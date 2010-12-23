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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Verbatim, USB 3.0 destekli harici disklerini duyurdu

Ülkemizde daha çok optik medyaları ile tanınan Verbatim, Store "n" Go serisi adı altında üreteceği yeni harici sabit disklerini duyurdu. Verbatim'in ilk bakış sahip olduğu şık tasarımı ve göz alıcı re
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde daha çok optik medyaları ile tanınan Verbatim, Store "n" Go serisi adı altında üreteceği yeni harici sabit disklerini duyurdu. Verbatim'in ilk bakış sahip olduğu şık tasarımı ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken sabit diskleri 1 TB depolama alanına sahip ve yüksek performans sunacak olan USB 3.0 arabirimini destekliyor.

Verbatim'in 157$ fiyat etiketiyle satışa sunacağı Store "n" Go serisi USB 3.0 destekli 1 TB kapasiteli sabit diskler, kutu içeriğinde Nero BackItUp ve Burn Essentials yazılımlarıyla birlikte gelecek.


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mahapurusha 8 yıl
3.5" olma ihtimali yok o fiyatla.
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mehmetaktaş 8 yıl
fena değil gibi
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Guest-19232E7C9 8 yıl
Kaynak belirtilseydi kaç inç olduğunu görebiilirdiniz.
Şu ana sayfa haberlerinde neden kaynak konusunda biraz aciz oluyoruz şaşırıyorum doğrusu.Sen git haberi yabancı siteden al burada yayınla.Oh ne ala memleket.
Görende haberi dh de ki editör yazdı sanacak.
Geçelim bunları
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ozkan_tpc 8 yıl
Haberde kaç inç olduğu belirtilmemiş?
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Rey Leon 8 yıl
biraz daha detay olsa gerçekden iyi olacak güzel seriye benziyor ama muhtemelen 3.5 olucak 2.5 olsa daha pahalı olur gibime geldi.
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