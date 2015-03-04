Valve ev içinde görüntü aktarımı sağlayan Steam Link'i tanıttı

Valve de bu konuda bir adım atarak Steam Link adını verdiği yeni ürününü duyurdu. Küçük boyutlarıyla ve fiyatıyla dikkat çeken ürün aynı internet ağında olduğu bilgisayarın görüntüsünü bağladığınız başka bir cihaza aktarabiliyor. Çok az yer kaplayan cihaz 1080 piksel çözünürlükte görüntüyü düşük gecikme süreleri ile 60Hz yenileme hızıyla aktarabiliyor.
Cihazın ABD için fiyatı 50 dolar olarak belirlenebilirken Avrupa ve ülkemiz için henüz belirli bir fiyat yok. Ancak Valve 50 dolara sattığı Steam Controller kontrolcüsü ve Steam Link ile toplamda 100 dolara PC oyuncularına oturma odasında oyun keyfi yaşatmayı amaçlıyor. Cihazda 2 adet USB çıkışı bulunurken bir adet ethernet portu ve HDMI çıkışı yer alıyor.
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Ben monitör kalitesinden çok çıkmam ama ürün gelsin bakalım ne kadar iyi yansıtacak ona göre değeri artar veya azalır.
alıştık artık, ne yapalım?
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