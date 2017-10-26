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Video Hakem Uygulaması bu hafta Süper Lig'de test edilecek

Süper Lig'de ikinci dönem kullanılması planlanan Video Hakem Uygulaması (VAR), bu hafta oynanacak üç Süper Lig maçında test edilecek. VAR nedir ve nasıl uygulanıyor sorularının cevabı haberimizde.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Video Hakem Uygulaması bu hafta Süper Lig'de test edilecek
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Uzun bir süredir tartışma konusu olan Video Hakem Uygulaması (VAR) bu hafta oynanacak üç Süper Lig maçında test edilecek.


Video hakem uygulaması ligin 10. haftada oynanacak Bursaspor - Antalyaspor, Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisar, Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmalarında uygulanacak. Stat dışına getirilecek araç içerisinden maç takip edilecek ve nereye müdahele edilmesi gerektiği konusunda not tutulacak.

Deneme amaçlı kullanılacağı için önümüzdeki hafta oynanacak maçlarda hakem ile irtibat kurulmayacak ve hakemin kararlarını etkilemeyecek. Video Hakem Uygulaması'nın ligin ikinci yarısında oynanacak maçlarda aktif olarak kullanılması planlanıyor.


Video Hakem Uygulaması (VAR) Nedir?

Futbol'da video hakem uygulaması bir süredir tartışılıyor. VAR, bazı liglerde ve ulusal turnuvalarda kullanılmaya başlandı. Süper Lig'de kullanılması için testleri yapılıyor.


Video Hakem Uygulaması (VAR) özetle; karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem olarak tanımlanabilir.


VAR sisteminde mobil kontrol odası kuruluyor. Bu odada bulunan iki hakem, yüksek kare çekim özelliğine sahip kamera görüntüleriyle pozisyonları takip ediyor. Gol, ofsayt, penaltı ceza sahası içindeki olaylar, kırmızı kart ve oyuncu ihracı gibi durumlarda video hakemden yardım alınabilecek.


Video Hakem Uygulaması, Almanya ve İtalya liginde aktif olarak kullanıyor. Önümüzdeki sene Avrupa'nın öne çıkan tüm liglerinde kullanılması bekleniyor.


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koyunsavar 1 yıl en beğenilen Turin Turambar.
Ekşi yazarı olunca ne oluyor?
İyi saçmalarım diyorsun galiba.
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tarlabasi 1 yıl
Memlekette doğru adımlar, doğru bir şekilde ne zaman atılacak gerçekten merak ediyorum. Uzuvunun ucuyla iş yapmak olayı direk bize yazılmış bir söz. Yahu bu haftaya kadar canı yanan takımların hesabı ne olacak? Sezon başında niye başlamadın? Yeni sezonda niye başlamıyorsun?
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heredot_t 1 yıl
Bizde beyaza siyah diyen bir kitle var insan gördüğünü inkar eder mi? Volkan basbaya yumruk atıyor yok atmadı diyorlar bizde işlemez böyle şeyler
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Memlekette başka dert kalmadı, ekonomi ilk 5, demokrasi almış başını gitmiş, bilim teknolojiye biz yön veriyoruz, okuma oranı %100 vs de bunu mu tartışır oldunuz. Yapmayın arkadaşlar gözünüzü seveyim.
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CoreXXX 1 yıl
bu uygulama geçen hafta olsa fener yine gs ye 6 tane döşerdi. alışkınlar zaten
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Am@deus 1 yıl
Pek işe yarayacağını sanmıyorum, hakeme elde ne varsa atılıyor dakikalarca izliyoruz sonuç yok.
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muroooo19 1 yıl
tamam pc nin önünde çöktüm kaldım haklısın. Peki ekşi sözlüğün gururu arkadaşım. maç nasıl fenerden alındı bizi aydınlatta ayağa kal
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Barni Moloztaş 1 yıl
Geçen derbide olsaydı en az 2-3 gol olurdu rahat.
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Turin Turambar. 1 yıl
Geçen hafta gs kurtarıldıktan sonra gelmesi bu sezon kimin şampiyon yapılacağını açıklar nitelikte
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muroooo19 1 yıl Turin Turambar.
Turin Turambar.

Geçen hafta gs kurtarıldıktan sonra gelmesi bu sezon kimin şampiyon yapılacağını açıklar nitelikte

kurtarılmak derken? Siz ne içiyorsanız bende istiyorum aynısından. jannsen in golü verilmedi felan diyceksen git futbol öğren gel. galatasarayın borun gibi penaltısı verilmedi el pozisyonunda. ilk yarı fenere çıkabilecek 3 sarı es geçildi. galatasaray lehine olan tek şey denayer in atılmamasıydı. Çünkü pozisyon direk kırmızı karttı. Gs kurtarılmışmış.
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