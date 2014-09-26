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Vertu'dan yeni bir Android akıllı telefon : Aster

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vertu'dan yeni bir Android akıllı telefon : Aster

Nokia'dan ayrıldıktan sonra Symbian işletim sisteminden de ayrılan ve Android işletim sistemi ile yoluna devam eden lüks telefon üreticisi Vertu, Aster adında hem şık hem güçlü yeni bir akıllı telefon daha hazırlıyor.

Henüz resmi olarak duyurulmasa da Vertu Aster, ABD ve Çin haberleşme kurumu onaylarından geçmiş durumda. Cihaz firmanın dikkat çekici tasarımını gözler önüne seriyor.

Düşük güçteki işlemcilerden Snapdragon 800 ailesine geçiş yapan Vertu yeni modelinde de 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti kullanıyor. 4.7 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan telefon 2GB RAM ve 64GB dahili depolama ile sistemi destekliyor. 

Titanyum alaşım ve deri kaplama gibi lüks tüketime yönelik işlemelere sahip olan cihazda 13MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, LTE desteği, NFC, Android 4.4 işletim sistemi, Vertu kullanıcı arayüzü, 195gr ağırlık gibi diğer özellikler mevcut. 

Vertu Aster ne kadar fiyattan piyasaya çıkacak bilinmiyor ancak önceki model Signature Touch yaklaşık 10 000$ fiyat etiketine sahipti. Vertu Aster de buna yakın bir seviyede konumlanacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Vertu-Aster-is-yet-another-luxury-Android-smartphone-with-nice-features_id61034 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
premiumbeyin 5 yıl
Takoz un bile lüksünü yapmışlar
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MrKemal17 5 yıl
Signature Touch'a göre hiçbir artısı yok, eğer haberdeki gibi çıkarsa.Boşuna model yeniliyorlar Samsung gibi.S3 ve S3 Neo gibi.
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JonnyCaqe 5 yıl
Takoz
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Bl00dyHell 5 yıl
Tasarımını aşırı kötü bulan tek ben değilimdir umarım.
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TEKİN 1881 5 yıl
İphone 6 alıp hava atanlar sıkıysa bunu alsın hava en iyi bu telefonla atılır, bmw ile atılır.
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GenkaNuan 5 yıl
Sırf fiyatı için gece boyunca sırada beklenilir
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VirtualFrog 5 yıl
Bu vertu marka telefondan bir arkadaşta var ufacıcık bir şey baya eski sistem ama ufacık cihaza bi dunya donanım sıkıştırmışlar
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-BraveHeart- 5 yıl
Çok ucuz.
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cahitdikici 5 yıl
özelliklerine bakarak fiyata pahalı demek yanlış zaten vertu dediğiniz marka normal insanların kullandığı bir marka değildir. büyük iş adamlarının vs kullandığı bir markadır ve vertu markasına göre ucuz bir telefon.
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Lightr 5 yıl
Bu kadar pahalı çöp
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alp0007 5 yıl
Ben beğenmedim ama bakanlara iyi hediye olur.
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