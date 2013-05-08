Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viber'ın Mac ve Windows uygulamaları yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
983
1
5
Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Viber'ın Mac ve Windows uygulamaları yayınlandı
Mobil platformun başarılı çevrimiçi iletişim uygulamalarından Viber, mobil platformdaki iddiasını masaüstüne taşıdı.

Masaüstü uygulamalarıyla birlikte Mac ve Windows kullanıcılarının iletişim ihtiyaçlarını karşılayan Viber, mobil versiyonları ile eş zamanlı bir şekilde çalışıyor. Modern bir uygulama arayüzüne sahip olan uygulama, kullanıcılarına şu an için mesaj gönderme, sesli arama yapma ve görüntülü görüşme imkanını kullanıcılarına sağlıyor. Rakipleriyle karşılaştırdığımızda bazı eksiklikleri bulunan Viber'ın bu eksikliklerini ilerleyen dönemlerde güncellemelerle kapatılacağını da belirtelim. Viber'ın masaüstü versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.  

http://www.viber.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tec 6 yıl
skype a rakip olacakta çoklu konuşma yok ya dün kurduk arkadaşlarla skype ı hemen bırakabilirdik ama olmadı işte... 2 kişi konuşuyorsun sadece... gelişsin biraz daha zamana ihtiyacı var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Bedava telefon görüşmesi için çıkmıştı bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1342 6 yıl
5079700662 test için birisi eklesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RockConn 6 yıl
Skype'a rakip olacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 6 yıl
oha mukemmel. skype var ancak bu adamlar direk telefon numarasi uzerinden gittiklerinden dolayi. farklilik yaratmis oldular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Milli Atak Helikopteri T129 ile ilgili bütün detaylar video inceleme 6 yıl Türk Savunma Sanayii Uçuşa Geçti "Vestel Karayel İnsansız Hava Aracı" video inceleme 6 yıl Acer'dan "ilginç" tasarımlı Aspire R7 dizüstü bilgisayar, yeni nesil ultrabook ve düşük maliyetli Android tablet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim