Valve, SteamVR için büyük bir revizyona hazırlanıyor

Valve, SteamVR'ı güncelliyor
Umut vadeden Valve Index, başlığı bağlamak için birden fazla kablo ve kurulum zorluğu gerektirdiği için daha tüketici dostu olan Meta Quest 2 tarafından geride bırakıldı. Quest 2, PlayStation 5 için yeni PSVR 2 başlığı gibi, tek kablolu bir çözümle içten dışa izleme yaklaşımını benimsiyordu. Quest 2'de ayrıca kablosuz bağlantı seçeneği de mevcut.
Bu da SteamVR'daki son güncellemeleri ve değişiklikleri heyecan verici kılıyor ve büyük bir revizyona işaret ediyor. Yeni batarya bilgileri ve Valve'ın "Deckard" adlı başlık donanımıyla ilgili söylentiler de eklenince Steam VR 2.0 ve Index 2.0 çok yakında burada olabilir. Kuşkusuz söz konusu olan firmanın Valve olduğunu düşündüğümüzde bir şeylerin somutlaşması için bir süre beklemek gerekebilir. Son güncellemelerle birlikte Steam VR istemcisi yeni kullanıcı arayüzü öğeleri, simgeler, ayarlar, gösterge paneli için pil göstergeleri, genişletilmiş durum bilgileri ve hatta bazı yeni Valve VR uygulamaları için destekle güncellendi.
Özellikle pil konusu, kablosuz bir kulaklık söz konusu olduğunda anlam kazanıyor ve bu da bizi Valve'ın Deckard’ına geri getiriyor. Bununla birlikte, son birkaç ay içinde gerçekleşen SteamVR değişiklikleriyle birlikte, Valve en azından kablosuz VR başlığı ve Index'in devamı için yazılım ve destek test ediyor/geliştiriyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.