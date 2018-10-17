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Dual Turbo teknolojili Vivo Z3 duyuruldu

Snapdragon 710 ve Snapdragon 670 yonga setleri ile gelen Vivo Z3 segmentinde başarılı olacak gibi görünüyor. Dual Turbo teknolojili Vivo Z3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
3,1b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo’nun ardından kardeş firma Vivo da kendi performans hızlandırma sistemini duyurdu. Dual Turbo teknolojisi ilk kez firmanın özellikleri ile dikkat çeken yeni akıllı telefonu Vivo Z3 modelinde kullanılacak.

Vivo Z3 özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik IPS LCD ekranında 2340 x 1080 çözünürlük sunan Vivo Z3 modeli su damlası çentik tasarımına sahip. Çentik içerisinde kızılötesi tabanlı bir yüz tanıma sistemi mevcut. Metal çerçeve ve cam kaplama tasarımını tercih eden model 8.1mm kalınlık değeri sunuyor.

Telefon iki farklı yonga seti ile piyasaya çıkacak. Snapdragon 710 ve Snapdragon 670 son dönemin en iyi orta üst seviye yonga setleri olarak gösteriliyordu. Her ikisi de hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bu bakımdan performans açısından önemli bir fark yok. Kirin 710 yonga seti bir miktar daha hızlı ve 10-bit HDR desteği sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Çentikli Huawei Mate 20 RS Porsche Design duyuruldu"

Vivo Z3 ayrıca firmanın Dual Turbo teknolojisini taşıyan ilk model olacak. Dual Turbo gerek oyunlar olsun gerekse sistem ve uygulama performansı olsun belirli senaryolara göre donanım bileşenlerinin frekanslarını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Oyunlarda ise daha akıcı bir tecrübe sunan özel oyun modu devreye giriyor. Ayrıca oyun oynarken yüzen pencerede videolar izleyebilmek, özel bir sanal oyun kontrolcüsü ve titreşimli geri bildirimler önemli özellikler arasında.

 

Dual Turbo teknolojili Vivo Z3 duyuruldu
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Telefonun arka kısmında 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısmında ise 12MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Yapay zekâ çekimlerde otomatik olarak en iyi ayarları yapıyor.

3315mAh kapasiteli batarya ise çift kontrolcülü hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Böylece telefona ihtiyacı olan en verimli akım seviyesi sağlanıyor ve aşırı ısınma durumları sürekli kontrol ediliyor. Telefonun fiyatlandırması şu şekilde:

Snapdragon 670, 4 GB RAM + 64 GB depolama – 230$  

Snapdragon 710, 6 GB RAM + 64 GB depolama – 274$

Snapdragon 710, 6 GB RAM + 128 GB depolama – 332$

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/17/vivo-z3-with-snapdragon-710-and-dual-turbo-technology-announced-in-china-with-1898-yuan-274-pricing/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kayrabey 7 ay
Bize gelmedikten sonra...
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talsuv61 7 ay
En güzel tasarımlar Vivo telefonlarında.
Bu markanın kamera kalitesi nasıl oluyor?
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teknokaptan 7 ay
GLOBAL YAZILIM VARMI BUNDA ?
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talsuv61 7 ay teknokaptan
Gürcistan da resmi olarak satılıyor. Bence vardır
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alemburda34 7 ay
Nedir bu turbo sevdası egzosda takalım tam olsun
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berkaykas28 7 ay
X21 UD kullanıyorum. Umarım Vivo Turbo bu cihaza da gelir.
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talsuv61 7 ay berkaykas28
Kamera kalitesi nasıl, Sony kamera mı kullanıyor
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