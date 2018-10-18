Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Batmak üzereyken Uzanlar ailesi tarafından satın alınan lüks telefon üreticisi Vertu pazara yeniden dönüş yaptı. Vertu Aster P modern bir donanımı lüks tasarımla birleştirerek zengin tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.

Vertu Aster P özellikleri ve fiyatı

Vertu normalde Çinli TCL ile üretim konusunda bir ortaklık yapmıştı ancak Aster P modeli yine İngiltere’de üretilecek. Bilindiği üzere her Vertu telefonunu farklı bir mühendis el yapımı üretiyor ve kendi imzasını işliyor. TCL ile muhtemelen ana akım bir telefon için anlaşıldı.

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Vertu Aster P modeli seviye 5 titanyum çerçeveye sahip ve ön panel de 133 karat tek parça safir kristal cam ile kaplanmış. Böylece pazarın en sağlam telefonlarından birisi ortaya çıkmış. Arka kısımda ise timsah ve kertenkele derisi kaplama yer alıyor.

Yan kısımdaki yardım tuşu ise yakuttan imal ve diğer ucunda 7/24 yardıma hazır bir danışman bekliyor. Telefonun arka kısmında kanat şeklinde iki kapak açılıyor. Bu kapakların iç kısmında mühendisin imzası var. Altında ise SIM kart yuvaları yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

4.9 inçlik AMOLED ekranda Full HD çözünürlük sunan Aster P, Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonun arka kısmında 20MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise 12MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor.

3200mAh kapasiteli batarya Quick Charge 3.0 ile desteklenmiş. Kutudan Android 8.1 işletim sistemi ile çıkan Vertu Aster P için 5160$ fiyat etiketi belirlenmiş. Bununla birlikte altın kaplama versiyon 14000$ dolar ile daha zengin kesime hitap ediyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak telefona farklı mücevherler ekleyebiliyorsunuz.