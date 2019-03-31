Valve kendi sanal gerçeklik gözlüğünü Mayıs ayında duyuracak

HTC ile iş birliği yaparak Vive adındaki sanal gerçeklik gözlüğünün geliştirilmesine rol alan ünlü oyun stüdyosu Valve kendi gözlüğünün zamanının geldiğini düşünüyor. Valve Index adındaki kask Mayıs ayında duyurulacak.

Valve Index neler sunuyor?

Henüz Valve Index hakkında herhangi bir detay yer almıyor. Sadece kaskın resmî sitesinde bir görsel mevcut. Bu görsele bakarak bazı kaynaklar Valve Index hakkında önemli tahminlerde bulunmuş.

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Kaskın ön kısmında iki adet kameranın 135 derecelik bir görüş açısı oluşturduğu belirtiliyor. Bu kameralar ayrıca kullanıcı hareketlerinin sanal ortama aktarılmasını sağlıyor. Üst kısımda ise fiziksel bir ayar tuşu yer alıyor. Bu tuşun kullanıcının göze uzaklığına göre VR tecrübesini ayarladığı ifade ediliyor.

Valve Index kaskının kaynağa bağlı olarak mı çalışacağı yoksa kendi donanımına mı sahip olacağı tam olarak anlaşılmıyor. Buna bağlı olarak kaskın donanımı da değişiklik gösterecek. Net bilgiler için Mayıs ayını bekleyeceğiz.