Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Casper Via A2 satılacak

Uygun fiyata teknoloji ürünleri arayanların ilk adresi haline gelen A101 ve BİM marketlerde gelecek hafta Caper Via A2 akıllı telefon modelini uygun fiyata bulabileceksiniz.

4 Nisan A101 aktüel ürünler

4 Nisan A101 marketlerdeki aktüel ürünler arasında Casper Via A2 dikkat çekiyor. Geçen yılın başlarında piyasaya sürülen Casper Via A2 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. 18:9 görüntü oranı ile ekran çerçeveleri biraz ince tutulmuş.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 3000mAh kapasite yeterli görülmüş.

Telefonun 20MP+8MP çözünürlüğündeki 120 derecelik geniş açıya sahip çift ön kamerası dikkat çekiyor. Full HD video kaydı ile özçekim için ideal hale geliyor. Arka kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Parmak izi okuyucu ve Android 7.1 işletim sistemi ile gelen Casper Via A2 için 899TL fiyat etiketi belirlenmiş. Piyasaya göre daha uygun olduğu görülen Casper Via A2 ayrıca segmentinde de öne çıkmayı başarıyor.