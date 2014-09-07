Vestel Akıllı Telefonlar Özel Röportaj

stevejones Asla almadim bu vergiden sonrada almam 3 ay gec alir adam akilli cihaz alirim cevremide boykota çağırıyorum dun iki kisiyi camasir mak ve tv den vazgecirdim.
dipnot: sayın editörler tarafsız bir bakış açısında olduğunuza inanmak istiyorum. burada insanların yorumları deneyim ve tecrübelerden ibaret. umarım önceki mesajım gibi yayınlamamazlık yapmassınız. Teşekkürler.
Sorsan fuarda çœk yorulduk yeaaaa der! Kendisine saygısı olmayanın sana bana hiç saygısı olmaz..
Samsung, LG aldır da koreden 3 ay parça bekleyin. Daha sıkmaya geçemiyor makineleri.