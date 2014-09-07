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Vestel Akıllı Telefonlar Özel Röportaj

5 yıl
27,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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IFA 2014'de büyük ses getiren Vestel Venüs akıllı telefonlarını Sn. Ömür KIRIKCI ile yakından tanıyoruz.
  

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DH Misafiri 4 yıl
Akıllı telefonların akılsız müdürü
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DH Misafiri 4 yıl
"slayermanx" arkadaş kusura bakma kopya yapacaksa hiç yapmasın sana verilecek en uygun cevap budur. Zorlu gibi işçileri üzerinden zengin olan birisine hakettiği sözler bunlar. Vestelde çalışanlar bilirler zam yok saygı yok sürekli kırpma sürekli kısma var. Boşuna lütfen vesteli savunma. kaliteli bir ürün yapsın başımızın üzerinde yeri var. fakat hem kalitesiz yapıp hemde pahalıya vermek. Milletimizi enayi yerine koymaktır.Şuna da geleyim diyeceksin ki başka özel şirketlerde var. evet var zaten Türkü Türkten başka kaz gibi yolan yok. başka ülkelerin Türkiyedeki firmaları hem işçisine sahip çıkıyor hemde tatmin edici maaşlar veriyor. Neyse bu konu ayrı. Sonuç olarak Vestel gibi kalitesiz ve kalitesiz ve kalitesiz ve pahalı ürün satan ve telefon kopyasını getirip önümüze koyan bir firmanın başına umarım daha mütevazi açgözlü olmaya para düşkünü olayan birisi geçer.
dipnot: sayın editörler tarafsız bir bakış açısında olduğunuza inanmak istiyorum. burada insanların yorumları deneyim ve tecrübelerden ibaret. umarım önceki mesajım gibi yayınlamamazlık yapmassınız. Teşekkürler.
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DH Misafiri 4 yıl
Yerli üretim diye bahsediyosunuzda bizler yerli üretim diye çöp telefonlaramı para verelim bizim insanlarımız anca birbirini kazıklama derdinde o bahsi geçen 5.5 venus telefonun hak ettiği fiyat 500 tl nin ustunde bi fiyatı asla hak etmiyor ve 500 tl değerinde çok daha iyi özellikte sayısız telefon ismi sayabilirim .......
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar tamam paramız degerli ama samsung lg g2 kullanmadığımız telefonlar degil lg g2 lerde kronik bir ses sorunu var aldıgım ilk günden beri sıkıntı yaşıyorum ve tek servisi var o da levent te ve 30 güne anca geliyor. yabancıya verdigin degeri sırf türk markası diye küçümsemenin bir anlamı yok fake hesap ta degil ayrıca ben bir devlet memuruyum vestel bayisine gittik almaya 3 arkadaş sırf ülke malı diye kalmadıgını söylediler ve biz yerli malı vestel alıcaz
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DH Misafiri 4 yıl
bnce baslangıç için çok pahalı 5.5 inchlik 799 TL olsaydı daha cok dikkatleri üstüne cekerdi hem özellikleri de aman aman bişi deil sıradan bence boşşşşşşş
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DH Misafiri 4 yıl
Vestele sesleniyorum flash tvye verin daha iyi satılır yada hiç satmayın zaten flash tvdeki telefonlar bile bundan daha fazla satılır :D
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AlkanExclusive 4 yıl
Bu tipte adamların çalıştığı bir firma değil %10, %145 vergi gelsede satamaz.

Sorsan fuarda çœk yorulduk yeaaaa der! Kendisine saygısı olmayanın sana bana hiç saygısı olmaz..
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serdarcenk 4 yıl
Sadece tek bir soru; biri ile konuşurken karşıdaki kişinin elleri cepte ise ne düşünürsünüz; sanki gören zanneder iphone ürün lansmanında adam ! bırrrr....
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
İğrenç ötesi telefonlar yapmışlar, hani o sıkça kullanılan inovasyon bu ürünün neresinde?
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stevejones 4 yıl
Asla almadim bu vergiden sonrada almam 3 ay gec alir adam akilli cihaz alirim cevremide boykota çağırıyorum dun iki kisiyi camasir mak ve tv den vazgecirdim.
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umut_baris 4 yıl stevejones
stevejones

Asla almadim bu vergiden sonrada almam 3 ay gec alir adam akilli cihaz alirim cevremide boykota çağırıyorum dun iki kisiyi camasir mak ve tv den vazgecirdim.

Samsung, LG aldır da koreden 3 ay parça bekleyin. Daha sıkmaya geçemiyor makineleri.
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