VR yatırımları yüzde 81 azaldı

Teknoloji Editörü
Silikon Vadisi'nde işler ters gittiğinde bu oldukça kötü bir işarettir. Bu açıdan baktığımızda Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisi hayal ettiğimiz gibi parlak bir geleceğe sahip olmayabilir. Zira yeni yayınlanan raporlara göre VR teknolojisine yapılan yatırımlar yüzde 81 gibi ciddi bir oranda düşüş gösterdi.
VR teknolojisi tam olarak olgunlaşmadı
Rapora göre şirketler için artık Sanal Gerçeklik popüler bir teknoloji olmanın ötesine geçti. Bu işe yeni girenler endüstriyi terk etmeye başladı bile zira birçok şirket ya kapandı, ya da birçok işten çıkarma yapmak zorunda kaldı. Ancak sektöre yakın kaynaklar, tüketicilerin bu durumdan olumsuz bir sonuç çıkarmamaları gerektiğini belirtiyorlar.Sanal Gerçeklik birçok uygulama alanına sahip bir teknoloji. Örneğin VR'ın tıbbi kullanımı gibi. Tüketici tarafında ise bilgisayar veya akıllı telefon bağlantısı gerektirmeyen Oculus Go gibi daha ucuz alternatifler sayesinde ilgili donanımların satışı artmış durumda. Şirketlerin yatırımlarını çekmesinin nedeni, yeterince olgunlaşmamış bir teknolojiye para dökmemek olarak açıklansa da VR yatırımlarının uzun vadede geri dönüş sağlayacağı ortak düşünce.
https://www.latimes.com/business/hollywood/la-fi-ct-virtual-reality-investment20190113-story.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birde bu tip bir 3B ortam kontrolü olmadan bu teknolojinin ilerlemesi pek mümkün değil, tabi insanlar evde telefon kulübesi mi olur diyeceğinden bekleyelim görelim.
Günümüz teknolojisi ile millet vR'ı kafasına takıp sanal olarak karşı cinsle flört edip yüz yüzeymiş gibi konuşması gerekirdi.
Arkadaşlar VRleri takıp kendi evlerindeyken bile yan yana olmalıydılar.
3 tane dandik oyun, rollercoster videosu çektiler, bıraktılar o
teknolojiyi ilerletmeyi..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4474 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
vr, sanal gerçeklik ve