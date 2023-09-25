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    Valve, SteamVR için büyük bir revizyona hazırlanıyor

    SteamVR istemci güncellemeleri yakında büyük bir güncellemenin geleceğine işaret ediyor. Bunun Valve’in yepyeni bir kablosuz VR başlığı hazırladığı anlamına gelebileceği iddia ediliyor.
    Valve, SteamVR için büyük bir revizyona hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Valve Index, 2019'da piyasaya sürüldüğünde, SteamVR biçimindeki mükemmel yazılım desteğiyle desteklenen, piyasaya çıkan en gelişmiş VR başlıklarından biriydi. Göz başına 1440 x 1600 piksel çözünürlük, geniş görüş alanı (FOV) ve yüksek yenileme hızı desteği ile hala yetenekli bir başlık. Valve'ın VR için özel olarak tasarlanmış özel kontrolcüleri de rakiplerine göre fark yaratıyordu. Ancak kullanım zorluğu altında Valve Index, toz tutmaya mahkûm oldu. Şimdi ise SteamVR’da bir şeyler oluyor.

    Valve, SteamVR'ı güncelliyor

    Umut vadeden Valve Index, başlığı bağlamak için birden fazla kablo ve kurulum zorluğu gerektirdiği için daha tüketici dostu olan Meta Quest 2 tarafından geride bırakıldı. Quest 2, PlayStation 5 için yeni PSVR 2 başlığı gibi, tek kablolu bir çözümle içten dışa izleme yaklaşımını benimsiyordu. Quest 2'de ayrıca kablosuz bağlantı seçeneği de mevcut.

    Bu da SteamVR'daki son güncellemeleri ve değişiklikleri heyecan verici kılıyor ve büyük bir revizyona işaret ediyor. Yeni batarya bilgileri ve Valve'ın "Deckard" adlı başlık donanımıyla ilgili söylentiler de eklenince Steam VR 2.0 ve Index 2.0 çok yakında burada olabilir. Kuşkusuz söz konusu olan firmanın Valve olduğunu düşündüğümüzde bir şeylerin somutlaşması için bir süre beklemek gerekebilir. Son güncellemelerle birlikte Steam VR istemcisi yeni kullanıcı arayüzü öğeleri, simgeler, ayarlar, gösterge paneli için pil göstergeleri, genişletilmiş durum bilgileri ve hatta bazı yeni Valve VR uygulamaları için destekle güncellendi.

    Özellikle pil konusu, kablosuz bir kulaklık söz konusu olduğunda anlam kazanıyor ve bu da bizi Valve'ın Deckard’ına geri getiriyor. Bununla birlikte, son birkaç ay içinde gerçekleşen SteamVR değişiklikleriyle birlikte, Valve en azından kablosuz VR başlığı ve Index'in devamı için yazılım ve destek test ediyor/geliştiriyor gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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