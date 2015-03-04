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Valve ev içinde görüntü aktarımı sağlayan Steam Link'i tanıttı

4 yıl
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Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Valve ev içinde görüntü aktarımı sağlayan Steam Link'i tanıttı
PC oyuncuları için oturma odası çözümleri her zaman uzak olmuştur. Şirketler bu konuda bir çok adım atsa da bu adımlar artık bilgisayarların oturma odasına konumlandırılması dışında diğer odalardan görüntü aktarımına yönelik hale gelmeye başladı.

Valve de bu konuda bir adım atarak Steam Link adını verdiği yeni ürününü duyurdu. Küçük boyutlarıyla ve fiyatıyla dikkat çeken ürün aynı internet ağında olduğu bilgisayarın görüntüsünü bağladığınız başka bir cihaza aktarabiliyor. Çok az yer kaplayan cihaz 1080 piksel çözünürlükte görüntüyü düşük gecikme süreleri ile 60Hz yenileme hızıyla aktarabiliyor.
Cihazın ABD için fiyatı 50 dolar olarak belirlenebilirken Avrupa ve ülkemiz için henüz belirli bir fiyat yok. Ancak Valve 50 dolara sattığı Steam Controller kontrolcüsü ve Steam Link ile toplamda 100 dolara PC oyuncularına oturma odasında oyun keyfi yaşatmayı amaçlıyor. Cihazda 2 adet USB çıkışı bulunurken bir adet ethernet portu ve HDMI çıkışı yer alıyor.

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2000li 3 yıl
Deneme
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zx6r 4 yıl
En az 200 ₺ olur bu görüntü kalitesine denemeden birşey söylemek mantıksız olur zira böyle bir cihaza ihtiyacım vardı
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doctor_bey 4 yıl
Oyun dışında aktarım da yapabiliyoruz değil mi?
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Meurglys 4 yıl
50 dolar umarım Türkiye'de 200 lira olmaz
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MühendisMurat 4 yıl

Ben monitör kalitesinden çok çıkmam ama ürün gelsin bakalım ne kadar iyi yansıtacak ona göre değeri artar veya azalır.
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alperenxx 4 yıl
lazım birşey çokda pahalı değil ama şöyle 99tlden girerse iyi olur.
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emiLL 4 yıl
Türkiyeye gelsin alacağım . Uzun süredir aradığım alet .
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Guest-0D5961688 4 yıl
Böyle bir şeye ihtiyacım var. TV'de oyun oynamak istiyorum, Xbox koluyla ama kasayı sök tak zahmetli oluyor. Bu ihtiyacımı karşılar 1080p 60 HZ on numara.
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cceviz 4 yıl
hemen alırım
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asaltek 4 yıl
illegal dahi olsa, ps4 controller desteği gelse iyi olurdu.
alıştık artık, ne yapalım?
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There goes your life 4 yıl
Pc kullanıcıları alırmı bunu hiç onları 4k 120fps'den aşşağısı kesmez
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lutufi123 4 yıl There goes your life
leventlert
Pc kullanıcıları alırmı bunu hiç onları 4k 120fps'den aşşağısı kesmez

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