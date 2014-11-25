VIA'dan yeni nesil x86 işlemci ve GPU geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İşlemci üreticisi VIA'nın güncel durumu ve gelecek planları hakkında yeni gelişmeler var. Üçüncü çeyrekteki kötü finansal performansına bağlı olarak Tayvan Borsası'nda kıdem kaybeden şirket, gömülü sistem ürünlerine gelen siparişlerin ertelenmesi ve tek seferlik bazı mühendislik masrafları nedeniyle kayıp yaşadığını ancak önümüzdeki dönem için önemli gelişimleri göstereceğini ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte hem satışlarında artış yaşayacağını hem de bir diğer Tayvanlı çip üreticisi olan MediaTek'ten patent kullanımına bağlı telif hakkı alacağını belirten VIA, 2015 içinse yeni planlara sahip.
Gelecek yıl gömülü sistem ürünlerinde stabil performans öngören şirket, GenieNetworks firmasının CDMA lisans operasyonlarından da gelir kalemi oluşmasını bekliyor. İşlemci çalışmalarına gelince, VIA'nın kaybı sürüyor. Alt şirket olan Wondermedia, Çin merkezli ucuz tablet ve Windows CE ürünlerinde kendisine yer bulmuş olsa da, PRISM platformu uzun süredir güncellenmediği için yeni sipariş konusunda sıkıntı yaşanıyor. Şangay Hükümeti ile yakın çalışan VIA, x86 pazarından henüz ümidi kesmediğini, Intel ile olan lisans anlaşmasının 2018 yılına kadar devam ettiğini ve yeni ürün çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.
Şangay Hükümeti ile işbirliği çerçevesinde, Şangay ile birlikte Beijing ve Wuhan bölgelerindeki Ar-Ge merkezlerinde 600 mühendis, x86 tabanlı yeni nesil işlemci mimarisi ve yeni bir GPU üzerinde çalışıyorlar. Eğer her şey yolunda giderse, önümüzdeki yılın ikinci yarısında VIA'nın yepyeni işlemci ve GPU tasarımlarını PC pazarında görüyor olacağız. Şirketin şu anki ticar işleri arasında en sağlıklık görüneni ise USB 3.0 çalışmaları. Uzun süredir kendi kontrolcülerini geliştiren VIA, USB 3.0 alanında belli bir pazar payına sahip.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
edit: bu da test işte
Via kendi markasıyla 1800 puan alıyor, Intel etiketiyle 2700 puan alıyor.
Ama hayalcilikten öteye geçemeyiz maalesef.
Via'nın yaşadığına bile şaşırdım hatta.
İntel ve amd bu pazarı bu firma kadar asla benimsemedi.Tıpkı AMD gibi yaşadığı düşük bütçeyle ar-ge sorunlarını bu firmada hep yaşadı.Buna rağmen pek çok standartta imza atmış bir firmadır.2006'ya kadar yaşanan chipset savaşlarında hem amd hemde intel tarafında cep dostu çözümler sunmuştur.
Pek çoğunuzunda eminim ki haberi bile yoktur, İntelden çok daha önce nvidia'dan SLİ lisansı alan chipsetleri üretmiştir.Ancak üretimde yaşanan verimsizlik ve maliyetleri yüzünden anakart üreticilerine gönderilemedi.
Her ne olursa olsun bu firmayı küçük görmeye kimsenin hakkı yok.
via işlemcili hp netbooklar vardı ısınma performans sorunları vardı üreticilerde bu açıdan bakınca biraz soğuk bakıyor
p4 anakartlar zamanında sata sorunları vs doluydu ben bile unutmuş değilim via işi çok zor çünkü amd ve intel 2015 yılı içinde ciddi değişiklere gidicekler intel core m serisini piyasaya sunucak amd ise yeni ekran kartları tabi ddr4 destekli anakartlar vs ve yeni nesil işlemcilerini sunucak