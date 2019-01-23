VR yatırımları yüzde 81 azaldı

Silikon Vadisi'nde işler ters gittiğinde bu oldukça kötü bir işarettir. Bu açıdan baktığımızda Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisi hayal ettiğimiz gibi parlak bir geleceğe sahip olmayabilir. Zira yeni yayınlanan raporlara göre VR teknolojisine yapılan yatırımlar yüzde 81 gibi ciddi bir oranda düşüş gösterdi.

VR teknolojisi tam olarak olgunlaşmadı

Rapora göre şirketler için artık Sanal Gerçeklik popüler bir teknoloji olmanın ötesine geçti. Bu işe yeni girenler endüstriyi terk etmeye başladı bile zira birçok şirket ya kapandı, ya da birçok işten çıkarma yapmak zorunda kaldı. Ancak sektöre yakın kaynaklar, tüketicilerin bu durumdan olumsuz bir sonuç çıkarmamaları gerektiğini belirtiyorlar.

https://www.latimes.com/business/hollywood/la-fi-ct-virtual-reality-investment20190113-story.html

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Sanal Gerçeklik birçok uygulama alanına sahip bir. Örneğin VR'ıngibi. Tüketici tarafında ise bilgisayar veya akıllı telefon bağlantısı gerektirmeyengibi daha ucuz alternatifler sayesinde ilgili donanımların satışı artmış durumda. Şirketlerin yatırımlarını çekmesinin nedeni,bir teknolojiye para dökmemek olarak açıklansa da VR yatırımlarınıngeri dönüş sağlayacağı ortak düşünce.