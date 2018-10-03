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Venezuela'da petro dönemi resmen başladı

Venezuela Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin resmi para birimi olan Petro isimli kripto paranın artık resmen kullanılacağını duyurdu. Buna karşılık petro-bolivar işlemleri henüz başlatılmış değil.
7 ay
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7
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Venezuela'da petro dönemi resmen başladı
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Venezuela yönetimi petro isimli kripto parayı bu yılın başından beri ülkenin resmi para birimi haline getirmeye çalışıyor. Şubat ayında akredite yatırımcıların, petrole dayalı kripto para birimi petroyu satın alması için ön satış turunu başlatan Venezuela, bu satışlar ile 5.25 milyar dolar değerinde petro satarak yatırım sağladıklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda getirilen yasal düzenleme ile petro, bolivar ile aynı statüye tabi tutulmuş ve ülkenin resmi para birimi haline gelmişti. 


Vatandaşlar bolivar ile satın alabilecek 

Pazartesi günü basının karşısına çıkan Venezuela Başkanı Nicolas Maduro, petronun kullanımına ilişkin detayları paylaştı. Maduro'nun açıklamalarına göre artık ülkedeki herkes petro blockckhain'inin bir parçası olabilecek. İnsanların Bitcoin, Ether, dolar veya euro ile petro satın alabileceğini belirten Maduro, 5 Kasım'dan itibaren Venezuela halkının bolivar ile petro satın alabileceğini dile getirdi.


Maduro açıklaması sırasında dünyanın en önemli 6 borsasının da basın toplantısına katıldığını ve petronun bu borsalarda listeleneceğini belirtti ancak Binance, Huobi veya OKex gibi hacim itibarıyla dünyanın önde gelen borsaları petro ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. petronun bir kripto para birimi olarak kripto para borsalarında işlem göreceği tahmin ediliyor ancak  Maduro'nun borsa ifadesiyle neleri kastettiği şu an için bilinmiyor.


Petrol almak isteyen ödemeyi petroyla yapacak 

IMF'in yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 1 milyona ulaşabileceğini belirttiği Venezuela'da, petro ve geçtiğimiz aylarda beş sıfır atılan bolivarın günlük hayatta kullanımının artmasıyla birlikte enflasyonun etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bununla birlikte petro yurt dışı işlemler bakımından da ülke için bir hayli önemli. Maduro'nun açıklamasına göre Venezuela'dan petrol satın almak isteyenler artık petrol karşılığında petro ile ödeme yapmak zorunda. Ayrıca uçaklar için yakıt alacak olan hava yolu şirketleri de petro ile ödeme yapacak. Bu da petronun sadece Venezuela'yı değil Venezuela ile iş yapan diğer ülke ve kurumları da etkileyebileceğini gösteriyor.


Tabi petro ülkede resmi para ilan edilse ve petro ile işlemler resmen başlatılsa da petro'nun geleceği hakkında konuşmak için henüz çok erken. petro satışının yapıldığı web sitesi uzun bir süredir aktif ve Google Play Store'da petro için resmi bir cüzdan da yer alıyor ancak ülkedeki işletmelerin petro ile ödeme almaya hazır olup olmadığı şu an için bilinmiyor. Öte yandan petro satışlarının yapılacağı borsaların belirsiz olması ve bolivar ile petro satışının halen başlamaması da problem teşkil ediyor. 


https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-10-02/venezuela-launches-its-own-crypto-video Yorum Yaz
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faniseyler 7 ay en beğenilen
Dolardan kurtulsunlar o ülke ihya olur
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simbolmina 7 ay
Ya tutarsa diye buna tutunmuş garibanlar. Ülkenin para birimi değişince ne değişecek? Petrol için bolivar şartı koy, al sana ayni etki. Sırf göz boyama. Vasıfsız insanlar ülke yönetince örnek böyle oluyor.
Düşünen insan için bunda ibretlik hususlar vardır.
Ya tutarsa diye buna tutunmuş garibanlar. Ülkenin para birimi değişince ne değişecek? Petrol için bolivar şartı koy, al sana ayni etki. Sırf göz boyama. Vasıfs...
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artenis 7 ay
Resmi enflasyon bizde de %25 açıklandı. Tabi sansürlü vs o yüzde %50'nin üzerinde reelde.
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NeroWin 7 ay
Paraları pul olmuş, ne yapsınlar adamlar, ekmek almaya giderken çuvalla mı gitsinler.. En iyi dijitale taşımak, böyle devam ederse kağıt masrafından ekonomiyi iyice dağıtacakalar.
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bluemersini 7 ay
Petrolü dolarsız satan da alan da kuzey amerika birleşik terör devletinin düşmanıdır.
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sadrag 7 ay
Bildiğin "pilot ülke" olmuş.. Denesinler bakalım.
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faniseyler 7 ay en beğenilen
Dolardan kurtulsunlar o ülke ihya olur
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fakir-bir-kul 7 ay
Deli petro vardı o geldi aklıma.
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simbolmina 7 ay
Ya tutarsa diye buna tutunmuş garibanlar. Ülkenin para birimi değişince ne değişecek? Petrol için bolivar şartı koy, al sana ayni etki. Sırf göz boyama. Vasıfsız insanlar ülke yönetince örnek böyle oluyor.
Düşünen insan için bunda ibretlik hususlar vardır.
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