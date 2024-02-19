Futbolda Passolig dönemi sona erdi

Tam Boyutta Gör 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde, futbol maçlarına girişlerde elektronik bilet şartı getirilmiş ve 2014 yılında yapılan ihaleyle Passolig uygulaması, 10 yıllığına hayatımıza girmişti. Futbol kulüplerinin yöneticileri, Passolig’in seyirci sayılarında büyük düşüşe neden olduğunu ifade etmişti. Kulüpler Birliği, Passolig e-bilet uygulamasının sona erdiğini duyurdu.

Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre kulüpler, elektronik bilet uygulaması için dilediği firmalar ile görüşebilecek. Yapılacak görüşmeler neticesinde tıpkı konser biletlerinde olduğu gibi farklı farklı firmalardan bilet alınabilecek. Passolig zorunluluğu ortadan kalkacak.

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Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda, bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır.”

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