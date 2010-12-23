Verbatim, USB 3.0 destekli harici disklerini duyurdu

Ülkemizde daha çok optik medyaları ile tanınan Verbatim, Store "n" Go serisi adı altında üreteceği yeni harici sabit disklerini duyurdu. Verbatim'in ilk bakış sahip olduğu şık tasarımı ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken sabit diskleri 1 TB depolama alanına sahip ve yüksek performans sunacak olan USB 3.0 arabirimini destekliyor.

Verbatim'in 157$ fiyat etiketiyle satışa sunacağı Store "n" Go serisi USB 3.0 destekli 1 TB kapasiteli sabit diskler, kutu içeriğinde Nero BackItUp ve Burn Essentials yazılımlarıyla birlikte gelecek.