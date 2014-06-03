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Valve, sanal gerçeklik gözlüğününün yenilenmiş versiyonunu görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Valve, sanal gerçeklik gözlüğününün yenilenmiş versiyonunu görücüye çıkarttı
Counter-Strike, Left 4 Dead, Half-Life ve Team Fortress gibi efsane oyunların geliştiricisi Valve, sanal gerçeklik gözlüğünün yenilenmiş versiyonunu görücüye çıkarttı.
Daha önce belli başlı geliştiriciler tarafından kapalı kapılar ardında denenen sanal gerçeklik gözlüğü, Valve tarafından Boston merkezli sanal gerçeklik etkinliği kapsamında herkesin kullanımına açıldı. Etkinlik kapsamında çekilen fotoğraflar ile teknoloji dünyasına yayılan yeni prototip, görüldüğü kadarıyla ilk prototip versiyona göre ciddi değişikler içeriyor ve özellikle çok daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkıyor. Oculus Rift ile tasarımsal olarak oldukça benzeyen Valve'in kendi sanal gerçeklik gözlüğü, kafa hareketlerini de Oculus Rift'in Crystal Cove teknolojisine benzer şekilde harici bir kamerayla takip ediyor ve bu takip işlemi için gözlüğün üzerinde yer alan beyaz işaretçiler kullanılıyor. Boston VR kapsamında da Dota 2 temeli gösterimi yapılan gözlük, deneyimleyen kişilerin yorumlarına göre bütün oyun alanını kişilerin önüne getiriyor ve özel incelemek istenen alanlara eğilerek yakınlaşılabiliyor.
Valve'ın ticari olarak satışa sunup sunmayacağı belli olmayan sanal gerçeklik gözlüğü, donanımsal ve yazılımsal olarak gelişmeye devam ediyor. Oculus VR ile yakın çalışmalar yürüten firmanın konsept ürünü şimdiden büyük merak uyandırıyor.
 
Valve, sanal gerçeklik gözlüğününün yenilenmiş versiyonunu görücüye çıkarttı

http://www.theverge.com/2014/6/3/5775220/valve-vr-headset-pictures-concept-features Yorum Yaz
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CrossfireLambda 5 yıl en beğenilen
Bebelere bak yorumlara bak Valve dünyanın en iyi fps oyununu yani Half Life ı yapan firma sen kim oluyosun Valve ile EA gibi abzurtik açgözlü 4 ayaklı bir firmayı karşılaştırıyorsun akıl kıtı arkadaşım hadi ben yanlış soyledim EA altın Dışkı ödülünü alanbir firma şimdi da get yoluna sinirlendirdiniz gene beni ban yiyecem sayenizde ya yeter be yeter saçma sapan yorumlar atmayın zaten - nin dibine vuruyorsunuz farkındaysanız istenmiyorsunuz.
Bebelere bak yorumlara bak Valve dünyanın en iyi fps oyununu yani Half Life ı yapan firma sen kim oluyosun Valve ile EA gibi abzurtik açgözlü 4 ayaklı bir firma...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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The Witcher 5 yıl
@Elsa

