Valve, SteamVR için büyük bir revizyona hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Valve Index, 2019'da piyasaya sürüldüğünde, SteamVR biçimindeki mükemmel yazılım desteğiyle desteklenen, piyasaya çıkan en gelişmiş VR başlıklarından biriydi. Göz başına 1440 x 1600 piksel çözünürlük, geniş görüş alanı (FOV) ve yüksek yenileme hızı desteği ile hala yetenekli bir başlık. Valve'ın VR için özel olarak tasarlanmış özel kontrolcüleri de rakiplerine göre fark yaratıyordu. Ancak kullanım zorluğu altında Valve Index, toz tutmaya mahkûm oldu. Şimdi ise SteamVR’da bir şeyler oluyor.

Valve, SteamVR'ı güncelliyor

Umut vadeden Valve Index, başlığı bağlamak için birden fazla kablo ve kurulum zorluğu gerektirdiği için daha tüketici dostu olan Meta Quest 2 tarafından geride bırakıldı. Quest 2, PlayStation 5 için yeni PSVR 2 başlığı gibi, tek kablolu bir çözümle içten dışa izleme yaklaşımını benimsiyordu. Quest 2'de ayrıca kablosuz bağlantı seçeneği de mevcut.

Bu da SteamVR'daki son güncellemeleri ve değişiklikleri heyecan verici kılıyor ve büyük bir revizyona işaret ediyor. Yeni batarya bilgileri ve Valve'ın "Deckard" adlı başlık donanımıyla ilgili söylentiler de eklenince Steam VR 2.0 ve Index 2.0 çok yakında burada olabilir. Kuşkusuz söz konusu olan firmanın Valve olduğunu düşündüğümüzde bir şeylerin somutlaşması için bir süre beklemek gerekebilir. Son güncellemelerle birlikte Steam VR istemcisi yeni kullanıcı arayüzü öğeleri, simgeler, ayarlar, gösterge paneli için pil göstergeleri, genişletilmiş durum bilgileri ve hatta bazı yeni Valve VR uygulamaları için destekle güncellendi.

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Özellikle pil konusu, kablosuz bir kulaklık söz konusu olduğunda anlam kazanıyor ve bu da bizi Valve'ın Deckard’ına geri getiriyor. Bununla birlikte, son birkaç ay içinde gerçekleşen SteamVR değişiklikleriyle birlikte, Valve en azından kablosuz VR başlığı ve Index'in devamı için yazılım ve destek test ediyor/geliştiriyor gibi görünüyor.

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