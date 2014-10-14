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Vertu ve Bentley işbirliği ilk meyvesini verdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vertu ve Bentley işbirliği ilk meyvesini verdi

Lüks akıllı telefon üreticisi Vertu'nun ünlü otomotiv markası Bentley ile bir süre önce başlattığı ortaklık ilk meyvesini verdi. Firma özel üretim Vertu for Bentley akıllı telefonunu duyurdu.

Vertu for Bentley aslında Vertu Signature Touch akıllı telefonunu temel alıyor. Vertu'nun yıllardır tabiri yerindeyse yerlerde sürünen donanımı amiral gemi seviyesine yükselttiği Signature Touch modelinde 4.7 inçlik safir cam kaplı Full HD ekran, Snapdragon 801 AB yongaseti, 2GB RAM, 64GB dahili depolama,  Android 4.4 işletim sistemi,13MP çözünürlükte arka kamera, 2275mAh gücünde batarya, stereo hoparlör şeklinde özellikler yer almaktaydı. 

Vertu for Bentley modelinde farklı olarak Bentley odaklı içerikler ve süslemeler yer alıyor. Bunlar üst seviye Bentley araçlarına ait pek çok içeriğe sahip özel bir Bentley uygulaması, duvar kağıtları, benzersiz bir 3D başlangıç animasyonu olarak sıralanırken, ön kısımda da bir Bentley logosu mevcut. 

Vertu for Bentley modeli Ekim sonuna doğru 12500 Avro seviyesinden satışa sunulacak. Sınırlı sayıda üretilecek modelin adece 2000 adet piyasaya sürüleceği açıklandı. 

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-Vertu-for-Bentley-luxury-Android-smartphone_id61680 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oyuncu11790 5 yıl
Bu telefonu alacak kullanıcıların tek derdi prestij olacağı için fiyatın böyle olmasını gayet iyi karşılayacaklardır. Bir nevi sembol görevi görecek bir telefon...
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DH Misafiri 5 yıl
grand neo alcam samsungun guzelmi
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doctor_bey 5 yıl
Tipe bah lan
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Lova 5 yıl
Arabaya yakışan, arabada lüks duran telefonda da duracak diye bir kaide yokki. Resmen ucuz bir çin telefonuna derili kap takmış gibi duruyor telefon. Bunun aynısını çinde 100 doları bile aşmayan fiyatlara çok rahat yaparlar. Hatta ben çinli çakmacıların yerinde olsam bunların çakmasını yapardım. Nasıl olsa prestij meselesi olarak görülüyor, çatır çutur satılır.
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cosica 5 yıl
kimse en son oynları kaldırır mı diye sormamış
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kamil_3545 5 yıl
o ne iğrenç telefondur ya safir camları ziyan etmişler
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Darkimore 5 yıl
Zugurt appleciar 12500luk android tel gorunce sok olmuşlar.
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your_rock 5 yıl Darkimore
Darkimore
Zugurt appleciar 12500luk android tel gorunce sok olmuşlar.



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MrKemal17 5 yıl
Vertu Signature Touch'tan beri hiç gelişme yok.Aster de aynı.
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frostburn 5 yıl
bu telefon o kadar para eder ama ne zaman? android dışında üst düzey güvenlik yazılımları , bentley motoruna entegra uygulamalar ve dahili gps tarama sistemi , alarm ve bilimum diğer güvenlik bileşenleri
üst düzey kamera
sadece bentley sahiplerini buluşturan bir sosyal ağ uygulaması
bunları sunabiliyor mu ?
hayır.
öyleyse al bir akıllı telefon ,yanına deri kılıf ve bentley logosu ..
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Ciginix 5 yıl
Görüntüye gel, milyonlarım olsa satın almam.
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umut_baris 5 yıl Ciginix
Ciginix

Görüntüye gel, milyonlarım olsa satın almam.

Alan insanlar prestij simgesi gibi gördükleri için böyle oluyor. Psikolojileri pek yerinde değil.

Bir belgesel izlemiştim abd nin zenginleriyle, ekonomisiyle alakalıydı. Mahkemede hakim karşısında sus pus konumdayken adeta mızmız bir çocuk gibi davranıyorlardı. Adamlarda para var ama kafa kalmamış.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Kedi-ciğer muhabbetti yapan olur mu bilmem ama param olsun bu telefonu almazdım cidden.Tipe baksana ya :D:D
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