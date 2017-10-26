Video Hakem Uygulaması bu hafta Süper Lig'de test edilecek

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Uzun bir süredir tartışma konusu olan Video Hakem Uygulaması (VAR) bu hafta oynanacak üç Süper Lig maçında test edilecek.





Video hakem uygulaması ligin 10. haftada oynanacak Bursaspor - Antalyaspor, Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisar, Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmalarında uygulanacak. Stat dışına getirilecek araç içerisinden maç takip edilecek ve nereye müdahele edilmesi gerektiği konusunda not tutulacak.

Deneme amaçlı kullanılacağı için önümüzdeki hafta oynanacak maçlarda hakem ile irtibat kurulmayacak ve hakemin kararlarını etkilemeyecek. Video Hakem Uygulaması'nın ligin ikinci yarısında oynanacak maçlarda aktif olarak kullanılması planlanıyor.





Video Hakem Uygulaması (VAR) Nedir?

Futbol'da video hakem uygulaması bir süredir tartışılıyor. VAR, bazı liglerde ve ulusal turnuvalarda kullanılmaya başlandı. Süper Lig'de kullanılması için testleri yapılıyor.





Video Hakem Uygulaması (VAR) özetle; karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem olarak tanımlanabilir.





VAR sisteminde mobil kontrol odası kuruluyor. Bu odada bulunan iki hakem, yüksek kare çekim özelliğine sahip kamera görüntüleriyle pozisyonları takip ediyor. Gol, ofsayt, penaltı ceza sahası içindeki olaylar, kırmızı kart ve oyuncu ihracı gibi durumlarda video hakemden yardım alınabilecek.





Video Hakem Uygulaması, Almanya ve İtalya liginde aktif olarak kullanıyor. Önümüzdeki sene Avrupa'nın öne çıkan tüm liglerinde kullanılması bekleniyor.