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Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Üst seviye işçilik ve metal alaşımları ile her daim ilgi odağı olan Vertu telefonlar yine aynı çizgiyi korumayı amaçlıyor. Uzanlar’ın sahibi olduğu Vertu uzun bir aradan sonra yeni bir model tanıttı.
7 ay
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android
Ekrem71
Haber Editörü
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Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Batmak üzereyken Uzanlar ailesi tarafından satın alınan lüks telefon üreticisi Vertu pazara yeniden dönüş yaptı. Vertu Aster P modern bir donanımı lüks tasarımla birleştirerek zengin tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.

Vertu Aster P özellikleri ve fiyatı

Vertu normalde Çinli TCL ile üretim konusunda bir ortaklık yapmıştı ancak Aster P modeli yine İngiltere’de üretilecek. Bilindiği üzere her Vertu telefonunu farklı bir mühendis el yapımı üretiyor ve kendi imzasını işliyor. TCL ile muhtemelen ana akım bir telefon için anlaşıldı.

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Vertu Aster P modeli seviye 5 titanyum çerçeveye sahip ve ön panel de 133 karat tek parça safir kristal cam ile kaplanmış. Böylece pazarın en sağlam telefonlarından birisi ortaya çıkmış. Arka kısımda ise timsah ve kertenkele derisi kaplama yer alıyor.

Yan kısımdaki yardım tuşu ise yakuttan imal ve diğer ucunda 7/24 yardıma hazır bir danışman bekliyor. Telefonun arka kısmında kanat şeklinde iki kapak açılıyor. Bu kapakların iç kısmında mühendisin imzası var. Altında ise SIM kart yuvaları yer alıyor.

 

Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör

4.9 inçlik AMOLED ekranda Full HD çözünürlük sunan Aster P, Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonun arka kısmında 20MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise 12MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor.

3200mAh kapasiteli batarya Quick Charge 3.0 ile desteklenmiş. Kutudan Android 8.1 işletim sistemi ile çıkan Vertu Aster P için 5160$ fiyat etiketi belirlenmiş. Bununla birlikte altın kaplama versiyon 14000$ dolar ile daha zengin kesime hitap ediyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak telefona farklı mücevherler ekleyebiliyorsunuz.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/17/vertu-aster-p-luxury-smartphone-starts-at-%C2%A535800-5000/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fantomasds 7 ay en beğenilen
SD 845 olmalıymışmış, zenginler için mücevherle bezenmiş telefon bu. Siz Rolls Royce motorlarının dünyanın litre başına en verimli motorlar olduğunu mu sanıyorsunuz yada en aerodinamik araçlar olduğunu mu? Zenginle için imal edilmiş oyuncaklar bunlar.
SD 845 olmalıymışmış, zenginler için mücevherle bezenmiş telefon bu. Siz Rolls Royce motorlarının dünyanın litre başına en verimli motorlar olduğunu mu sanıyors...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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goktug 14 7 ay
Cem uzana hapis şoku
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firtinax 7 ay
Görgüsüzüm, parayı sıvayacak yer arıyoum, diyeler için mükemmel telefon!
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SchmeireZZ 7 ay
Vertu batmadı mı ya .ss
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esmerbuyucu 7 ay
Vertu'nun bu para etmesi malzeme kalitesi, el işçiliğiyle ve tasarımının mekanik saat izlenimi vermesiyle alakalı. Bunu alan içinde Snapdragon bilmem kaç olduğunu umursamaz lakin o parayı istiyorlarsa donanımı üst seviye koymalılar. Artık 2000'lerde değiliz, fonksiyonellikte önemli. Eğer başarılı olmak istiyorlarsa amiral gemilerinin donanımlarını kullanmaları lazım, orta seviyenin değil.
Lakin artık iPhone XS'ler lüks sayılıyor. Eğer daha lüks olsun isteyen Caviar gibi tasarımcıların kristalli-safirli-yakutlu iPhone'larını tercih ediyor. Ne kadar marka gücü o kadar lüks algısı. 1 trilyon dolarlık firmanın telefonunu taşımak var bir de diğerlerini...
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aycibin 7 ay
Iphone'u degerli tas ve altinla kaplayip binlerce dolar ettirenler var.içi apple ozellikleri olurken muadil fiyata adam bunu neden alsin?
Bunu alan adam 20bin dolarlik muzik sistemine bu telefondan stream muzik yapacak ya da bose kulaklik takacak belki ya da cektigi fotografin iphone'dan iyi olmasını bekleyecek
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tugares 7 ay
Bizde de 15000 TL ye iphone var. O da bizim zengin görünümlü fakirler için mi?
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whoisata 7 ay tugares
Kardeşim 1 kişi örnek var bana
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dobruca 7 ay
zenginin malı zühürdün çenesini...
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smart1978 7 ay
Uzanlar ile ne kadar organik bagi kaldi bilinmez ama Cem Uzan geliyorum :D
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Teknolojikadam07 7 ay
Pringles paketlerinden çıkmasını beklediğim telefon.
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Ohol Oula 7 ay
Çöp. O fiyata 2018 model Volvo S90 alınır.
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