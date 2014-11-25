VIA'dan yeni nesil x86 işlemci ve GPU geliyor

İşlemci üreticisi VIA'nın güncel durumu ve gelecek planları hakkında yeni gelişmeler var. Üçüncü çeyrekteki kötü finansal performansına bağlı olarak Tayvan Borsası'nda kıdem kaybeden şirket, gömülü sistem ürünlerine gelen siparişlerin ertelenmesi ve tek seferlik bazı mühendislik masrafları nedeniyle kayıp yaşadığını ancak önümüzdeki dönem için önemli gelişimleri göstereceğini ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte hem satışlarında artış yaşayacağını hem de bir diğer Tayvanlı çip üreticisi olan MediaTek'ten patent kullanımına bağlı telif hakkı alacağını belirten VIA, 2015 içinse yeni planlara sahip.

Gelecek yıl gömülü sistem ürünlerinde stabil performans öngören şirket, GenieNetworks firmasının CDMA lisans operasyonlarından da gelir kalemi oluşmasını bekliyor. İşlemci çalışmalarına gelince, VIA'nın kaybı sürüyor. Alt şirket olan Wondermedia, Çin merkezli ucuz tablet ve Windows CE ürünlerinde kendisine yer bulmuş olsa da, PRISM platformu uzun süredir güncellenmediği için yeni sipariş konusunda sıkıntı yaşanıyor. Şangay Hükümeti ile yakın çalışan VIA, x86 pazarından henüz ümidi kesmediğini, Intel ile olan lisans anlaşmasının 2018 yılına kadar devam ettiğini ve yeni ürün çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.

Şangay Hükümeti ile işbirliği çerçevesinde, Şangay ile birlikte Beijing ve Wuhan bölgelerindeki Ar-Ge merkezlerinde 600 mühendis, x86 tabanlı yeni nesil işlemci mimarisi ve yeni bir GPU üzerinde çalışıyorlar. Eğer her şey yolunda giderse, önümüzdeki yılın ikinci yarısında VIA'nın yepyeni işlemci ve GPU tasarımlarını PC pazarında görüyor olacağız. Şirketin şu anki ticar işleri arasında en sağlıklık görüneni ise USB 3.0 çalışmaları. Uzun süredir kendi kontrolcülerini geliştiren VIA, USB 3.0 alanında belli bir pazar payına sahip.



