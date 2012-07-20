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VestGuard UK'den iPad için kurşun geçirmez kılıf

6 yıl
1,8b
1
29
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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İngiltere'de faaliyet gösteren kurşun geçirmez malzeme üreticisi VestGuard UK, iPad sahipleri için kurşun geçirmez bir kılıf ürettiğini duyurdu.

Ballistic serisi kurşun geçirmez malzemeler arasında yer alacak iPad kılıfı, son teknolojilere sahip tesislerde tek yönlü aramid fiber kullanılarak üretildi. Kılıf, 9mm çapındaki mermilere karşı iPad'inizi koruyabiliyor. Ancak düşme ve çarpmalara karşı bir koruma sunmuyor.

Özellikle operasyon ve çatışma bölgelerinde görev yapan kullanıcılara hitap edecek ürün henüz son halini almadı ve bu bakımdan çıkış tarihi ile ilgili bir detay bulunmuyor.

http://www.gadgetreview.com/2012/07/bulletproof-ipad-case-from-vestguard-uk.html Yorum Yaz
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Tam benlik zaten boş zamanlarımızda ipad imizle çatışmaya giriyoruz.
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Mr.Legend 6 yıl
Saçma olmuş kaynakları boşa harcamaktan başka bir şey değil
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bellair 6 yıl
belki ordu içindir :(
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Mulsanne 6 yıl
Ne yapıcaz onu
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buqra_ 6 yıl
Hahahshahhhn cok güldüm ama ya :) kursundan korur ama düşünce kırılacak :D
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IgorStravinsky 6 yıl
Canım sıkıldıkça sıkıyorum topuğuna
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DH Misafiri 6 yıl
ne yapacaklarini sasirdilar.
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_turbo_ 6 yıl
Gecen cuma camide gencin biri elinde telefon facebook uygulamasiyla yazisiyor, aklima gelecek neslin askerleri geliyor catisma alaninda face mesaji atarken alnindam vurulan onlar icin kursin vucida girince karsi taraga otomatik mesaj olayida cikar kullanici viruldu diye :)
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X-Slim 6 yıl
Bos urun
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ercuezel 6 yıl
Reklamin iyisi kötüsü olmuyor işte
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H34RTL3SS 6 yıl
Capt. Awesome
Gereksiz diye ben buna derim. Kılıf, 9mm çapındaki mermilere karşı iPadinizi koruyabiliyor. Ancak düşme ve çarpmalara karşı bir koruma sunmuyor.

( tahmini nasıl hesaplanacaını unutmuşum bu işin :) )
80kg lık bir güçle çarpıcak olan mermiye karşı nasıl koruyacak çalışmaya devam etmesini nasıl sağlayacak mrk ettim
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Capt. Awesome 6 yıl
Gereksiz diye ben buna derim.

''Kılıf, 9mm çapındaki mermilere karşı iPad'inizi koruyabiliyor. Ancak düşme ve çarpmalara karşı bir koruma sunmuyor.''
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E_Aydin35 6 yıl
iPad'imi göğsümde saklarım herhangi bir çatışma söz konusu olduğunda yardımcı olur :P :)
Yani elbetde bize farklı, sıradışı gelebiliyor bu tür üretimler ama hitap ettiği kişilerinde çok işine yarıyıcakdır.. Aynı zamanda fiyatınıda merak ediyorum. Eğer ucuzsa olmayan iPad'i mi değilde kendimi korumak için kullanırım :)
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Harold Finch 6 yıl
Savas aninda yanimda ipad olsa onu mu dusunecegim yani. Askerler icinde gereksiz. Yukaridaki uyeye yazdim bu mesaji
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