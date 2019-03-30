Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Casper Via A2 satılacak

Uygun fiyata teknoloji ürünleri arayanların ilk adresi haline gelen A101 ve BİM marketlerde gelecek hafta Caper Via A2 akıllı telefon modelini uygun fiyata bulabileceksiniz.
4 Nisan A101 aktüel ürünler
4 Nisan A101 marketlerdeki aktüel ürünler arasında Casper Via A2 dikkat çekiyor. Geçen yılın başlarında piyasaya sürülen Casper Via A2 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. 18:9 görüntü oranı ile ekran çerçeveleri biraz ince tutulmuş.Ayrıca Bkz. "S Pen destekli Galaxy Tab A Plus 2019 duyuruldu"
8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 3000mAh kapasite yeterli görülmüş.
Telefonun 20MP+8MP çözünürlüğündeki 120 derecelik geniş açıya sahip çift ön kamerası dikkat çekiyor. Full HD video kaydı ile özçekim için ideal hale geliyor. Arka kamera ise 16MP çözünürlüğünde.
Parmak izi okuyucu ve Android 7.1 işletim sistemi ile gelen Casper Via A2 için 899TL fiyat etiketi belirlenmiş. Piyasaya göre daha uygun olduğu görülen Casper Via A2 ayrıca segmentinde de öne çıkmayı başarıyor.
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Kanun yazdırmak kaç para ise toplanıp parasını verelim, yurt dışından telefon alamasınlar bu salaklar diye kendi arasında lobilerini kurdular bu firmalar.
Verdiler rüşveti efendilerine, yazın şu kanunu / yasayı alamasın şu geri zekalı, okumamış kesim yurt dışından telefon dediler.
Hep aynı şeyleri tekrarlıyorum ama Türkiye'nin en büyük acı gerçeğidir bu.
Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama vestel marka ve General Mobil marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.