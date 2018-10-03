Venezuela'da petro dönemi resmen başladı

Vatandaşlar bolivar ile satın alabilecek
Maduro açıklaması sırasında dünyanın en önemli 6 borsasının da basın toplantısına katıldığını ve petronun bu borsalarda listeleneceğini belirtti ancak Binance, Huobi veya OKex gibi hacim itibarıyla dünyanın önde gelen borsaları petro ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. petronun bir kripto para birimi olarak kripto para borsalarında işlem göreceği tahmin ediliyor ancak Maduro'nun borsa ifadesiyle neleri kastettiği şu an için bilinmiyor.
Petrol almak isteyen ödemeyi petroyla yapacak
IMF'in yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 1 milyona ulaşabileceğini belirttiği Venezuela'da, petro ve geçtiğimiz aylarda beş sıfır atılan bolivarın günlük hayatta kullanımının artmasıyla birlikte enflasyonun etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bununla birlikte petro yurt dışı işlemler bakımından da ülke için bir hayli önemli. Maduro'nun açıklamasına göre Venezuela'dan petrol satın almak isteyenler artık petrol karşılığında petro ile ödeme yapmak zorunda. Ayrıca uçaklar için yakıt alacak olan hava yolu şirketleri de petro ile ödeme yapacak. Bu da petronun sadece Venezuela'yı değil Venezuela ile iş yapan diğer ülke ve kurumları da etkileyebileceğini gösteriyor.
Tabi petro ülkede resmi para ilan edilse ve petro ile işlemler resmen başlatılsa da petro'nun geleceği hakkında konuşmak için henüz çok erken. petro satışının yapıldığı web sitesi uzun bir süredir aktif ve Google Play Store'da petro için resmi bir cüzdan da yer alıyor ancak ülkedeki işletmelerin petro ile ödeme almaya hazır olup olmadığı şu an için bilinmiyor. Öte yandan petro satışlarının yapılacağı borsaların belirsiz olması ve bolivar ile petro satışının halen başlamaması da problem teşkil ediyor.
https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-10-02/venezuela-launches-its-own-crypto-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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