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Verizon 4.4 Milyar dolar karşılığında AOL'i satın aldı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Verizon 4.4 Milyar dolar karşılığında AOL'i satın aldı

ABD'nin en büyük operatörlerinden Verizon, dijital yayıncılığın önde gelen şirketlerinden AOL'i satın alacağını duyurdu. Hisse başına ödenecek 50 dolar ile satın almanın maliyeti 4.4 Milyar dolar olarak açıklandı. Pazartesi günü şirketin hisseleri en son 42.59 dolardan işlem görmüştü.
AOL şirketi küresel anlamda yayın yapan Huffington Post, Techcrunch, Engadget gibi bir çok büyük web sitesinin sahibi konumunda. Ayrıca şirket sahip olduğu bu dijital yayıncılık kuruluşları ile dünya çapında 400 Milyon kişiye ulaşmış durumda. Verizon satın almasıyla şirketin mobil alandaki reklam pazarından daha fazla gelir elde etmeye odaklanması bekleniyor.
2014 yılında global anlamda dijital reklam sektörü 145 Milyar dolar olurken pazardaki en büyük pay %31.4 ile Google'a aitti. Facebook ise pazarın %7.9'unu elinde tutarken AOL %0.74'lük bir pazar payına sahipti. Sektörün büyüklüğünü göz önüne alırsak rakamlar AOL'nin %0.74'lük pazar payı ile 2014 yılı içerisinde yaklaşık 1 Milyar dolarlık bir dijital reklam bütçesini kontrol ettiğini gösteriyor.
Verizon özellikle mobil kullanıcıların giderek artmaya başladığını ve önümüzdeki dönemlerde mobil kullanıcı oranının %80'e varacağını açıkladı. 100 Milyon seviyesinde mobil kullanıcı kitlesi olduğu belirtilen AOL, bu sektöre önem veren Verizon için büyük bir yatırım oldu. AOL 2015 yılının ilk çeyreğinde 625 Milyon dolar gelir açıklamıştı.

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doctor_bey 4 yıl
Kendi telefonlarına incelemelerde daha iyi falan dedirtir bu şimdi, yandık




Güle güle kullan Verizoncuğum, hayrını gör
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