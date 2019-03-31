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Valve kendi sanal gerçeklik gözlüğünü Mayıs ayında duyuracak

Sanal gerçeklik pazarına resmen adım atmaya hazırlanan Valve, Mayıs ayında Index adını verdiği gözlüğünü tanıtacak. Firmanın gözlüğünü önemli oyunlarla desteklemesi bekleniyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC ile iş birliği yaparak Vive adındaki sanal gerçeklik gözlüğünün geliştirilmesine rol alan ünlü oyun stüdyosu Valve kendi gözlüğünün zamanının geldiğini düşünüyor. Valve Index adındaki kask Mayıs ayında duyurulacak.

Valve Index neler sunuyor?

Henüz Valve Index hakkında herhangi bir detay yer almıyor. Sadece kaskın resmî sitesinde bir görsel mevcut. Bu görsele bakarak bazı kaynaklar Valve Index hakkında önemli tahminlerde bulunmuş.

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Kaskın ön kısmında iki adet kameranın 135 derecelik bir görüş açısı oluşturduğu belirtiliyor. Bu kameralar ayrıca kullanıcı hareketlerinin sanal ortama aktarılmasını sağlıyor. Üst kısımda ise fiziksel bir ayar tuşu yer alıyor. Bu tuşun kullanıcının göze uzaklığına göre VR tecrübesini ayarladığı ifade ediliyor.

Valve Index kaskının kaynağa bağlı olarak mı çalışacağı yoksa kendi donanımına mı sahip olacağı tam olarak anlaşılmıyor. Buna bağlı olarak kaskın donanımı da değişiklik gösterecek. Net bilgiler için Mayıs ayını bekleyeceğiz.

 

https://www.slashgear.com/valve-index-teased-for-may-valves-own-vr-headset-30571645/ Yorum Yaz
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Babblebabble 1 ay en beğenilen
Millet bekler HL3, bunlar çıkarır VR.
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thanatos13 1 ay
oyun yap valve bırak sanal gerçekliği
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esmerbuyucu 1 ay
HL3 VR oyunu mu olacak 🤔
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FerdosParadise 1 ay
Half Life 3 istiyoruz Gardaş...
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crazywinner3 1 ay
Valve boş işleri bırak oyun yap oyun
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selahattın ısık 1 ay
gözlüğü başkası yapar.
half life 3 ne zaman çıkıyor..ondan haber versinler..
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.T. 1 ay selahattın ısık
Açıkçası kimsenin umrunda değil, battle royal oyunlarıyla köşeyi dönmek varken riske girilip yılların beklentileriyle tanrısallaştırılmış bir oyunu, mesih beklentisi içindeki bir kaç dinozor oyuncuya tam anlamıyla sevdirmek çok zor, başarısızlığı göze alamaz valve, karizmayı epey çizer, zaten half life'çılar dede oldular biraz daha beklerlerse yakında ölürler, yeni nesile sorsan adını bilmez.
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cebrail.bsrn 1 ay
ASıl soru çıkarmaları değil ne zaman rafa kaldıracakları. :D
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waltran 1 ay
artifact gibi bunu da hiç kimse satın almadığın da eşek değillerse akılları başına gelir. insanların valveden dünyanın en iyi kart oyunu ya da dünyanın en iyi vr gözlüğü beklemediğini. berbatta olsa iğrençte olsa hatta hl2 motoru üzerinde bile olsa artık hl3 istiyoruz. artık bu hikaye bitsin şakanında bir sınırı var.
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Babblebabble 1 ay en beğenilen
Millet bekler HL3, bunlar çıkarır VR.
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SEO-Uzmanı 1 ay
birileri bunu daha önceden planlamış sanki !!!
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Valve, valve index ve
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