Vertu'dan yeni bir Android akıllı telefon : Aster





Nokia'dan ayrıldıktan sonra Symbian işletim sisteminden de ayrılan ve Android işletim sistemi ile yoluna devam eden lüks telefon üreticisi Vertu, Aster adında hem şık hem güçlü yeni bir akıllı telefon daha hazırlıyor.





Henüz resmi olarak duyurulmasa da Vertu Aster, ABD ve Çin haberleşme kurumu onaylarından geçmiş durumda. Cihaz firmanın dikkat çekici tasarımını gözler önüne seriyor.





Düşük güçteki işlemcilerden Snapdragon 800 ailesine geçiş yapan Vertu yeni modelinde de 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti kullanıyor. 4.7 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan telefon 2GB RAM ve 64GB dahili depolama ile sistemi destekliyor.





Titanyum alaşım ve deri kaplama gibi lüks tüketime yönelik işlemelere sahip olan cihazda 13MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, LTE desteği, NFC, Android 4.4 işletim sistemi, Vertu kullanıcı arayüzü, 195gr ağırlık gibi diğer özellikler mevcut.





Vertu Aster ne kadar fiyattan piyasaya çıkacak bilinmiyor ancak önceki model Signature Touch yaklaşık 10 000$ fiyat etiketine sahipti. Vertu Aster de buna yakın bir seviyede konumlanacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Vertu-Aster-is-yet-another-luxury-Android-smartphone-with-nice-features_id61034