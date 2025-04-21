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    Anlık Bildirim

    DOOM: The Dark Ages, Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geliyor

    Bethesda, yaklaşan oyunu Doom: The Dark Ages için ikinci fragmanı yayınladı. Ancak asıl heyecanlandıran; oyunun 15 Mayıs'ta Türkçe dil desteğiyle geleceğinin resmi olarak duyurulması.

    Doom: The Dark Ages Türkçe dil 15 Mayıs çıkış yapacak Tam Boyutta Gör
    Doom: The Dark Ages, 15 Mayıs'ta PC ve konsollara çıkış yapacak. Bethesda Softworks ve id Software, sürpriz bir şekilde oyunun ikinci fragmanını (sinematik, oynanış değil) paylaştı. Ayrıca Bethesda Türkiye, X hesabı üzerinden oyunun Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geleceğini paylaştı.

    Doom'un tarzına sadık kalan fragman, oyuncuların farklı ortaçağ senaryolarında farklı iblis ve yaratıklarla savaştığı kaotik bir oynanışı sergiliyor. Oyuncular, insan ırkını yok etmeye çalışan cehennemden gelen yaratıklarla savaşmak zorunda olan Slayer rolünü üstlenecek. Bazı düşmanlar önceki oyunlarda görülen yaratıklara benziyor ancak oyuncular, yeni iblisler ve tehditlerle de karşı karşıya kalacak.

    Doom: The Dark Ages ne zaman çıkacak?

    Doom: The Dark Ages, 15 Mayıs’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

    Doom: The Dark Ages sistem gereksinimleri

    Doom: The Dark Ages PC sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör

    Minimum (1080p, 60FPS, Düşük)

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7 10700K
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 2060 Super veya AMD Radeon RX 6600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 100 GB

    Önerilen (1440p, 60FPS, Yüksek)

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Depolama: 100 GB

    Minimum (2160, 60FPS, Ultra)

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XT
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Depolama: 100 GB
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