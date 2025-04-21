DOOM: The Dark Ages, Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Doom: The Dark Ages, 15 Mayıs'ta PC ve konsollara çıkış yapacak. Bethesda Softworks ve id Software, sürpriz bir şekilde oyunun ikinci fragmanını (sinematik, oynanış değil) paylaştı. Ayrıca Bethesda Türkiye, X hesabı üzerinden oyunun Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geleceğini paylaştı.

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Doom'un tarzına sadık kalan fragman, oyuncuların farklı ortaçağ senaryolarında farklı iblis ve yaratıklarla savaştığı kaotik bir oynanışı sergiliyor. Oyuncular, insan ırkını yok etmeye çalışan cehennemden gelen yaratıklarla savaşmak zorunda olan Slayer rolünü üstlenecek. Bazı düşmanlar önceki oyunlarda görülen yaratıklara benziyor ancak oyuncular, yeni iblisler ve tehditlerle de karşı karşıya kalacak.

Doom: The Dark Ages ne zaman çıkacak?

Doom: The Dark Ages, 15 Mayıs’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

Doom: The Dark Ages sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör

Minimum (1080p, 60FPS, Düşük)

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7 10700K

: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7 10700K Ekran kartı : Nvidia RTX 2060 Super veya AMD Radeon RX 6600

: Nvidia RTX 2060 Super veya AMD Radeon RX 6600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama: 100 GB

Önerilen (1440p, 60FPS, Yüksek)

İşletim sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K

: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K Ekran kartı: Nvidia RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800

Nvidia RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Depolama: 100 GB

Minimum (2160, 60FPS, Ultra)

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K

: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K Ekran kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XT

Nvidia RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XT Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Depolama: 100 GB

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DOOM: The Dark Ages, Türkçe altyazı ve arayüz desteğiyle geliyor