DOOM: The Dark Ages, Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geliyor

Doom'un tarzına sadık kalan fragman, oyuncuların farklı ortaçağ senaryolarında farklı iblis ve yaratıklarla savaştığı kaotik bir oynanışı sergiliyor. Oyuncular, insan ırkını yok etmeye çalışan cehennemden gelen yaratıklarla savaşmak zorunda olan Slayer rolünü üstlenecek. Bazı düşmanlar önceki oyunlarda görülen yaratıklara benziyor ancak oyuncular, yeni iblisler ve tehditlerle de karşı karşıya kalacak.
Doom: The Dark Ages ne zaman çıkacak?
Doom: The Dark Ages, 15 Mayıs’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.
Doom: The Dark Ages sistem gereksinimleri
Minimum (1080p, 60FPS, Düşük)
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7 10700K
- Ekran kartı: Nvidia RTX 2060 Super veya AMD Radeon RX 6600
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 100 GB
Önerilen (1440p, 60FPS, Yüksek)
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K
- Ekran kartı: Nvidia RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800
- Bellek: 32 GB RAM
- Depolama: 100 GB
Minimum (2160, 60FPS, Ultra)
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K
- Ekran kartı: Nvidia RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XT
- Bellek: 32 GB RAM
- Depolama: 100 GB
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