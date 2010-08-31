Vantec'ten USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusu: NexStar CX SuperSpeed Edition HDD

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Amerika merkezli depolama çözümleri üreticisi Vantec, bilgisayarı kullanıcılarının sahip olduğu harici sabit disklere performans katacak. Vantec'in NexStar CX SuperSpeed Edition HDD adını verdiği harici sabit disk kutusu USB 3.0 arabirimi ile harici sabit disklere okuma/yazma performansı katacak. Bilindiği üzere USB 3.0, diğer adıyla SuperSpeed USB, teorik olarak USB 2.0'da 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Vantec'in ürettiği NexStar CX SuperSpeed Edition HDD kutusunun da pratikte USB 2.0'a oranla %50'ye varan performans farkı sunacağı iddia ediliyor. Vantec'in ürettiği USB 3.0 destekli sabit disk kutusu maksimum 2 TB (SATA) desteği sunuyor. Vantec NexStar CX SuperSpeed Edition HDD kutusu ile USB 2.0 destekli sabit disk kutusu arasında yapılan karşılaştırmanın verileri aşağıdaki şekilde belirtildi.

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Vantec'in NexStar CX SuperSpeed Edition HDD adını verdiği USB 3.0 destekli sabit disk kutusu, yukardaki tabloda da görüldüğü üzere okuma ve yazma hızlarında %50'ye varan performans farkını ortaya çıkardı. Vantec'in hazırladığı USB 3.0 destekli harici disk kutusu NexStar CX SuperSpeed Edition HDD, 25$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulurken, harici sabit disklerinde performans arayanlar için ideal bir ürün olarak dikkat çekiyor.

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