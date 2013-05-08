Viber'ın Mac ve Windows uygulamaları yayınlandı

Haber Editörü
Mobil platformun başarılı çevrimiçi iletişim uygulamalarından Viber, mobil platformdaki iddiasını masaüstüne taşıdı.
Masaüstü uygulamalarıyla birlikte Mac ve Windows kullanıcılarının iletişim ihtiyaçlarını karşılayan Viber, mobil versiyonları ile eş zamanlı bir şekilde çalışıyor. Modern bir uygulama arayüzüne sahip olan uygulama, kullanıcılarına şu an için mesaj gönderme, sesli arama yapma ve görüntülü görüşme imkanını kullanıcılarına sağlıyor. Rakipleriyle karşılaştırdığımızda bazı eksiklikleri bulunan Viber'ın bu eksikliklerini ilerleyen dönemlerde güncellemelerle kapatılacağını da belirtelim. Viber'ın masaüstü versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.viber.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle