca işlem görüyor buda yüksek sistem gereksinimi doğuruyor. Son olarak bence geleceği bu teknoloji domine edecek ama önce bu asıl fikir üretenler iyice batağa sürüklenecek ki para babası dev şirketler ortada kalan patentleri toplayıp iç etsin...
Birde bu tip bir 3B ortam kontrolü olmadan bu teknolojinin ilerlemesi pek mümkün değil, tabi insanlar evde telefon kulübesi mi olur diyeceğinden bekleyelim görelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Frank Lapidus 3 ay
hiçbir firma adam akıllı yatırım ve yenilik yapamadı ki. İlk başta buldular teknoloji 2 geliştirdiler sonra üzerine yatmaya kalktılar.
Günümüz teknolojisi ile millet vR'ı kafasına takıp sanal olarak karşı cinsle flört edip yüz yüzeymiş gibi konuşması gerekirdi.
Arkadaşlar VRleri takıp kendi evlerindeyken bile yan yana olmalıydılar.
3 tane dandik oyun, rollercoster videosu çektiler, bıraktılar o
teknolojiyi ilerletmeyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 3 ay
VR iyi bir teknoloji ancak millet 4k şimdi 8k ekranları görüdü. Bir anda pixelleri sayınca karşısında ve tazeleme hızı sorunları, içerik üretilmesinin zor olması, içerik olsa dahi yüksek performanslı ihtiyaç duyması gibi bir çok nedenden dolayı şu an beklenen etkiyi yapmadı. Ancak saydığım belli sorunlar aşıldığında yani iyi bir seviyeye gelmiş versiyon piyasaya sunulduğunda tekrar popüleritesi artacak. Öyle bir şey ki ya tam halini sunacaksın herkes bu tamam diyecek ya da aksi halde hep deneysel bir teknoloji olarak kalacak. Şu an a VR'da böyle bir şey gelişince harika olur bu demekten öteye gidemiyoruz. Ancak geleceğin popüler teknolojilerinden biri olacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mettfrost 3 ay
Hem kullanması çok sağlıklı değil hem de teknoloji daha çok geri... Yüksek çözünürlük versiyonları gelse yine denemek isterim... Ama şimdi anlıyorum ki tam zamanında patlamadan elimden çıkartmışım PSVR'ı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 3 ay
Geleceğin teknolojisi zuhahahahahahahah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 ay
Sala Gerçeklik yeni mi çıktı? Keşke yazdıktan sonra bir okusanız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 ay
Pahalı ek donanım gerektiren ve bazı şeyleri kolaylaştırmak yerine zorlaştıran her teknolojinin sonu benzer, bir de baş dönmesi, göz ağrısı vb. yapıyorsa sonu kaçınılmaz zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay
Amiral gemisi kart istenirse sonu böyle olması kaçınılmazdı. Herkeste bu kartlar yok. Gtx 1050ti bile düzgün performans verseydi belki sonu daha iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 ay
Mide bulandırıyor ve baş döndürüyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 3 ay
Teknoloji henüz doygunluğa ulaşmadı. Hala ağır ve düşük çözünürlüklü falan .Ayrıca içerik bulması da zor. Samsung'un gear vr ını merak edip aldım. Dinozor falan vardı pikseller hava da uçuşuyordu. Bir de şu gözlük takıp standa çıkıyorsun ya , kısa aksiyon falan yapıyorlar .Benimkinde gökdelenler arasında salıncakla sallanıyordum. Gayet güzeldi.Görüntü iyi değildi ama bana o korkuyu yaşatıyordu. Zaten VR teknolojisi gelişse bile kısıtlı bir alanda etkili olur. Film, dizi ,kısa süreli oyunlar falan olur daha çok. Daha çok alternatifi çıkabilir ama normal teknolojilerin yerini veya pazarını alamaz diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4474 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vr, sanal gerçeklik ve
5 etiket daha virtual reality Silikon Vadisi Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü 3 ay 2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar 3 ay Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı 3 ay Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi 3 ay Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı 3 ay Adobe 3D modelleme alanında önemli bir satın alım yaptı 3 ay Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı 3 ay AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte 3 ay Yeni nesil Xbox’ın ışın izleme desteği ve 1TB’lık NVMe SSD ile geleceği söylentisi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı 3 ay Apple AirPods 2 için geri sayım başladı 3 ay Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper 3 ay Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu 3 ay Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir 3 ay 2si1 | Kültür Sanat özel bölüm 3 ay Acer TravelMate B114-21 eğitime yönelik güçlü bir dizüstü modeli 3 ay Apple nabız ölçer sensörü davasında uzlaşma sağladı 3 ay "Sürgündeki" başkan adayı McAfee 3 ay Küp uydu KILIÇSAT, 2021 yılında fırlatılacak 3 ay GÖRÜNTÜLENEN VR yatırımları yüzde 81 azaldı Sonraki Microsoft, Edge'in mobil versiyonuna sahte haber uyarısı ekledi 3 ay Netflix, MPAA'ya katılan ilk video akış şirketi oldu 3 ay iOS 12.1.3 güncellemesi önemli hataları gideriyor 3 ay Oppo Find X2, 10x optik zoom ve ekrana gömülü ön kamera ile gelebilir 3 ay Instagram'dan açıklama geldi: Gönderi gizleme diye birşey söz konusu değil 3 ay 2019 Ford Ranger tanıtıldı: Yeni 2.0L EcoBlue dizel ve 10 ileri otomatik şanzıman 3 ay Huawei, Twitter’dan indirilen fotoğrafların silinmesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Netflix içerikleri Instagram Hikayeler'de paylaşılabilecek 3 ay Facebook uydu iletişimini güçlendirmek için 'uzay lazerleri' kuruyor 3 ay İşte Xiaomi'nin katlanabilen telefonu | Rekabet kızışıyor 3 ay Yeni Peugeot 2008 test edilirken görüntülendi 3 ay Üzerinde hiçbir giriş bulunmayan Meizu Zero tanıtıldı 3 ay Fitbit kurumlara yönelik Inspire fitness bilekliklerini duyurdu 3 ay Bazı MacBook Pro kullanıcıları ekranlarında ışık sızması sorunu yaşamaya başladı 3 ay GMC, 14 ton çekme kapasitesine sahip 2020 Sierra HD pickup'ını tanıttı 3 ay Konsol Uyumlu Oyuncu Kulaklığı TRUST CARUS İncelemesi 3 ay Hangouts kapanış süreci Ekim ayında başlıyor 3 ay Xiaomi’nin patronu katlanabilir telefonu sergiledi 3 ay Honor View 20’nin global lansmanı yapıldı, fiyatı belli oldu 3 ay Samsung’dan dizüstüler için 15.6 inçlik UHD OLED panel Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim