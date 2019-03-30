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Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Casper Via A2 satılacak

Casper’ın çift ön kameralı Via A2 akıllı telefon modeli haftaya A101 marketlere konuk oluyor. Casper Via A2 piyasadan daha uygun bir fiyata A101 marketlerden temin edilebilecek.
1 ay
29,1b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygun fiyata teknoloji ürünleri arayanların ilk adresi haline gelen A101 ve BİM marketlerde gelecek hafta Caper Via A2 akıllı telefon modelini uygun fiyata bulabileceksiniz.

4 Nisan A101 aktüel ürünler

4 Nisan A101 marketlerdeki aktüel ürünler arasında Casper Via A2 dikkat çekiyor. Geçen yılın başlarında piyasaya sürülen Casper Via A2 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. 18:9 görüntü oranı ile ekran çerçeveleri biraz ince tutulmuş.

Ayrıca Bkz. "S Pen destekli Galaxy Tab A Plus 2019 duyuruldu"

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 3000mAh kapasite yeterli görülmüş.

Telefonun 20MP+8MP çözünürlüğündeki 120 derecelik geniş açıya sahip çift ön kamerası dikkat çekiyor. Full HD video kaydı ile özçekim için ideal hale geliyor. Arka kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Parmak izi okuyucu ve Android 7.1 işletim sistemi ile gelen Casper Via A2 için 899TL fiyat etiketi belirlenmiş. Piyasaya göre daha uygun olduğu görülen Casper Via A2 ayrıca segmentinde de öne çıkmayı başarıyor.

 

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e1ektronick 1 ay en beğenilen
Amcanıza da aldırtmayın, Babanıza da almayın. Ne casper ne general mobil ne de vestel hiç birini almayın. Hepsi bu ülke insanı için kan emicidir. Gidin sony alın, lg alın, samsung alın, xiaomi alın, huawei alın ama Türkiye markalarına para vermeyin.
Kanun yazdırmak kaç para ise toplanıp parasını verelim, yurt dışından telefon alamasınlar bu salaklar diye kendi arasında lobilerini kurdular bu firmalar.
Verdiler rüşveti efendilerine, yazın şu kanunu / yasayı alamasın şu geri zekalı, okumamış kesim yurt dışından telefon dediler.
Amcanıza da aldırtmayın, Babanıza da almayın. Ne casper ne general mobil ne de vestel hiç birini almayın. Hepsi bu ülke insanı için kan emicidir. Gidin sony alı...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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e1ektronick 1 ay
Almayın, aldırtmayın!
Hep aynı şeyleri tekrarlıyorum ama Türkiye'nin en büyük acı gerçeğidir bu.
Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama vestel marka ve General Mobil marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.
Almayın, aldırtmayın!Hep aynı şeyleri tekrarlıyorum ama Türkiye'nin en büyük acı gerçeğidir bu.Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120...
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Yanıtla +19
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Fenomenon 1 ay
çöp yazanlara aldanmayın fiyat gayet iyi. güncelleme alır mı almaz mı bilmem ama fiyatı donanımına göre çok iyi. s430 işlemci 3gb ram 32gb depolama.
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DH Misafiri 1 ay
adetin fiyatı 899,00. sana göre sd kart 17,95 adet mi gelecek???
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DH Misafiri 1 ay
899 rakamı fiyatı değil adet dir dikkat edin. ama fiyatı bu olursa alınabilir.
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DH Misafiri 1 ay
ben ilk çıktığında aldım çok memnunum hala taş gibi yerli olsun benim olsun
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leventdln 1 ay
Fiyat iyi ve şaşırıcı heleki 799TL ye 1GB lık modellerin satıldığını düşürsen 3GB ve 8 çekirdekli olması iyi olmuş heleki SD 430 ise. Değerlendirilebilir.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Casper. Bilgisayar aldım pişman oldum Casper a bulaşılmaz. Türk markalarına bulaşılmaz
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Ogzx005 1 ay yeni yorumcu
İşlemci SnapDragon 430 ama ilk kez Akıllı telefon alacaklara iyi gider aman ha bu telefonu mobil oyunlar için almayın kasar ve donar
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Fenomenon 1 ay
çöp yazanlara aldanmayın fiyat gayet iyi. güncelleme alır mı almaz mı bilmem ama fiyatı donanımına göre çok iyi. s430 işlemci 3gb ram 32gb depolama.
Yanıtla +10
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e1ektronick 1 ay en beğenilen
Amcanıza da aldırtmayın, Babanıza da almayın. Ne casper ne general mobil ne de vestel hiç birini almayın. Hepsi bu ülke insanı için kan emicidir. Gidin sony alın, lg alın, samsung alın, xiaomi alın, huawei alın ama Türkiye markalarına para vermeyin.
Kanun yazdırmak kaç para ise toplanıp parasını verelim, yurt dışından telefon alamasınlar bu salaklar diye kendi arasında lobilerini kurdular bu firmalar.
Verdiler rüşveti efendilerine, yazın şu kanunu / yasayı alamasın şu geri zekalı, okumamış kesim yurt dışından telefon dediler.
2 Yanıt Yanıtla +21
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lord-06- 1 ay e1ektronick
e1ektronick
Amcanıza da aldırtmayın, Babanıza da almayın. Ne casper ne general mobil ne de vestel hiç birini almayın. Hepsi bu ülke insanı için kan emicidir. Gidin sony alın, lg alın, samsung alın, xiaomi alın, huawei alın ama Türkiye markalarına para vermeyin.
Kanun yazdırmak kaç para ise toplanıp parasını verelim, yurt dışından telefon alamasınlar bu salaklar diye kendi arasında lobilerini kurdular bu firmalar.
Verdiler rüşveti efendilerine, yazın şu kanunu / yasayı alamasın şu geri zekalı, okumamış kesim yurt dışından telefon dediler.

Sizin gibi insanlar olduktan sonra ülkemiz ne yazık ki gelişmez. Fiyat performans olarak gayet uygun giriş seviyesi için. Markanın diğer modelleri için eleştiri yapıyorsanız eğer fiyat performans olarak yeri bu konu değil. Lütfen insanların aklı ile alay etmeyin. Tabiki de eleştiri yapın ama yerinde eleştiri yapın. Batı sempatizanı şeklinde değil. Saygılar..
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leventdln 1 ay e1ektronick
Alma sen boşver. 1GB lık Samsung fln al hemen parayı Koreliye ya da çinliye kaptır sanki onlar bozulmuyormuş gibi. Sony diyorsun cihazları yanıyor kapak patlıyor yanmaktan Sony diyorsun ilginç. Senin gibiler oldukça zaten bizim milletten bir cacık olmaz. Sen hiç alma boşver inan gelip kendini de yorma boşver.
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e1ektronick 1 ay
Almayın, aldırtmayın!
Hep aynı şeyleri tekrarlıyorum ama Türkiye'nin en büyük acı gerçeğidir bu.
Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama vestel marka ve General Mobil marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.
Yanıtla +19
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Spider_hip 1 ay
Enteresan ama iyi fiyat. Giriş seviyesi ihtiyacı olan kaçırmasın derim. Amcalara, dayılara vs iyi gider. Hala 1 ya da 1,5gb lık eski telefonları olanlar varsa bir şekilde yenilesinler, bu fiyatlara telefon kalmaz. O eskilerde uygulama bile güncellenmiyor.
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