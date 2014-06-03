Valve, sanal gerçeklik gözlüğününün yenilenmiş versiyonunu görücüye çıkarttı

Counter-Strike, Left 4 Dead, Half-Life ve Team Fortress gibi efsane oyunların geliştiricisi Valve, sanal gerçeklik gözlüğünün yenilenmiş versiyonunu görücüye çıkarttı.

Daha önce belli başlı geliştiriciler tarafından kapalı kapılar ardında denenen sanal gerçeklik gözlüğü, Valve tarafından Boston merkezli sanal gerçeklik etkinliği kapsamında herkesin kullanımına açıldı. Etkinlik kapsamında çekilen fotoğraflar ile teknoloji dünyasına yayılan yeni prototip, görüldüğü kadarıyla ilk prototip versiyona göre ciddi değişikler içeriyor ve özellikle çok daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkıyor. Oculus Rift ile tasarımsal olarak oldukça benzeyen Valve'in kendi sanal gerçeklik gözlüğü, kafa hareketlerini de Oculus Rift'in Crystal Cove teknolojisine benzer şekilde harici bir kamerayla takip ediyor ve bu takip işlemi için gözlüğün üzerinde yer alan beyaz işaretçiler kullanılıyor. Boston VR kapsamında da Dota 2 temeli gösterimi yapılan gözlük, deneyimleyen kişilerin yorumlarına göre bütün oyun alanını kişilerin önüne getiriyor ve özel incelemek istenen alanlara eğilerek yakınlaşılabiliyor.

Valve'ın ticari olarak satışa sunup sunmayacağı belli olmayan sanal gerçeklik gözlüğü, donanımsal ve yazılımsal olarak gelişmeye devam ediyor. Oculus VR ile yakın çalışmalar yürüten firmanın konsept ürünü şimdiden büyük merak uyandırıyor.

http://www.theverge.com/2014/6/3/5775220/valve-vr-headset-pictures-concept-features