Hocam,adamların yaptığı oyun senelerce konuşuluyor ve hala yenisi bekleniliyorsa emin ol o firmanın yarışa girmesine ihtiyaç yoktur.
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acbold 5 yıl
Oyun sektörünün şuan ki hale gelmesi ve E Sport sektörünün oluşması insanların bu alanlara yönelmesi herşey VALVE sayesinde olmuştur. 1999 yılında üretilen bir oyunun 2014 yılında halen oynanıyor olması büyük bir başarıdır.Sen şimdi 1999 bırak 2005 de çıkan bir oyunu aç 1 saat sonra bıkarsın bu ne dersin. Ama Valve üretimi eski oyunları aç saatlerce oynarsın. Bunu düşünmek gerek.
Ek olarak önemli bir nokta da şudur. COD,BF serileri gibi MP oynanışlarına bakın birde CS:GO bakın. Ne kadar profesyonelce oldugunu gorursunuz. Hem eşit şartlarda oyun için satın aldığınız ürünler size katkı sağlamıyor. Sadece görsellik. BF ve COD bu şekilde değil.
Valve için söylenecek çok şey var. STEAM gibi bir platformu kuran şirketten bahsediyoruz. Windows Direct x 'in karşısına geçerek Linux Open GL kullanmayı göze alan bir şirket VALVE.
Oyun sektörünün şuan ki hale gelmesi ve E Sport sektörünün oluşması insanların bu alanlara yönelmesi herşey VALVE sayesinde olmuştur. 1999 yılında üretilen bir...
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DH Misafiri 5 yıl
valve çok kötü bir firma ya
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Spielberg 5 yıl
hey gidi ya Valve e laf edenler var yazıklar olsun beyler.
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DraGonS 5 yıl
John Carnmack'in sahibi olduğu id software'dan sonra 3B oyun dünyasına en fazla katkı yapmış firma olan Valve'ye laf eden veletlere bak hele. Bide oyun yapmaktan vazgeçmesi için tavsiyelerde bulunmuşlar.Vay arkadaş yaşlanmışız cidden ya la. Yaşlanmak koymuyorda adama böyle bir nesilin yetişmesi üzüyor insanı
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acbold 5 yıl
Oyun sektörünün şuan ki hale gelmesi ve E Sport sektörünün oluşması insanların bu alanlara yönelmesi herşey VALVE sayesinde olmuştur. 1999 yılında üretilen bir oyunun 2014 yılında halen oynanıyor olması büyük bir başarıdır.Sen şimdi 1999 bırak 2005 de çıkan bir oyunu aç 1 saat sonra bıkarsın bu ne dersin. Ama Valve üretimi eski oyunları aç saatlerce oynarsın. Bunu düşünmek gerek.
Ek olarak önemli bir nokta da şudur. COD,BF serileri gibi MP oynanışlarına bakın birde CS:GO bakın. Ne kadar profesyonelce oldugunu gorursunuz. Hem eşit şartlarda oyun için satın aldığınız ürünler size katkı sağlamıyor. Sadece görsellik. BF ve COD bu şekilde değil.
Valve için söylenecek çok şey var. STEAM gibi bir platformu kuran şirketten bahsediyoruz. Windows Direct x 'in karşısına geçerek Linux Open GL kullanmayı göze alan bir şirket VALVE.
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mares626 5 yıl
Sanal gerçeklik gözlüğüyle dota 2 oynamak nasıl olur acaba merak ettim
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Master_Evil 5 yıl
çıksın artık şu l4d 3
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CrossfireLambda 5 yıl en beğenilen
Bebelere bak yorumlara bak Valve dünyanın en iyi fps oyununu yani Half Life ı yapan firma sen kim oluyosun Valve ile EA gibi abzurtik açgözlü 4 ayaklı bir firmayı karşılaştırıyorsun akıl kıtı arkadaşım hadi ben yanlış soyledim EA altın Dışkı ödülünü alanbir firma şimdi da get yoluna sinirlendirdiniz gene beni ban yiyecem sayenizde ya yeter be yeter saçma sapan yorumlar atmayın zaten - nin dibine vuruyorsunuz farkındaysanız istenmiyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +21
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Elsa 5 yıl CrossfireLambda
CrossfireLambda
Bebelere bak yorumlara bak Valve dünyanın en iyi fps oyununu yani Half Life ı yapan firma sen kim oluyosun Valve ile EA gibi abzurtik açgözlü 4 ayaklı bir firmayı karşılaştırıyorsun akıl kıtı arkadaşım hadi ben yanlış soyledim EA altın Dışkı ödülünü alanbir firma şimdi da get yoluna sinirlendirdiniz gene beni ban yiyecem sayenizde ya yeter be yeter saçma sapan yorumlar atmayın zaten - nin dibine vuruyorsunuz farkındaysanız istenmiyorsunuz.

Yahu l4d2 falan kaç yıllık oyunlar yenisi çıksa kotu mu olur oyle bir yazmışsın ki valve'den nefret ediyoruz sanki
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Elsa 5 yıl
Valve de EA gibi kaliteli FPS ve yarış oyunları yapması lazım. Sadece CS:GO ile bitmez iş
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Gece772 5 yıl
Valve oyun işinden çıkması iyi oldu
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QuickPlay 5 yıl Elsa
Elsa

Valve de EA gibi kaliteli FPS ve yarış oyunları yapması lazım. Sadece CS:GO ile bitmez iş

allah aşkına EA gelsin half life gibi bir oyun yapsın grafikleri mario gibi olsun
ama EA nın beyin takımında o beyin olduğunu zannetmiyorum
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