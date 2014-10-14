Vertu ve Bentley işbirliği ilk meyvesini verdi





Lüks akıllı telefon üreticisi Vertu'nun ünlü otomotiv markası Bentley ile bir süre önce başlattığı ortaklık ilk meyvesini verdi. Firma özel üretim Vertu for Bentley akıllı telefonunu duyurdu.





Vertu for Bentley aslında Vertu Signature Touch akıllı telefonunu temel alıyor. Vertu'nun yıllardır tabiri yerindeyse yerlerde sürünen donanımı amiral gemi seviyesine yükselttiği Signature Touch modelinde 4.7 inçlik safir cam kaplı Full HD ekran, Snapdragon 801 AB yongaseti, 2GB RAM, 64GB dahili depolama, Android 4.4 işletim sistemi,13MP çözünürlükte arka kamera, 2275mAh gücünde batarya, stereo hoparlör şeklinde özellikler yer almaktaydı.





Vertu for Bentley modelinde farklı olarak Bentley odaklı içerikler ve süslemeler yer alıyor. Bunlar üst seviye Bentley araçlarına ait pek çok içeriğe sahip özel bir Bentley uygulaması, duvar kağıtları, benzersiz bir 3D başlangıç animasyonu olarak sıralanırken, ön kısımda da bir Bentley logosu mevcut.





Vertu for Bentley modeli Ekim sonuna doğru 12500 Avro seviyesinden satışa sunulacak. Sınırlı sayıda üretilecek modelin adece 2000 adet piyasaya sürüleceği açıklandı.

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-Vertu-for-Bentley-luxury-Android-smartphone_id61680