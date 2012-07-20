VestGuard UK'den iPad için kurşun geçirmez kılıf

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İngiltere'de faaliyet gösteren kurşun geçirmez malzeme üreticisi VestGuard UK, iPad sahipleri için kurşun geçirmez bir kılıf ürettiğini duyurdu.
Ballistic serisi kurşun geçirmez malzemeler arasında yer alacak iPad kılıfı, son teknolojilere sahip tesislerde tek yönlü aramid fiber kullanılarak üretildi. Kılıf, 9mm çapındaki mermilere karşı iPad'inizi koruyabiliyor. Ancak düşme ve çarpmalara karşı bir koruma sunmuyor.
Özellikle operasyon ve çatışma bölgelerinde görev yapan kullanıcılara hitap edecek ürün henüz son halini almadı ve bu bakımdan çıkış tarihi ile ilgili bir detay bulunmuyor.
http://www.gadgetreview.com/2012/07/bulletproof-ipad-case-from-vestguard-uk.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
( tahmini nasıl hesaplanacaını unutmuşum bu işin :) )
80kg lık bir güçle çarpıcak olan mermiye karşı nasıl koruyacak çalışmaya devam etmesini nasıl sağlayacak mrk ettim
''Kılıf, 9mm çapındaki mermilere karşı iPad'inizi koruyabiliyor. Ancak düşme ve çarpmalara karşı bir koruma sunmuyor.''
Yani elbetde bize farklı, sıradışı gelebiliyor bu tür üretimler ama hitap ettiği kişilerinde çok işine yarıyıcakdır.. Aynı zamanda fiyatınıda merak ediyorum. Eğer ucuzsa olmayan iPad'i mi değilde kendimi korumak için kullanırım :)
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