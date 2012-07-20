VestGuard UK'den iPad için kurşun geçirmez kılıf

İngiltere'de faaliyet gösteren kurşun geçirmez malzeme üreticisi VestGuard UK, iPad sahipleri için kurşun geçirmez bir kılıf ürettiğini duyurdu.





Ballistic serisi kurşun geçirmez malzemeler arasında yer alacak iPad kılıfı, son teknolojilere sahip tesislerde tek yönlü aramid fiber kullanılarak üretildi. Kılıf, 9mm çapındaki mermilere karşı iPad'inizi koruyabiliyor. Ancak düşme ve çarpmalara karşı bir koruma sunmuyor.





Özellikle operasyon ve çatışma bölgelerinde görev yapan kullanıcılara hitap edecek ürün henüz son halini almadı ve bu bakımdan çıkış tarihi ile ilgili bir detay bulunmuyor.